У Бирюкова и его семьи есть огромное имение под Москвой. С особняками, гостевыми домами и конюшней

Согласно декларации о доходах и имуществе Петра Бирюкова, имущества у вице-мэра и его жены не очень много. Так, сам Бирюков владеет небольшим участком земли на 15 соток, небольшим домиком и хозблоком в деревне Поповке Чеховского района Подмосковья, а его супруге Антониде принадлежит соседний участок в 25 соток.

Посмотреть на эти участки или даже подойти к ним, впрочем, невозможно: оба располагаются за высоким металлическим забором, который огораживает территорию более чем в 15 гектаров. Почти всей этой землей владеют близкие родственники Бирюкова: большая часть территории принадлежит его сыну Александру, почти 2 гектара — дочери Ирине. Участки, принадлежащие разным членам семьи, расположены хаотично — пройти от одного к другому зачастую можно только через территорию, принадлежащую другому собственнику.

Есть на территории семейного имения Бирюковых и несколько участков, не принадлежащих родственникам вице-мэра. Одним из них владеет хороший знакомый Петра Бирюкова — Виктор Пчеловодов, работавший с чиновником с начала 1990-х и до конца 2012 года бывший заместителем главы московского департамента ЖКХ и благоустройства; о владельцах еще трех участков данные в Росреестре отсутствуют.

Самому Петру Бирюкову на территории принадлежит только небольшой дом и хозяйственный блок. Родственники вице-мэра живут менее скромно. Ирина Бирюкова владеет тремя домами, у самого большого из которых почти такая же площадь, как у девяти пентхаусов в «Легенде Цветного». Сын вице-мэра Александр владеет жилым домом, гостевым домом и конюшней; их общая кадастровая стоимость — 116,5 миллиона рублей. Самое же большое строение в Поповке принадлежит племяннице чиновника Анжелике Бирюковой, которая работает пресс-секретарем спорткомплекса «Лужники»: площадь ее дома — больше 2 тысяч квадратных метров.

Помимо загородных домов и пентхаусов с видом на Кремль Ирина Бирюкова и ее сын владеют девятикомнатной квартирой в восьмиквартирном доме на Патриарших прудах. Среди их соседей — сам вице-мэр (в 2010 году он даже пришел с нарядом милиции ликвидировать веранду ресторана под своими окнами), а также Юрий Буланов, работавший в 2000-х заместителем Бирюкова, когда тот возглавлял префектуру Южного округа. В августе 2010 года Буланова признали виновным в хищении 17 миллионов рублей; в ходе расследования выяснилось, что чиновник владеет несколькими загородными домами в Подмосковье, апартаментами в Париже и Ницце и гостиничным комплексом в Москве. Буланову дали 3,5 года колонии; через два года его досрочно освободили. В доме на Патриарших ему по-прежнему принадлежит девятикомнатная квартира.

Есть другая недвижимость и у остальных родственников Бирюкова. Так, семья его сына Александра ранее владела шестикомнатной квартирой на Зоологической улице — но в 2012 году продала ее связанной с Capital Group кипрской компании, которая построила ЖК «Имперский дом» рядом с парком «Музеон». Через год владелицей двух квартир в «Имперском доме» стала племянница вице-мэра Анжелика Бирюкова; их рыночная стоимость составила не менее 445 миллионов рублей.