«Талант-клуб» — это уникальное пространство для умственного и творческого развития для детей от четырёх лет и подростков.
- Комплексная подготовка к школе
- английский язык с 4 лет
- школа развития
- математика для 6, 7 и 8-х классов
- юный блогер-видеограф —
эти и другие группы с углублением в различные дисциплины открыты сейчас для набора в детском центре «Талант-клуб». Есть также эксклюзивные направления, программы с индивидуальными занятиями и ещё много полезного и просто интересного. Социальное общение и развивающие занятия заложат прекрасный фундамент личностного развития. Рассказываем в деталях о предметах и преимуществах обучения в «Талант-клубе».
Школа развития (4—5 лет)
90 минут один раз в неделю: два раза по 45 минут с переменой. Занятия проходят в мини-группах по четыре-пять человек. Дети осваивают такие азы математики, как счёт, узнают цвета, геометрические фигуры, сравнивают предметы по величине, находят и объясняют несоответствия, лишний предмет. Изучают окружающий мир: названия птиц, животных, фруктов, овощей, основных растений, частей суток, явлений природы. Развивают речь, учатся внимательно слушать текст, отвечать на вопросы, пересказывать, управлять силой голоса. Тренируют мелкую и крупную моторику: детей учат пользоваться карандашами, фломастерами, рисовать основные геометрические фигуры, складывать пазлы, проходить нарисованные лабиринты.
Комплексная подготовка к школе (5—7 лет)
90 минут один раз в неделю. Занятия проходят в интересном и активном формате. Дети получают навыки и знания, необходимые для успешного обучения в школе, в процессе игры. И одновременно они так приучаются к коллективной работе, учатся дружить и слушать учителя.
По сути, это полная интеллектуальная и психологическая подготовка к школе: развитие памяти, внимания, усидчивости, навыков логического мышления и умения понимать свои ошибки, раскрытие творческих способностей.
Английский язык (4—14 лет)
45 минут два раза в неделю. Это современный многоуровневый курс от elementary до advanced.
На увлекательных интерактивных занятиях дети учатся красиво и правильно говорить на английском, понимать английскую речь, отвечать на простые вопросы. Коммуникативная методика снимает языковой барьер и страх перед общением.
Математика для 6, 7 и 8-х классов
90 минут один раз в неделю: 45 минут алгебра, 45 — геометрия. Математика очень важна, поскольку это обязательный для экзамена предмет. А как показывает практика, предмет этот — один из самых сложных для школьников средних и старших классов. На занятиях научат понимать, а не зубрить математику. Ребёнок выйдет на хороший уровень для дальнейшей успешной учёбы.
Юный блогер-видеограф (8—15 лет)
120 минут один раз в неделю. Ребёнок или подросток научится профессионально снимать и монтировать крутые видеоролики. И при этом правильно, безопасно и эффективно работать с социальными сетями. Это творческая работа: детей научат не бояться камеры, виртуозно импровизировать в кадре, стать раскованными и артистичными, а также адаптироваться к работе в команде. Всё это под контролем опытного педагога.
Видеоблог — прекрасное и перспективное увлечение для современного ребёнка, подразумевающее весьма творческий процесс. Блогинг требует багажа знаний и навыков: надо придумать сюжет, собрать материал, написать сценарий, подумать над стилем подачи, затем снять, смонтировать, опубликовать и далее общаться с аудиторией. Всё это, кстати, пригодится в дальнейшем во множестве профессий: от контент-менеджера, редактора интернет-издания и диджитал-маркетолога до кинооператора, режиссёра и актёра. Так что не стоит бояться слова «блогер». Наоборот, главное — помочь ребёнку действовать грамотно.
Ментальная арифметика (5—14 лет)
90 минут один раз в неделю. Это методика математических вычислений в уме. Она тренирует ум (активируется работа правого полушария), приучает к концентрации внимания, развивает творческое и аналитическое мышление, воображение, логику, интуицию. Словом, способствует гармоничному развитию ребёнка.
