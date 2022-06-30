Если у человека разрушился зуб, придется вставлять искусственный — имплантат или протез. Казалось бы, это аксиома. Но есть и другой вариант: взять здоровый зуб и пересадить на место утраченного. Этой редкой в Москве и в стране в целом методикой владеет и успешно применяет ее на практике стоматолог- хирург, челюстно-лицевой хирург Руслан Новомирский, работающий в Центре функциональной стоматологии в 15-м микрорайоне Зеленограда. Мы побеседовали об уникальной услуге, а также о современной имплантации и частых причинах травм с потерей зубов.
— В чем суть методики пересадки зуба?
- Аутотрансплантация или пересадка — это удаление зуба и его пересаживание на место отсутствующего. Пересаженный зуб развивается так же, как и другие родные зубы.
Оптимальный вариант для пересадки — зуб мудрости. Например, если у пациента разрушен шестой или седьмой зуб, на это место пересаживается восьмой, он же зуб мудрости. Если, конечно, он есть (прорезался — или прорезался его зачаток) и при этом здоровый, без кариеса. Этот зуб на своём месте не нужен для пережевывания пищи, по сути, это рудимент. Да и всё равно рано или поздно зубы мудрости удаляют, так что им легко можно пожертвовать.
Приведу конкретный пример из практики. 18-летняя девушка потеряла сознание, упала, ударилась нижней челюстью, в результате чего раскололись две верхних «шестерки».
Восстановить их были невозможно. Мы достали у неё из десны зачатки зубов мудрости — они еще не прорезались — и поставили вместо «шестерок». Всё отлично прижилось.
Для пересадки передних зубов также можно взять премоляры — четвертые и пятые зубы.
— Есть ли ограничения у этой методики?
— Конечно, как у любой. Главное ограничение — отсутствие донора, зуба, который можно пересадить. Бывает, что форма восьмого зуба не подходит для пересадки. Чаще всего верхние зубы мудрости похожи на морковку, и их легко вытащить. Но бывает и неправильная форма, с «крючками» — такие зубы пересадке не подлежат.
Есть и общие противопоказания, как и с другими хирургическими вмешательствами, — онкологические, аутоиммунные, инфекционные заболевания,
— Как быть с детьми, у которых нет зубов мудрости?
— Дети как раз частые мои пациенты. Маленькие пациенты нередко теряют зубы, особенно резцы — по разным причинам. На место отсутствующего переднего можно пересадить премоляр. Надо сказать, после потери зуба костная ткань в этом месте начинает рассасываться, и особенно быстро этот процесс идет в переднем отделе. При пересадке зуба костная ткань сохраняется. Конечная цель пересадки зубов — восстановить полноценное функционирование зубов и челюсти, что для детей и подростков особенно важно. Ранняя потеря постоянных зубов создает серьезные проблемы для будущего протезирования.
— А если у ребенка еще не закончилась смена зубов, есть молочные?
— Если тот же молочный клык еще не выпал, не сменился на постоянный, мы можем пересадить его на место сломанного или отсутствующего переднего резца. Через пару лет или раньше на месте клыка прорежется постоянный зуб — в этом случае вообще ничего не теряется.
— Как происходит процесс пересадки зубов? Сложная для эта операция как для пациента, так и для доктора?
— Сначала проводится диагностика: рентген, компьютерная томография. Затем удаляется разрушенный зуб, обрабатывается лунка. Затем извлекают здоровый зуб или его зачаток и вживляют его на место удаленного. Фиксируют с помощью шины и накладывают швы.
Сама по себе операция не травматична. Её можно сравнить с удалением двух зубов. Донорский зуб обычно удаляется легко, всё спокойно заживает. Что касается самого врача — важно знание нюансов, протоколов, последовательности манипуляций, возможных осложнений и их предотвращения. Например, важно наличие нужного по размеру промежутка для пересадки между соседними зубами. Необходимо подогнать зуб-донор по размеру, чтобы он, грубо говоря, не болтался в лунке, а встал правильно и комфортно для пациента.
И, конечно, важен процесс реабилитации после аутотрансплантации. Он занимает 6-12 месяцев. В этот период врач наблюдает, как приживается пересаженный зуб, а пациент соблюдает в общем-то несложные рекомендации врача.
