Это не курсы «картина за час», где научат разве что бессмысленно копировать конкретный объект — а больше ничего нарисовать человек и не сможет. И уж тем более не онлайн-курсы с профанацией «художественного образования» — нельзя научиться живописи по интернету. В «Палитре увлечений» преподают профессиональные педагоги и учат академическим азам рисунка и живописи. Но делают это индивидуально, с учетом целей ученика. А главная цель, как правило, ясная и простая — научиться рисовать. Не только дети, но и взрослые мечтают об этом, получают огромное удовольствие от самого процесса рисования и от результата. При этом уровень обучения позволяет дойти с нулевого уровня до участия в выставках и продажи своих работ. Что и делают многие выпускники школы, получая при этом заказы на новые работы.