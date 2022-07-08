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Именно такое соотношение гуманитарных и технических дисциплин выбрано основополагающим для этого направления. Значительная часть читаемых предметов ориентирована на преподавание юридических наук (что неудивительно, ведь понятие национальной безопасности неотделимо от умения ориентироваться в правовом поле, анализировать и интерпретировать нормативные правовые акты), но в то же время конкурентное преимущество студентов Института заключается и в понимании области hi-tech. Они знают, что такое цифровизация экономики, технология «блокчейн», криптовалюты, смарт-контракты, и все эти явления рассматриваются на лекциях и семинарах одновременно c позиции права и техники.

Подтверждением актуальности выбранной траектории обучения является завершившийся недавно Петербургский международный юридический форум, в рамках которого состоялось несколько обсуждений о будущем юридического образования в России с участием министра юстиции. Основная идея: надо учить юристов программированию, а не программистов праву. «Программиста можно погрузить в специфику и нормы конкретного закона, но у него не будет системного видения процессов, которые им регулируется, и как он работает во взаимосвязи со всей системой законодательства. Поэтому надо учить юристов программированию, цифровизации».