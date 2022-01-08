«Талант-клуб» — это уникальное пространство для умственного и творческого развития для детей от четырёх лет и подростков.

Комплексная подготовка к школе

английский язык с 4 лет

школа развития

математика для 6, 7 и 8-х классов

юный блогер-видеограф —

эти и другие группы с углублением в различные дисциплины открыты сейчас для набора в детском центре «Талант-клуб». Есть также эксклюзивные направления, программы с индивидуальными занятиями и ещё много полезного и просто интересного. Социальное общение и развивающие занятия заложат прекрасный фундамент личностного развития. Рассказываем в деталях о предметах и преимуществах обучения в «Талант-клубе».