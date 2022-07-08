В этом году в МИЭТе на базе кафедр права, философии, социологии и политологии, а также истории России, государства и права, был создан Институт высокотехнологичного права и социально-гуманитарных наук (ВП СГН). На сегодняшний день это единственный в России институт, который реализует подготовку студентов по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» с уникальной комбинацией технических и юридических дисциплин.
Доктор юридических наук, профессор, директор Института ВП СГН Лев Владимирович Бертовский называет высокотехнологичное право новым этапом развития регулятора общественных отношений.
«Для разработки и принятия новых нормативно-правовых актов, связанных с высокими технологиями, особенно тех, которые будут регламентировать взаимодействие „человек — машина“, нужны компетенции в двух сферах, — говорит он. — Уникальная программа специалитета „Правовое обеспечение национальной безопасности“, реализуемая на базе НИУ МИЭТ, объединила правоведение и технические дисциплины».
Выпускники этого направления будут востребованы в исполнительных, законодательных, правоохранительных органах и смогут стать специалистами по цифровому судопроизводству, правовому регулированию криптовалют и расследованию киберпреступлений — сферам деятельности, по которым сегодня наша страна испытывает небывалый кадровый голод.
Именно такое соотношение гуманитарных и технических дисциплин выбрано основополагающим для этого направления. Значительная часть читаемых предметов ориентирована на преподавание юридических наук (что неудивительно, ведь понятие национальной безопасности неотделимо от умения ориентироваться в правовом поле, анализировать и интерпретировать нормативные правовые акты), но в то же время конкурентное преимущество студентов Института заключается и в понимании области hi-tech. Они знают, что такое цифровизация экономики, технология «блокчейн», криптовалюты, смарт-контракты, и все эти явления рассматриваются на лекциях и семинарах одновременно c позиции права и техники.
Подтверждением актуальности выбранной траектории обучения является завершившийся недавно Петербургский международный юридический форум, в рамках которого состоялось несколько обсуждений о будущем юридического образования в России с участием министра юстиции. Основная идея: надо учить юристов программированию, а не программистов праву. «Программиста можно погрузить в специфику и нормы конкретного закона, но у него не будет системного видения процессов, которые им регулируется, и как он работает во взаимосвязи со всей системой законодательства. Поэтому надо учить юристов программированию, цифровизации».
Несложно. Все преподаватели ВП СГН знают, что такое междисциплинарный подход и умеют объяснять даже самые сложные вещи простыми словами.
«Если у вас были хорошие знания по информатике в школе, то понять техническую часть не составит труда, — отмечает студент группы НБ-21 Института ВП СГН Руслан Чопсиев, который в прошлом году перевелся на специальность „Правовое обеспечение национальной безопасности“ из специализированного юридического вуза. — У нас есть еженедельные консультации, на которые надо ходить и задавать вопросы. Я, например, в третьем семестре испытывал трудности по дисциплине „Методы объектно-ориентированного программирования“, но мне очень быстро помогли наверстать программу на этих консультациях».
Кроме того, учебные аудитории МИЭТа, в отличие от других вузов, осуществляющих подготовку юристов, оснащены компьютерами со специализированными программами, с помощью которых проводятся практические упражнения для отработки навыков и закрепления теоретического материала.
«Мы все изучаем язык программирования C++, без него невозможно освоить азы работы в глобальной сети, а на втором курсе мы работаем в Quartus — специализированной программе по проектированию устройств. Нам раздают отладочные платы, которые мы самостоятельно прошиваем и проверяем через тумблеры. В совокупности с чисто гуманитарными предметами работа с такими задачами очень развивает и мотивирует».
Практические навыки студенты получают, посещая реальные судебные заседания.
«В рамках семинаров по семейному праву мы ездили с нашим преподавателем Генрихом Сергеевичем Девяткиным в Зеленоградский районный суд. Такие поездки очень полезны для понимания процедуры судебного процесса: как себя нужно вести в суде, как стороны выступают, где, возможно, допускаются какие-то процессуальные ошибки (а такое тоже бывает). Без реального присутствия невозможно понять, кто из участников говорит первый, кто второй, где истец и ответчик должны отвечать, а где нужно промолчать, чтобы суд не перебить. Это все очень важно.
Например, на одном из заседаний был момент, когда вызвали двух свидетелей, и один из них своей речью себя дискредитировал. Он начал давать такие показания, будто ему сторона истца эти показания продиктовала. Потом на лекциях все эти ошибки и нюансы мы обсуждаем, высказываем свои точки зрения — наращиваем, так сказать, юридическую мускулатуру".
Кстати, в 2020 году при сотрудничестве с прокуратурой Зеленограда и управлением внутренних дел Зеленограда была образована лаборатория по противодействию киберпреступлений. Ее идея заключается в том, чтобы студенты устанавливали признаки совершенных и потенциальных киберпреступлений в сети «Интернет», исследуя все виртуальные следы и мошеннические схемы, после чего собранная информация передается в прокуратуру Зеленограда для дальнейшей правовой оценки.
Вкладыш будет свидетельствовать о расширенных компетенциях. А так как сегодня государственный сектор и вообще правоохранительная система испытывает потребность в юристах, способных расследовать киберпреступления, то кандидат с таким дипломом будет выглядеть объективно привлекательнее на фоне выпускников с классическим юридическим образованием.
«В современной жизни очень трудно понять, что можно считать правдой, а что ложью, — говорит Руслан Чопсиев. — Особенно если речь заходит о доказательствах, связанных с сетью „Интернет“. В этом плане наш Институт, на мой взгляд, — лучший выбор для будущих юристов. Здесь вас научат, как обнаружить цифровые следы в сети, как грамотно подтвердить переписку в мессенджерах (что, кстати, мало кто сегодня делает). Вы научитесь подтверждать факты выхода в интернет (через IP-адрес с запросами к провайдеру), распознавать и подтверждать нединамический IP-адрес. Вы будете уметь то, что практически никто из юристов сейчас не умеет».
Появился интерес к новой специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности»? Переходите по ссылке, задавайте свои вопросы по телефону на нашей страничке на сайте МИЭТ или в официальной группы в ВК. Также вы можете обратиться к заместителю директора по образовательной деятельности Института ВП СГН Генриху Сергеевичу Девяткину (телефон: 8-987-569-09-63).