«Не смогли забрать из-за навала, — невозмутимо прокомментировали эту историю в „Жилищнике“. — В скором времени приедет КАМАЗ, уберут навал, после вывезут бункер».

Как говорится, ответ смешной — ситуация грустная. А когда приедет КАМАЗ, вслед за ним придется вызывать бульдозер, чтобы выдернуть его из горы мусора? А затем и подъемный кран?

Судя по обращениям на портал «Наш город», проблема постоянная по всему Зеленограду. Отходы скапливаются вокруг баков, разлетается вокруг, а с наступлением тепла еще и пахнут. Чиновники на жалобы отвечают неопределенно: «Мусор вывозится по графику, машины для вывоза заказывает „Жилищник“ по мере наполняемости бункеров». Так по графику или по мере наполняемости? На деле — ни графика, ни контроля наполняемости. Может быть «Жилищник» просто экономит, заказывая вывоз мусора реже, чем необходимо?

В компании МСК-НТ, операторе по вывозу мусора, «Зеленоград.ру» подтвердили, что все контейнеры для крупногабаритного мусора на городских площадках вывозятся исключительно по заявкам от «Жилищника», а по графику (ежедневно) вывозят только пластиковые баки.

В МСК-НТ предложили обращаться по поводу несвоевременного вывоза мусора в сам «Жилищник». Почему там «экономят» на заявках и стало ли крупногабаритных отходов больше за последнее время, в компании не ответили.