— Пересаженный зуб может не прижиться?
— Может, но это редкий случай. Я провел около трёхсот таких операций, и пересаженный зуб не прижился только у четырех пациентов. Это чуть больше одного процента. Если брать мировую статистику, не приживается в среднем у двух процентов пациентов. Этот процесс зависит одновременно и от врача, и от пациента. В первом случае — от того, насколько правильно подобран зуб-донор и проведена сама операция. Во-втором — от правильной гигиены ротовой полости. Ну и, конечно, после операции минимум две недели нельзя жевать со стороны пересаженного зуба. А лучше месяц, как мы рекомендуем.
— В чем преимущество пересадки зубов перед имплантацией или протезированием?
— Во-первых, мы получаем полноценный орган, а не протез. Имплантат по сути своей — металлический винт. А тут мы пересаживаем родной живой зуб. И ощущается он как свой, и ведет себя так же. Его можно лечить, как любой другой зуб. В отличие от имплантата, который — увы — приходится удалять, если вдруг что-то пошло не так.
Во-вторых, пересаживать зубы можно в любом возрасте. Это большой плюс, если вспомнить, что имплантировать зубы детям нельзя — ведь они еще растут, и скелет формируется. Получается, потерявший зуб ребенок или подросток — примерно с 7 до 12 лет — будет ходить лет до двадцати без зуба, и хорошо если ещё без одного. Или начинать длительное лечение у ортодонта, чтобы удержать место в десне для перспективного протезирования. А пересаженный зуб-донор хорошо удерживает костную ткань. Если уже во взрослом возрасте человек начнет протезирование — в этом месте проблем не будет.
В-третьих, трансплантация зубов обходится пациенту ощутимо дешевле, чем их имплантация.
— Вы специализируетесь, в числе прочего, на травмах. Каковы наиболее частые причины травм с потерей зубов?
— Сейчас на первом месте — самокаты, электро- и трюковые. Падения с велосипедов. Еще почему-то часто теряют зубы в турецких аквапарках, а потом в воде не могут найти. Нередки ситуации, когда ребенок играл на площадке и ударился зубами об турник, горку или еще какую-то тяжелую конструкцию. Или, например, прыгал на батуте. Выбитый в драке зуб — такое тоже бывает, но достаточно редко.
— В вашей клинике представлен полный набор услуг по протезированию зубов, в том числе имплантации. Есть ли какие-то усовершенствования в этой области?
-Безусловно. Например, мы можем установить четыре или шесть имплантатов и на них сделать весь зубной ряд на верхней или нижней челюсти. Такая методика в основном применяется при полном отсутствии зубов на челюсти. Раньше не было возможности протезировать всего на четырех имплантатах. Все или почти все зубы отсутствуют чаще всего у пожилых людей. А у них, как правило, есть соматические заболевания, которые могут привести к отторжению имплантатов. Если установлено четыре, при потере одного неизбежно потеряется и часть остальных.
Но стоматология постоянно продвигается вперед, совершенствуются и методы протезирования, и сами материалы. Вышла новая линейка имплантатов AstraTech, позволяющая как раз решить упомянутую проблему, и мы можем спокойно протезировать всего на четырех имплантатах. Они плотно крепятся на челюсти, не доставляют неудобств. Костная ткань практически не рассасывается. Ухаживать за имплантированными зубами надо так же, как и за обычными.
— Сейчас часто рекламируют быструю имплантацию передних зубов, чуть ли не за один день? Это действительно можно сделать так быстро без каких-то неприятных последствий?
— Да, при определенных условиях можно сделать такие зубы — поставить временную коронку — за один визит к врачу. Это удобно, экономит время, и сразу же можно восстановить эстетически важную зону улыбки. Но такие «немедленные» имплантаты и более проблемные в перспективе в смысле приживаемости. Есть более длинный двухэтапный путь. Сначала устанавливается искусственный корень, а после его полного приживления, через 4-6 месяцев, ставится имплантат. В этом случае на место отсутствующего зуба или зубов тоже ставится временный протез, только придется подождать установки постоянного. Зато это более надежная имплантация. Мы за то, чтобы было максимально надежно, хоть и не быстро.
