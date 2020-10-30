Местные жители уже «разведали» новое заведение, некоторые заходят каждый день. По будням с 12:00 до 16:00 бизнес-ланчи за 350 рублей — это три блюда и напиток. Блюда меняются каждый день, и они весьма сытные. Ресторан открывается в полдень и работает с воскресенья по четверг до полуночи, а в пятницу и субботу здесь можно посидеть до двух ночи.

Посетителей приветливо встречают у входа. Интерьер уютный и красиво оформлен: аутентичные драконы, рыбы, иероглифы, ширмы. Мягкий свет, удобные диваны и стулья, негромкая этническая музыка сразу настраивают на приятное времяпрепровождение. Столики рассчитаны на четверых, есть отдельный кабинет с дверью — туда поместятся до восьми человек. Можно и просто посидеть в баре — он находится слева от входа.