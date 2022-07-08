Почему Институт ВП СГН МИЭТа — лучший выбор для будущих юристов 08.07.2022 Партнерский материал

В этом году в МИЭТе на базе кафедр права, философии, социологии и политологии, а также истории России, государства и права, был создан Институт высокотехнологичного права и социально-гуманитарных наук (ВП СГН). На сегодняшний день это единственный в России институт, который реализует подготовку студентов по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» с уникальной комбинацией технических и юридических дисциплин.

Что такое высокотехнологичное право

Доктор юридических наук, профессор, директор Института ВП СГН Лев Владимирович Бертовский называет высокотехнологичное право новым этапом развития регулятора общественных отношений.

«Для разработки и принятия новых нормативно-правовых актов, связанных с высокими технологиями, особенно тех, которые будут регламентировать взаимодействие „человек — машина“, нужны компетенции в двух сферах, — говорит он. — Уникальная программа специалитета „Правовое обеспечение национальной безопасности“, реализуемая на базе НИУ МИЭТ, объединила правоведение и технические дисциплины».

Выпускники этого направления будут востребованы в исполнительных, законодательных, правоохранительных органах и смогут стать специалистами по цифровому судопроизводству, правовому регулированию криптовалют и расследованию киберпреступлений — сферам деятельности, по которым сегодня наша страна испытывает небывалый кадровый голод.

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Именно такое соотношение гуманитарных и технических дисциплин выбрано основополагающим для этого направления. Значительная часть читаемых предметов ориентирована на преподавание юридических наук (что неудивительно, ведь понятие национальной безопасности неотделимо от умения ориентироваться в правовом поле, анализировать и интерпретировать нормативные правовые акты), но в то же время конкурентное преимущество студентов Института заключается и в понимании области hi-tech. Они знают, что такое цифровизация экономики, технология «блокчейн», криптовалюты, смарт-контракты, и все эти явления рассматриваются на лекциях и семинарах одновременно c позиции права и техники.

Подтверждением актуальности выбранной траектории обучения является завершившийся недавно Петербургский международный юридический форум, в рамках которого состоялось несколько обсуждений о будущем юридического образования в России с участием министра юстиции. Основная идея: надо учить юристов программированию, а не программистов праву. «Программиста можно погрузить в специфику и нормы конкретного закона, но у него не будет системного видения процессов, которые им регулируется, и как он работает во взаимосвязи со всей системой законодательства. Поэтому надо учить юристов программированию, цифровизации».

Сложно ли освоить такую программу гуманитариям?

Несложно. Все преподаватели ВП СГН знают, что такое междисциплинарный подход и умеют объяснять даже самые сложные вещи простыми словами.

«Если у вас были хорошие знания по информатике в школе, то понять техническую часть не составит труда, — отмечает студент группы НБ-21 Института ВП СГН Руслан Чопсиев, который в прошлом году перевелся на специальность „Правовое обеспечение национальной безопасности“ из специализированного юридического вуза. — У нас есть еженедельные консультации, на которые надо ходить и задавать вопросы. Я, например, в третьем семестре испытывал трудности по дисциплине „Методы объектно-ориентированного программирования“, но мне очень быстро помогли наверстать программу на этих консультациях».

Кроме того, учебные аудитории МИЭТа, в отличие от других вузов, осуществляющих подготовку юристов, оснащены компьютерами со специализированными программами, с помощью которых проводятся практические упражнения для отработки навыков и закрепления теоретического материала.

«Мы все изучаем язык программирования C++, без него невозможно освоить азы работы в глобальной сети, а на втором курсе мы работаем в Quartus — специализированной программе по проектированию устройств. Нам раздают отладочные платы, которые мы самостоятельно прошиваем и проверяем через тумблеры. В совокупности с чисто гуманитарными предметами работа с такими задачами очень развивает и мотивирует».

Юридическая практика

Практические навыки студенты получают, посещая реальные судебные заседания.

«В рамках семинаров по семейному праву мы ездили с нашим преподавателем Генрихом Сергеевичем Девяткиным в Зеленоградский районный суд. Такие поездки очень полезны для понимания процедуры судебного процесса: как себя нужно вести в суде, как стороны выступают, где, возможно, допускаются какие-то процессуальные ошибки (а такое тоже бывает). Без реального присутствия невозможно понять, кто из участников говорит первый, кто второй, где истец и ответчик должны отвечать, а где нужно промолчать, чтобы суд не перебить. Это все очень важно.

Например, на одном из заседаний был момент, когда вызвали двух свидетелей, и один из них своей речью себя дискредитировал. Он начал давать такие показания, будто ему сторона истца эти показания продиктовала. Потом на лекциях все эти ошибки и нюансы мы обсуждаем, высказываем свои точки зрения — наращиваем, так сказать, юридическую мускулатуру".

Кстати, в 2020 году при сотрудничестве с прокуратурой Зеленограда и управлением внутренних дел Зеленограда была образована лаборатория по противодействию киберпреступлений. Ее идея заключается в том, чтобы студенты устанавливали признаки совершенных и потенциальных киберпреступлений в сети «Интернет», исследуя все виртуальные следы и мошеннические схемы, после чего собранная информация передается в прокуратуру Зеленограда для дальнейшей правовой оценки.

В дипломе будет написано «Юрист», но…

Вкладыш будет свидетельствовать о расширенных компетенциях. А так как сегодня государственный сектор и вообще правоохранительная система испытывает потребность в юристах, способных расследовать киберпреступления, то кандидат с таким дипломом будет выглядеть объективно привлекательнее на фоне выпускников с классическим юридическим образованием.

«В современной жизни очень трудно понять, что можно считать правдой, а что ложью, — говорит Руслан Чопсиев. — Особенно если речь заходит о доказательствах, связанных с сетью „Интернет“. В этом плане наш Институт, на мой взгляд, — лучший выбор для будущих юристов. Здесь вас научат, как обнаружить цифровые следы в сети, как грамотно подтвердить переписку в мессенджерах (что, кстати, мало кто сегодня делает). Вы научитесь подтверждать факты выхода в интернет (через IP-адрес с запросами к провайдеру), распознавать и подтверждать нединамический IP-адрес. Вы будете уметь то, что практически никто из юристов сейчас не умеет».

Что дальше?

Появился интерес к новой специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности»? Переходите по ссылке, задавайте свои вопросы по телефону на нашей страничке на сайте МИЭТ или в официальной группы в ВК. Также вы можете обратиться к заместителю директора по образовательной деятельности Института ВП СГН Генриху Сергеевичу Девяткину (телефон: 8-987-569-09-63).

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Метки:
высшее образование, миэт, бертовский лев владимирович, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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