Компьютерная грамотность (8—14 лет)
120 минут один раз в неделю. В программу входят основы программирования, создание видеопрезентаций, 3D-моделирование, web-дизайн, Windows для начинающих. Оборудован полноценный детский IT-класс. Ученики могут самостоятельно и безопасно использовать компьютер и интернет.
Занятия с логопедом (5—12 лет)
Это групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие тренинги. В комплекс входит артикуляционная и пальчиковая гимнастика, упражнения для правильного произношения отдельных звуков, общее развитие речи, внимания, памяти, мышления, логики, восприятия. Обучение чтению по логопедическим букварям, графомоторика (определённое положение и движения пишущей руки). Кроме того, занятия с логопедом — это ещё и профилактика дислексии и дисграфии.
Скорочтение (5—10 лет)
90 минут один раз в неделю — индивидуально. Ученик освоит технику быстрого чтения текстов и анализа их содержания. Скорость чтения увеличивается в три-пять раз по сравнению с первоначальной. И как следствие, ребёнок будет схватывать новую информацию на лету, легко учить стихи и работать с новыми текстами.
Каллиграфия (от 5 лет)
Индивидуальное занятие длительностью 60 минут. Одно из редких направлений в детских развивающих центрах. Между тем это неоценимо полезные занятия. Они развивают не только красивый почерк, но и в конечном счёте стимулируют и развивают мозговую деятельность. При правильной постановке рук, графически правильном письме развиваются моторика, речь, глазомер, пространственная координация.
Нейропсихология (без ограничения возраста)
60 минут — индивидуальное занятие. Нейропсихологическая помощь — эффективный способ помочь ребёнку справиться с разными трудностями в школе. Он может быстро уставать, отвлекаться, плохо запоминать и понимать материал, быть неусидчивым или, наоборот, заторможенным, или у него часто меняется настроение. Детский нейропсихолог подбирает программу индивидуально для каждого ребёнка по результатам диагностики.
Руководству центра удалось собрать уникальный преподавательский коллектив. Это опытные, высококвалифицированные и чуткие специалисты. Например, Галина Анатольевна Фролова ведёт четыре направления: скорочтение, подготовку к школе, каллиграфию, ментальную арифметику. Окончила с отличием МГПУ и Московский гуманитарный институт, стаж педагогической работы — 30 лет.
Александра Александровна Лемзякова, педагог дополнительного образования высшей категории, работает с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста. Ведёт три развивающие и творческие программы.
Наталья Вячеславовна Шаруева — детский врач, нейропсихолог. Её хорошо знают в Зеленограде (и не только) как многолетнего директора зеленоградского медицинского колледжа. У Натальи Вячеславовны большой профессиональный и жизненный опыт работы с детьми и подростками.
Екатерина Анатольевна Дроздова — учитель-логопед, педагог-дефектолог, клинический психолог, более 12 лет занимается комплексным развитием речи и интеллекта у детей от 4 до 12 лет.
Юлия Андреевна Виноградова и Валерия Андреевна Куц — опытные и креативные преподаватели английского языка.
Занятия проходят в бизнес-центре в Савёлкинском проезде. Здесь созданы прекрасные условия: просторный холл, комфортные аудитории, большие экраны на стенах, компьютеры. Пространство организовано разумно и уютно, родители могут ждать детей на удобных диванах. Чистота и свежий воздух, работают кондиционеры. Кулер с водой, чай и сушки — для всех и в неограниченном количестве.
Возле бизнес-центра — большая парковка. Само здание охраняется, что означает полную безопасность для посетителей. В пешей доступности автобусные остановки.
Занятия проходят в небольших группах, дети распределяются в группы по возрасту и в зависимости от уровня владения предметом. Во всех аудиториях «Талант-клуба» установлена система видеонаблюдения. Родители могут удалённо просматривать видео или прослушивать аудиозаписи занятий.
Не секрет, что многие детские клубы работают без соответствующей лицензии — хотя и предлагают обучающие и развивающие программы. У «Талант-клуба» всё серьёзно: деятельность ведётся на основании выданной департаментом образования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3-й этаж.
Телефоны: 8-495-981-56-01; 8-925-090-26-34 (Сергей).
Сайт: talent-club.ru
Инстаграм: @talentclub5
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