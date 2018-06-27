Вечером, после работы, люди приходят в некое заведение и ужинают в компании друзей, но не просто так, а отвечая на вопросы. Это паб-квизы (от английского quiz — викторина) — по сути облегчённая форма игры «Что? Где? Когда?». В Зеленограде регулярно проходит пять паб-квизов. Корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова поиграла во всех зеленоградских паб-квизах и подтверждает, что это отличная альтернатива компьютеру или телевизору.
Игра состоит из нескольких туров. Как правило, присутствуют разминочный тур, видео- и аудио-тур, вопросы по картинкам и несколько тематических туров, в каждой игре темы меняются. На обдумывание ответа командам даётся минута. В это время игрокам необходимо высказать все версии ответа и выбрать наиболее подходящую.
В Англии паб-квизы придумали владельцы пабов еще в 1970-х, чтобы привлекать гостей в будни. Там они достигли уровня чуть ли не очередной национальной традиции, наравне с файф-о-клоком. В Зеленограде их проводят по вторникам, средам и четвергам.
Игры проходят в ресторане «Колбасофф» на площади Юности по средам, раз в две недели. Участие стоит 400 рублей, сбор команд в 19:15. Это старейшая франшиза, зародившаяся шесть лет назад в Минске. Сейчас она проводится в 15 городах России и еще в десятке стран. Вопросы на играх продуманные и чёткие, в разных городах и, тем более, разных странах вопросы различаются, учитывается местная специфика.
В Зеленограде в каждой игре принимает участие в среднем 15 команд. Много постоянных команд, принимающих участие почти во всех играх. «Колбасофф» — пивной ресторан и в нём много экранов для спортивных болельщиков, на которых удобно смотреть задания с любого места в зале. Видеоряд на играх прекрасно выстроен, все технические вопросы решены отлично. Сама игра проходит резво и отдельным плюсом — работа ведущего. Он прекрасно ведёт игру, зажигает команды и держит атмосферу. О сложностях — много вопросов на знание чего-то. Названия музыкальных произведений, картин художников — их надо просто знать. Но много и интересных вопросов, в которых можно вывести правильный ответ логически.
Минимальный размер команды — три человека, но есть команды по восемь и более игроков. Дети до 18 лет зачастую принимают участие в играх бесплатно, для совсем маленьких ставят отдельный стол с рисованием и игрушками. Старшему игроку, который принимает участие в зеленоградской «Мозгобойне» — за 60. Проводятся тематические игры — например, костюмированные в Хэллоуин, на Новый год, 8 марта. Можно заказать корпоративную игру. При большем количестве команд можно проводить и игры лиги чемпионов.
На играх вручают призы. Стандартный для франшизы приз — полуторалитровая бутылка шампанского победителю. Но в зеленоградской игре призов оказалось намного больше. Призы выдаются за первые три места, за последнее место, за среднее место, иногда — за «почти третье», проводится конкурс репостов в instsgram. Отдельно чествуют всех игроков — именинников. Призы бывают от дружественной компании «Икавака» и от других зеленоградских спонсоров.
Организаторы «Мозгобойни» Владимир и Ирина: «Наша цель — не выявить лучших игроков, а сделать так, чтобы все участники провели время увлекательно и в конце игры улыбались. Вообще, часто последнее место занимают игроки с самым оригинальным и нетривиальным мышлением, поэтому у нас правильным часто признаётся не только официальный ответ, но и ответы со схожей логикой».
Игру можно найти в соцсетях — во ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме. Регистрировать команду для участия в игре надо за неделю до её проведения.
Квиз проводят в корчме «Диканька» по вторникам, каждую неделю. Участие — 300 рублей с игрока, начало игры в 20:00. Самая крупная и чисто зеленоградская игра, не является франшизой. Игры проходят уже год, вопросы создатели игры придумывают самостоятельно. В среднем в каждой игре принимают участие 30 команд, до 200 человек. Игры поделены на сезоны по десять игр в каждом. В конце сезона проводится финальная игра с выявлением команд-победительниц всего сезона, совместным отмечанием результатов и наибольшим количеством призов.
В корчме игра занимает сразу несколько залов. Специально для её проведения владельцы заведения докупили видеоэкраны и улучшили аудиосистему (качество звука важно в аудиотуре). Вопросы, в основном, такие, чтобы ответ можно было вывести логически. Оптимальное количество игроков в команде — 8-10. На играх присутствуют люди любого возраста — от 0 до 76 лет. То, что игра — собственность людей, которые её проводят, делает её живее, она легче приспосабливается под конкретную аудиторию. Например, если все команды подобрались из Зеленограда, то могут появиться вопросы, ответы на которые могут дать только люди, хорошо знающие город, а если играет много детей или подростков в нескольких командах, то возможно появление вопросов для этого возраста.
Организатор «Умных игр» Сергей: «Начиналось всё с трёх друзей, которые решили организовать проведение различных игр в Зеленограде. Затем придумались „Умные игры“, в которые играли сами, потом со знакомыми, а затем заработало сарафанное радио. Много было конкурентов, многие закрылись. А мы живём своими силами, и спонсоров не особо любим».
