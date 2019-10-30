Одновременно с устройством выезда из 3-го микрорайона на Центральный проспект возле остановки «1000 мелочей» перенастроили светофоры. Раньше «зелёный» для пешеходов включался на двух светофорах одновременно, из-за чего приходилось ждать разрешающего сигнала и при переходе проспекта, и при переходе местного проезда, ведущего к «Флейте». В частности, поэтому люди переходили дорогу по диагонали от разделительной полосы к тротуару — так быстрее, не надо стоять у второго перехода. Теперь светофоры в этом месте работают иначе: включаются не одновременно, а друг за другом. И когда пешеходы идут через проспект, машины выезжают из местного проезда туда же. Идущий по диагонали рискует попасть под машину.

Привычка переходить дорогу по диагонали в этом месте сложилась давно, ещё когда в местном проезде не было светофора. Переучить людей сложно, они идут «на автомате», и нужно время и специальные усилия, чтобы они привыкли не срезать дорогу. Когда меняется схема разъезда транспорта, автомобилистов предупреждают об этом всеми силами — ставят знаки, транслируют информацию на дорожных экранах, а в отдельных случаях даже ставят плакаты на дорогах. Как это делали, например, когда изменили траекторию разъезда на пересечении Озерной, Сосновой аллей и проезда вглубь 6 микрорайона. На щитах нарисовали схему, стрелки и разъяснение, что они означают. Пешеходам тоже нужны такие разъясняющие объявления.