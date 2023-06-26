«Палитра увлечений»: школа рисования для взрослых и детей с нуля. Летом тоже работает! 26.06.2023 Партнерский материал

Хотите научиться рисовать по-настоящему, профессионально? Для себя или с прицелом на заработок? Тогда вам в зеленоградскую школу рисования «Палитра увлечений» — здесь учат взрослых и детей с любым уровнем подготовки — хоть с нулевым. Летнего перерыва нет: сейчас идет запись в новую группу для взрослых, где можно заниматься масляной живописью, пастелью, карандашом, акварелью. Школа работает в 17-м микрорайоне.

Это не курсы «картина за час», где научат разве что бессмысленно копировать конкретный объект — а больше ничего нарисовать человек и не сможет. И уж тем более не онлайн-курсы с профанацией «художественного образования» — нельзя научиться живописи по интернету. В «Палитре увлечений» преподают профессиональные педагоги и учат академическим азам рисунка и живописи. Но делают это индивидуально, с учетом целей ученика. А главная цель, как правило, ясная и простая — научиться рисовать. Не только дети, но и взрослые мечтают об этом, получают огромное удовольствие от самого процесса рисования и от результата. При этом уровень обучения позволяет дойти с нулевого уровня до участия в выставках и продажи своих работ. Что и делают многие выпускники школы, получая при этом заказы на новые работы.

У детей нет комплексов — они просто рисуют, а взрослые часто думают, что для этого нужны какие-то особенные способности, или возраст может помешать — «поздно уже учиться». Это заблуждение. Помешать может разве что плохой учитель или отсутствие бумаги и материалов. В «Палитре увлечений» с этим проблем нет. Учителя отличные — профессионалы с большим стажем преподавания (это важно — не каждый художник умеет передать своё мастерство). А всё нужное для рисования можно приобрести в магазине, находящемся здесь же, при школе.

В школе работают взрослые и детские группы с семи лет. Есть группы для новичков и для учеников с навыками. Можно записаться на пробный урок и понять, как именно проходит обучение, нравиться ли, и определиться с перспективой. Можно приобрести абонементы на 4 или 8 занятий, можно на разовое занятие — есть различные варианты. Занимаются и в будни, и в выходные дни. Занятия для взрослых рассчитаны на четыре академических часа. В подобных школах и студиях, как правило, предлагают два академических часа за ту же оплату.

В июне для новых учеников акция - 10% скидка при покупке абонемента во взрослую группу!

Сейчас, в частности, работают:

  • курсы основ масляной живописи (по вторникам, четвергам и воскресениям с 11:00 до 14:00, в пятницу с 11:30 до 14:30)
  • курсы многослойной акварели по методу Сергея Андрияки (по понедельникам и пятницам с 9:45 до 11:15)
  • курсы для начинающих и учеников с базовыми навыками рисования по индивидуальной программе (по вторникам и четвергам с 11:00 до 14:00).

Звоните, узнавайте и записывайтесь: 8-495-763-86-15, 8-916-583-42-37.

Каждое воскресенье проходят мастер-классы по технике Флюид-арт — рисованию жидким акрилом — и по творчеству из эпоксидной смолы. А с сентября откроются курсы японской живописи Суми-е — это мазковая техника рисования тушью на рисовой бумаге.

В школе красиво оформлены интерьеры, хорошо организовано пространство для занятий, продумано всё, включая нужное художникам освещение. Обстановка одновременно творческая и спокойная, для увлеченных своим делом людей. Это настоящий арт-салон. В магазине при школе или в интернет-магазине mnogosun.ru можно прибрести всё необходимое для занятий: краски, кисти, бумагу, карандаши и многое другое.

«Палитра увлечений»: Зеленоград, Георгиевский проспект, 17-й микрорайон, дом 33А, корпус 2. Под вывеской «Школа рисования». Рядом автобусные остановки «Школа» (автобус 32) и «Детский сад» (автобусы 32 и 22).

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Вконтакте

Телефоны: 8-495-763-86-15, 8-985-763-86-15, 8-916-583-42-37.

Семь причин заняться рисунком

  • Раскрыть свой творческий потенциал, развить фантазию.
  • Сформировать тонкий вкус и видение прекрасного.
  • Научиться разбираться в живописи
  • Повысить концентрацию внимания. Рисование помогает сфокусироваться на конкретном деле, думать о деталях, а не рассеивать внимание. Это пригодится в любой сфере жизни.
  • Улучшить координацию, развить твердость руки, четкость движений.
  • Расслабиться и получить удовольствие. Рисование — это своего рода медитация, гармонизирующая работу мозга. Рисующий человек избавляется от напряжения и тревожных мыслей. А закончив работу, испытывает радость, удовольствие от результата. И, наконец, мир становится интереснее, когда вы можете его нарисовать.
  • После обучения вы сможете рисовать или писать картины и монетизировать своё хобби.

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Метки:
школа рисования, Палитра увлечений
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