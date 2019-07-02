Как работает персональный консультант по подбору туров?

В агентстве «Лишь бы в лето» консультанты помогают каждому клиенту индивидуально выбрать тур, который подойдёт именно ему. Это — не боты, а живые люди, которые могут ответить на любой ваш вопрос в мессенджерах или по телефону.

С персональным консультантом вам не придется самостоятельно искать отели, экскурсии и курорты — этот вопрос можно поручить турагенту. При этом вся работа с клиентом проходит дистанционно, что удобно для людей, у которых нет времени на поездки в офис турагентства.

«Лишь бы в лето» не формирует свои туры, а подбирает их с сайтов туроператоров. С туроператорами агентство работает по прямым договорам, а всю информацию о турах публикует. Поэтому процесс выбора тура полностью прозрачен для клиента.

Стоимость туров в «Лишь бы в лето» сопоставима по цене с обычными турагентствами. Общение с персональным консультантом — не дополнительная услуга, а сервис для всех клиентов агентства, и поэтому его стоимость не оплачивается сверх стоимости тура.

В «Лишь бы в лето» можно подобрать туры на любой бюджет. Как и в других турагентствах, стоимость туров постоянно меняется и зависит от курса валют, загрузки отеля, цен на авиабилеты и других факторов.