Самостоятельный выбор и поиск тура может оказаться изнурительным — нужно сопоставить цены, найти отзывы об отеле, авиабилеты и учесть ещё множество разных факторов. Гораздо проще будет воспользоваться услугами турагента — к тому же сейчас сделать это можно полностью дистанционно.
Этот материал нам помогло написать турагентство «Лишь бы в лето». Рассказываем, как происходит подбор туров по пожеланиям клиента и как работает персональный консультант.
В агентстве «Лишь бы в лето» консультанты помогают каждому клиенту индивидуально выбрать тур, который подойдёт именно ему. Это — не боты, а живые люди, которые могут ответить на любой ваш вопрос в мессенджерах или по телефону.
С персональным консультантом вам не придется самостоятельно искать отели, экскурсии и курорты — этот вопрос можно поручить турагенту. При этом вся работа с клиентом проходит дистанционно, что удобно для людей, у которых нет времени на поездки в офис турагентства.
«Лишь бы в лето» не формирует свои туры, а подбирает их с сайтов туроператоров. С туроператорами агентство работает по прямым договорам, а всю информацию о турах публикует. Поэтому процесс выбора тура полностью прозрачен для клиента.
Стоимость туров в «Лишь бы в лето» сопоставима по цене с обычными турагентствами. Общение с персональным консультантом — не дополнительная услуга, а сервис для всех клиентов агентства, и поэтому его стоимость не оплачивается сверх стоимости тура.
В «Лишь бы в лето» можно подобрать туры на любой бюджет. Как и в других турагентствах, стоимость туров постоянно меняется и зависит от курса валют, загрузки отеля, цен на авиабилеты и других факторов.
Часто турагентство ассоциируется с небольшим офисом посреди торгового центра, к которому выстраивается длинная очередь людей, мечтающих поехать в отпуск. В нём работает безразличный сотрудник, задача которого — побыстрее показать клиентам варианты курортов и отелей и продать как можно больше туров. В таком подходе мало внимательного отношения к туристам, а подбор вариантов для отпуска превращается в механическую работу.
По-другому работает «Лишь бы в лето». Процесс подбора тура в агентстве представляет собой удачный микс общения с агентом и онлайн-поисковика. Клиентам не нужно ездить в офис и тратить своё время на очереди к турагенту — подбор тура происходит полностью онлайн. При этом каждому туристу помогает индивидуальный консультант, который при поиске вариантов для отдыха учтёт любые пожелания клиента. Это — не боты, а живые люди, которые могут ответить на любой ваш вопрос в мессенджерах или по телефону.
Работа с агентством проходит полностью дистанционно. Поэтому «Лишь бы в лето» работает не только по Зеленограду, а по всей Москве и Московской области. Заказать тур можно и из других городов России. В «Лишь бы в лето» туры стоят столько же, сколько и в других агентствах — отличается только сервис и процесс работы с агентом.
- Сначала клиент отправляет запрос на подбор тура, где указывает бюджет, направление, даты, количество туристов и другие пожелания. Связаться с агентством можно в социальных сетях: в ВКонтакте, Facebook и Instagram.
- Агенты присылают несколько вариантов туров со встроенными ссылками на отзывы об отеле.
- Когда турист принимает решение, ему отправляют договор, который нужно распечатать и подписать. Затем сканы или фотографии договора отправляются агенту, и турист оплачивает тур частично или полностью (это зависит от требований туроператора).
- В удобное для клиента время и место к нему приезжает курьер с оригиналом договора. Курьеру оплачивается и остальная часть стоимости тура: заплатить можно наличными или картой.
- Только после получения полной оплаты тур бронируется.
Компании-туроператоры формируют собственные турпродукты и продают только их. В такие пакетные предложения входят услуги только тех отелей и авиалиний, с которыми у туроператора есть договорённости.
Турагентства — независимые организации, которые работают с несколькими туроператорами. Они выбирают из большего числа вариантов отдыха и могут подобрать тур, который ближе всего будет соответствовать требованиям клиента. Турагентство «Лишь бы в лето» работает только с крупными и надёжными туроператорами, благодаря чему может предложить туристам множество вариантов для покупки.
С консультантами агентства «Лишь бы в лето» можно связаться в любых социальных сетях — ВКонтакте, Facebook и Instagram — или мессенджерах по номерам: +7 (909) 932-36-45 и +7 (963) 645-03-30.
Агенты ответят на любые ваши вопросы и помогут выбрать тур — даже если вылет планируется уже через несколько дней.
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