В Зеленограде в каждой игре принимает участие в среднем 15 команд. Много постоянных команд, принимающих участие почти во всех играх. «Колбасофф» — пивной ресторан и в нём много экранов для спортивных болельщиков, на которых удобно смотреть задания с любого места в зале. Видеоряд на играх прекрасно выстроен, все технические вопросы решены отлично. Сама игра проходит резво и отдельным плюсом — работа ведущего. Он прекрасно ведёт игру, зажигает команды и держит атмосферу. О сложностях — много вопросов на знание чего-то. Названия музыкальных произведений, картин художников — их надо просто знать. Но много и интересных вопросов, в которых можно вывести правильный ответ логически.

Минимальный размер команды — три человека, но есть команды по восемь и более игроков. Дети до 18 лет зачастую принимают участие в играх бесплатно, для совсем маленьких ставят отдельный стол с рисованием и игрушками. Старшему игроку, который принимает участие в зеленоградской «Мозгобойне» — за 60. Проводятся тематические игры — например, костюмированные в Хэллоуин, на Новый год, 8 марта. Можно заказать корпоративную игру. При большем количестве команд можно проводить и игры лиги чемпионов.

На играх вручают призы. Стандартный для франшизы приз — полуторалитровая бутылка шампанского победителю. Но в зеленоградской игре призов оказалось намного больше. Призы выдаются за первые три места, за последнее место, за среднее место, иногда — за «почти третье», проводится конкурс репостов в instsgram. Отдельно чествуют всех игроков — именинников. Призы бывают от дружественной компании «Икавака» и от других зеленоградских спонсоров.

Организаторы «Мозгобойни» Владимир и Ирина: «Наша цель — не выявить лучших игроков, а сделать так, чтобы все участники провели время увлекательно и в конце игры улыбались. Вообще, часто последнее место занимают игроки с самым оригинальным и нетривиальным мышлением, поэтому у нас правильным часто признаётся не только официальный ответ, но и ответы со схожей логикой».

Игру можно найти в соцсетях — во ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме. Регистрировать команду для участия в игре надо за неделю до её проведения.