Призы в игре — за первое, среднее и последнее место. Также есть розыгрыш приза за репост в инстаграме. Регистрироваться на предстоящую игру надо каждый четверг, с 12 часов дня, и делать это желательно оперативно, поскольку желающих всегда немало. Это можно сделать во ВКонтакте, Инстаграме и на сайте zelsmartgame.ru
Проводится по средам, через неделю, в 20:00 в кафе-баре «Горница». В довольно большом помещении всего четыре экрана и это бывает неудобно во время тура, рассчитанного на просмотр картинок (тур «Музей»). В среднем в игре принимает участие 13 команд. Владелец и, по совместительству, ведущий игры начинал когда-то разрабатывать в Белоруссии квиз «Мозгобойня». Затем переехал в Зеленоград и решил организовать тут подобную игру, потому IQra может считаться зеленоградским детищем. Постепенно дело развилось и теперь IQra проводится в Москве, Белоруссии и в ближайшее время возможно открытие двух франшиз в Европе (в Гамбурге и Праге).
Собственник и ведущих IQra Дмитрий: «В большинстве подобных игр задания берутся из базы вопросов „Что? Где? Когда?“, а в IQre полностью свой собственный контент. Другие квизы — попса, у нас — рок! Наша игра сложнее других квизов, но не сложнее „Что? Где? Когда?“».
Игра не предназначена для семей с детьми. На один из туров, «Чёрный тур», смело можно поставить маркировку «18+», он содержит соответствующие вопросы «ниже пояса». Потому контингент игроков отличается от других квизов — в основном это молодёжь, подростков и людей в возрасте почти нет, хотя никакого возрастного ценза игра не предусматривает. Ещё особенность игры — никто не обращает внимание на телефоны на столах и в руках игроков. На остальных играх их либо просят убрать в сумки, либо предоставляют специальные коробки, в которые игроки кладут свои гаджеты на время туров.
На игре вручают призы командам, занявшим первые три места, команде аутсайдеров и, возможно, дополнительные призы от спонсоров. В настоящее время проходит пятый сезон игр, сезон состоит из 10 игр. В конце сезона — главная игра, вручение кубка, розыгрыш большой бутылки шампанского.
Регистрироваться на игру можно за шесть дней до её проведения ВКонтакте. Участие стоит 400 рублей с человека.
Игра проводится раз в две недели в «Траттории ди Джулия» по четвергам в 20:00. В зале всего один экран, одновременно принимает участие в игре около шести команд, и это создаёт камерную обстановку. Эта игра — подмосковная франшиза, кроме Зеленограда она есть в Мытищах, Пушкино, Щёлково, Сходне. В Зеленограде игры начались осенью прошлого года, сейчас идёт второй сезон. В конце сезона — финальная игра со спецвопросами, несколькими конкурсами, отличными от остальных игр.
В игре принимают участие все, и пожилые люди, и маленькие дети. В планах — проведение отдельной детской игры, а в финальной игре будет отдельный детский тур. Причём, в отличие от других квизов, зарегистрировать команду можно имея всего двух игроков. И даже если игрок придёт один, то его либо «подселят» в другие команды, либо организуют команду из одного участника.
Организатор игры «Жги мозги» Ксения: «Все собранные с игроков деньги идут на проведение игр, доходы компенсируют расходы. Мне просто интересно вариться в этом компоте, в этом моя выгода. Это игра не высокоинтеллектуальная, предназначена даже не столько для того, чтобы блеснуть эрудицией, сколько для того, чтобы хорошо отдохнуть».
Призы потому предоставлены, в основном, спонсорами, зеленоградскими компаниями. За первые три места дают различные сертификаты на уроки танцев, верховой езды или, например, на бесплатное посещение квестов. Приз за последнее место не присуждается, но ввиду небольшого количества команд-игроков это оправданно.
Регистрация на игру начинается за полторы недели до проведения игры по телефонам «Траттории ди Джулия» 8(909)988-32-22 и 8(495)988-32-92, а также во ВКонтакте или в Инстаграме. Во ВКонтакте, кстати, проходят мини-викторины, правильные ответы на которые принесут дополнительные очки в зачёте. С июля по сентябрь игра уходит на каникулы. Стоимость игры 350 рублей с человека. На первую игру скидка 30 процентов.
Игры проводятся в ресторане «Фазенда», если набираются желающие, каждую среду, в 19:30. Если желающих мало, то через неделю. Как понятно из названия, игра не франшизная, придумана и проводится самим рестораном. Стартовала игра недавно, сейчас проходит первый сезон. Игроков мало, всего несколько команд. Это самый малочисленный квиз Зеленограда.
При этом он же является самым экономически выгодным для игроков. Тут не дарят победителям или проигравшим шампанское или конфеты. Стоимость участия, как и в большинстве квизов города — 300 рублей с человека. Все эти деньги идут на приз для команды-победителя. Кроме того, ресторан «Фазенда» добавляет столько денег, чтобы денежный приз команде-победителю оказался не меньше 10000 рублей.
Арт-директор ресторана «Фазенда» Ксения: «На нашу первую игру вообще ни одной команды не пришло. Сейчас игроки приходят, но хотелось бы, конечно, чтобы было больше людей. Мы иногда вообще всем командам, независимо от занятого ими места, призы дарим. Может, будем проводить тематические вечеринки после квиза. А сейчас у нас в ресторане можно заказать, например, проведение мини-квиза для компании, пришедшей просто поужинать или отметить у нас день Рождения или любой другой праздник».
В игре меньшее чем в других квизах количество туров, в которых, в свою очередь, меньше вопросов. Записаться на игру можно по телефонам ресторана 8(495)123-53-87, 8(977)775-38-11.
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