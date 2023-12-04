— Я езжу на 19-м несколько раз в неделю — из старого города в новый и обратно. Чаще всего от остановки «Товары для дома». В будни утром 19-е автобусы заполнены студентами МИЭТа, они едут к 9:00. К «Товарам для дома» часто приходят сразу два, а бывает, что и три 19-х. И все под завязку набиты. Был случай в ноябре — не могла залезть ни в один из трёх друг за другом подошедших 19-х. Это было около 8:45 — как раз впритык к началу занятий в вузе.

Большая часть пассажиров — студенты. Они садятся на остановке «Дом быта» — идут туда от общежития на улице Юности через Яблоневую аллею — или ещё у общежития на «Студенческой». То есть, уже на предыдущей остановке влезть в 19-й практически невозможно. При этом на «Дом быта» идёт много студентов, это хорошо видно утром (могу это утверждать, поскольку часто хожу по Яблоневой аллее утром и вечером). И доехать три остановки до МИЭТа они могут также на автобусах 3, 11, 9, 29, 32, 32К. Но набиты именно 19-е. Из этого можно сделать два вывода. Первый: 19-й ходит чаще, чем другие маршруты. Второй: студенты ленятся пройтись до Центрального проспекта и ждут у общаги именно 19-го — ни на чём больше не уедешь к МИЭТу. Ещё можно предположить, что часть студентов не знает, что кроме 19-го есть и другие автобусы, идущие до их вуза.

Настроить экспресс от общаги до вуза. Кстати, о трёх подряд 19-х автобусах в 8:45. Перед их появлением мимо остановки прошёл полупустой автобус 19Э. Это сезонный (на время учёбы) экспресс, запущенный специально для студентов — трансфер от общежития до института, от остановки «Студенческая» до остановки «МИЭТ». В официальном расписании городского транспорта этого маршрута нет, на начальной и конечной остановках он тоже не значится. В интернете можно найти информацию о двух рейсах от общаги в 8:20 и 8:45, но актуальная она или нет, неизвестно. По факту студенты забивают 19-й маршрут. Может, пересмотреть расписание экспресса? Или пустить их больше? Или убедить студентов вставать минут на 10 пораньше и садиться в этот экспресс?

Попросить снимать рюкзаки. Часто именно студенты скапливатся у дверей в салоне автобуса. Иногда видно, что в середине салона есть «просвет» — стоячие места, иногда видны даже пустые сидячие. А влезть в автобус невозможно. Многие студенты с большими рюкзаками. Один такой рюкзак за спиной занимает пространство, на котором мог бы встать ещё один пассажир. Снимать рюкзаки и брать их в руки то ли не хотят, то ли не думают об этом. Может, записать звуковые объявления — снимайте, мол, граждане рюкзаки, не создавайте неудобства другим пассажирам? Как это практикуется в московском метро. Заодно и просить пройти в середину салона.

Добавить автобусы на маршруты из нового города по Центральному проспекту. На остановке «МИЭТ» выходит процентов 80% пассажиров, автобус остается полупустой. Но в обратную сторону, из нового города, утром автобус тоже переполнен. Едут те же студенты — в районе Крюково сейчас, наверное, живёт больше чем полгорода. Плюс те, кто приезжает в Зеленоград из ближайшей области или на электричках. В автобусах, конечно, не только студенты — кому-то надо в старый город на работу, кому-то в школу или поликлинику. Из нового города в старый идут автобусы 1, 15, 19, 25, 32. По моим наблюдениям, больше всего востребованы 19-й и 32-й, то есть автобусы, идущие в старом городе по Центральному проспекту. Плюс, 19-й ходит чаще, чем все эти остальные маршруты, — на него и садятся.