— В каких случаях перед такой операцией надо наращивать костную ткань?
— Кость в челюсти может быть разрушена по нескольким причинам — травма, например, или последствие невылеченного воспалительного процесса в полости рта. Костная ткань может разрушаться после давнего удаления зуба или нескольких зубов. Чем дольше пациент ходит без зуба, тем меньше становится костной ткани. В результате для установки, фиксации имплантата просто не хватает кости.
Проблему решает костная пластика, то есть наращивание костной ткани. Для этого используется костная ткань пациента из других мест — утолщений в скелете. Например, из подбородка. Используется собственная костная ткань из донорской зоны. Например, из подбородка. Пугаться не стоит, это не страшно. Врач делает разрез, нужное количество костной ткани наскребается специальным скребком, затем перемешивается с искусственно и подсыпается в нужный участок десны. Закрывается специальной мембраной. Трансплантационный материал приживляется в течение 3-6 месяцев, после этого можно делать имплантацию зубов. Есть несколько видов костной пластики, а какую выбрать — решается индивидуально.
— Вы, как врач, какие зубные протезы рекомендуете — съемные или несъемные?
— Это всегда выбор пациента — врач должен предложить несколько вариантов. Несъемный, конечно, удобнее, да и сами пациенты чаще хотят такой. Но это и финансовый вопрос — имплантация более дорогая услуга, — поэтому выбирать, повторюсь, пациенту. Кроме того, есть показания и противопоказания, поэтому вопрос решается индивидуально.
Отмечу, что протезирование в любом случае — командная работа, в том числе узких специалистов. В нашем Центре для этого созданы все условия — работают классные специалисты, есть собственный диагностический комплекс.
- Всегда ли на пациентов действует анестезия?
— Боли в кресле у стоматолога бояться точно не нужно — это уже далекое прошлое, а обезболивающие препараты сейчас отличные. Единственная, пожалуй, сложная ситуация — это периостит челюсти, по-простому флюс. Под надкостницей скапливается гной. Гной — это кислая среда, а все наши анестетики — это щёлочи. Анестезия в этом случае может не сработать адекватно. Но в этом случае анестезиолог может сделать пациенту седацию или общий наркоз.
— Как вы относитесь к стремлению людей удалить вполне еще нормальные «рабочие» зубы, чтобы поставить искусственные, что называется, для красоты?
— Это неправильно. Но, мне кажется, сейчас так массово и не делают — зубы со здоровой красивой эмалью никто удалять не будет. Чаще обтачивают зубы под виниры. Я и сам делал. У меня на двух зубах были желтые пятна из-за гипоплазии. Мне это не нравилось — поставил виниры.
— Почему вы выбрали хирургию, как начали специализироваться на пересадке зубов?
— Я в детстве часто лежал в больницах. В три года у меня даже была клиническая смерть. И однажды сказал маме, что буду врачом. На что родители ответили: «Уж если врачом, то стоматологом». Почему — не знаю, но запомнил. Я долго сопротивлялся этому решению, а потом прочитал, что стоматологи учатся меньше, чем врачи других специальностей. После пяти лет можно пойти уже в челюстно-лицевую хирургию.
В этом есть доля шутки, конечно. Учился я долго, и продолжаю это делать. После института и интернатуры пошел в ординатуру по челюстно-лицевой хирургии, поработал в стационаре. Стажировался в Японии у профессора Мицухиро Цукибоши — уникального специалиста, легенды стоматологической травмы и аутотрансплантации зубов.
В Москве, да и в России в целом сейчас стоматология на высоком уровне. Если, конечно, знать, у кого лечиться. Но трансплантацией мало кто занимается. Между тем, у Цукибоши опыт работы в этом области — более тридцати лет. Он творит чудеса.
Адрес: Центр функциональной стоматологии расположен в корпусе 1557, помещение 12 (Зеленоград, 15-й микрорайон). Рядом есть общественная парковка.
Как добраться: проезд до остановки «Корпус 1557» или до остановки «15-й микрорайон» автобусами № 17, 20.
Сайт: zelcfs.ru — через сайт можно задать вопрос в ватсап или заполнив специальную форму в разделе «Контакты».
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