«Мы получаем орган, а не протез. Пересаженный зуб ведет себя как обычный»

— В чем суть методики пересадки зуба?

- Аутотрансплантация или пересадка — это удаление зуба и его пересаживание на место отсутствующего. Пересаженный зуб развивается так же, как и другие родные зубы.



Оптимальный вариант для пересадки — зуб мудрости. Например, если у пациента разрушен шестой или седьмой зуб, на это место пересаживается восьмой, он же зуб мудрости. Если, конечно, он есть (прорезался — или прорезался его зачаток) и при этом здоровый, без кариеса. Этот зуб на своём месте не нужен для пережевывания пищи, по сути, это рудимент. Да и всё равно рано или поздно зубы мудрости удаляют, так что им легко можно пожертвовать.



Приведу конкретный пример из практики. 18-летняя девушка потеряла сознание, упала, ударилась нижней челюстью, в результате чего раскололись две верхних «шестерки».

Восстановить их были невозможно. Мы достали у неё из десны зачатки зубов мудрости — они еще не прорезались — и поставили вместо «шестерок». Всё отлично прижилось.



Для пересадки передних зубов также можно взять премоляры — четвертые и пятые зубы.



— Есть ли ограничения у этой методики?

— Конечно, как у любой. Главное ограничение — отсутствие донора, зуба, который можно пересадить. Бывает, что форма восьмого зуба не подходит для пересадки. Чаще всего верхние зубы мудрости похожи на морковку, и их легко вытащить. Но бывает и неправильная форма, с «крючками» — такие зубы пересадке не подлежат.

Есть и общие противопоказания, как и с другими хирургическими вмешательствами, — онкологические, аутоиммунные, инфекционные заболевания,



— Как быть с детьми, у которых нет зубов мудрости?

— Дети как раз частые мои пациенты. Маленькие пациенты нередко теряют зубы, особенно резцы — по разным причинам. На место отсутствующего переднего можно пересадить премоляр. Надо сказать, после потери зуба костная ткань в этом месте начинает рассасываться, и особенно быстро этот процесс идет в переднем отделе. При пересадке зуба костная ткань сохраняется. Конечная цель пересадки зубов — восстановить полноценное функционирование зубов и челюсти, что для детей и подростков особенно важно. Ранняя потеря постоянных зубов создает серьезные проблемы для будущего протезирования.



— А если у ребенка еще не закончилась смена зубов, есть молочные?

— Если тот же молочный клык еще не выпал, не сменился на постоянный, мы можем пересадить его на место сломанного или отсутствующего переднего резца. Через пару лет или раньше на месте клыка прорежется постоянный зуб — в этом случае вообще ничего не теряется.



— Как происходит процесс пересадки зубов? Сложная для эта операция как для пациента, так и для доктора?

— Сначала проводится диагностика: рентген, компьютерная томография. Затем удаляется разрушенный зуб, обрабатывается лунка. Затем извлекают здоровый зуб или его зачаток и вживляют его на место удаленного. Фиксируют с помощью шины и накладывают швы.

Сама по себе операция не травматична. Её можно сравнить с удалением двух зубов. Донорский зуб обычно удаляется легко, всё спокойно заживает. Что касается самого врача — важно знание нюансов, протоколов, последовательности манипуляций, возможных осложнений и их предотвращения. Например, важно наличие нужного по размеру промежутка для пересадки между соседними зубами. Необходимо подогнать зуб-донор по размеру, чтобы он, грубо говоря, не болтался в лунке, а встал правильно и комфортно для пациента.

И, конечно, важен процесс реабилитации после аутотрансплантации. Он занимает 6-12 месяцев. В этот период врач наблюдает, как приживается пересаженный зуб, а пациент соблюдает в общем-то несложные рекомендации врача.



— Пересаженный зуб может не прижиться?

— Может, но это редкий случай. Я провел около трёхсот таких операций, и пересаженный зуб не прижился только у четырех пациентов. Это чуть больше одного процента. Если брать мировую статистику, не приживается в среднем у двух процентов пациентов. Этот процесс зависит одновременно и от врача, и от пациента. В первом случае — от того, насколько правильно подобран зуб-донор и проведена сама операция. Во-втором — от правильной гигиены ротовой полости. Ну и, конечно, после операции минимум две недели нельзя жевать со стороны пересаженного зуба. А лучше месяц, как мы рекомендуем.

— В чем преимущество пересадки зубов перед имплантацией или протезированием?

— Во-первых, мы получаем полноценный орган, а не протез. Имплантат по сути своей — металлический винт. А тут мы пересаживаем родной живой зуб. И ощущается он как свой, и ведет себя так же. Его можно лечить, как любой другой зуб. В отличие от имплантата, который — увы — приходится удалять, если вдруг что-то пошло не так.



Во-вторых, пересаживать зубы можно в любом возрасте. Это большой плюс, если вспомнить, что имплантировать зубы детям нельзя — ведь они еще растут, и скелет формируется. Получается, потерявший зуб ребенок или подросток — примерно с 7 до 12 лет — будет ходить лет до двадцати без зуба, и хорошо если ещё без одного. Или начинать длительное лечение у ортодонта, чтобы удержать место в десне для перспективного протезирования. А пересаженный зуб-донор хорошо удерживает костную ткань. Если уже во взрослом возрасте человек начнет протезирование — в этом месте проблем не будет.



В-третьих, трансплантация зубов обходится пациенту ощутимо дешевле, чем их имплантация.

— Вы специализируетесь, в числе прочего, на травмах. Каковы наиболее частые причины травм с потерей зубов?

— Сейчас на первом месте — самокаты, электро- и трюковые. Падения с велосипедов. Еще почему-то часто теряют зубы в турецких аквапарках, а потом в воде не могут найти. Нередки ситуации, когда ребенок играл на площадке и ударился зубами об турник, горку или еще какую-то тяжелую конструкцию. Или, например, прыгал на батуте. Выбитый в драке зуб — такое тоже бывает, но достаточно редко.