Ресторан, где повара-китайцы готовят настоящие китайские блюда, совсем недавно открылся в корпусе 1624Б. Он находится на улице Андреевка в 16-м микрорайоне, в отдельно стоящем двухэтажном здании с приметным фасадом и вывеской. Рядом конечная остановка нескольких автобусов, а через дорогу — 17-й микрорайон. Показываем и рассказываем, что внутри.
Местные жители уже «разведали» новое заведение, некоторые заходят каждый день. По будням с 12:00 до 16:00 бизнес-ланчи за 350 рублей — это три блюда и напиток. Блюда меняются каждый день, и они весьма сытные. Ресторан открывается в полдень и работает с воскресенья по четверг до полуночи, а в пятницу и субботу здесь можно посидеть до двух ночи.
Посетителей приветливо встречают у входа. Интерьер уютный и красиво оформлен: аутентичные драконы, рыбы, иероглифы, ширмы. Мягкий свет, удобные диваны и стулья, негромкая этническая музыка сразу настраивают на приятное времяпрепровождение. Столики рассчитаны на четверых, есть отдельный кабинет с дверью — туда поместятся до восьми человек. Можно и просто посидеть в баре — он находится слева от входа.
В ресторане два зала. В одном из них можно видеть процесс приготовления еды — между залом и кухней прозрачное стекло. Так что гости могут и оценить, и проконтролировать, и просто посмотреть, как это происходит.
Дальше начинается главное — выбор еды. Свою принадлежность к азиатской кухне заведения общепита могут обозначить и двумя-тремя блюдами, но полноценного ресторана китайской кухни в Зеленограде, пожалуй, до сих пор не было — «Тай Шань» первый. Знатоки и гурманы оценят меню, а неискушенные познакомятся с национальной кухней. Есть, конечно, и суши, и сашими, и роллы, но основа — китайская кухня.
Отметим, что китайская кухня — весьма широкое понятие. Она, в отличие от тайской или, например, японской, очень отличается в разных частях Китая, имеет свои особенности на севере, юге, западе и востоке страны. На юге (как и у нас) она более острая. В «Тай Шань» исповедуют северную кухню, и работающие здесь повара — мастера из северных провинций Китая. Это более деликатный и изысканный вкус блюд, близкий отечественным вкусовым привычкам.
В меню — разнообразно приготовленные мясо, птица и рыба, пельмени, лапша, супы, сочные овощи. Да, знаменитые утка по-пекински и утка по-гуандунски тоже есть и готовятся по всем правилам. Для пекинской закупили специальную печь. Многие блюда готовятся от и до непосредственно в ресторане, свежие продукты привозят каждый день. На месте в числе прочего делают тесто для пельменей и яичную лапшу.
В ресторане есть столики с встроенным теппаном — это нагреваемый лист из нержавейки, плита. Повар готовит еду прямо возле вас и с пылу с жару раскладывает в тарелки. Такой стиль приготовления блюд популярен в азиатских странах.
Описывать вкус блюд — занятие неблагодарное, лучше попробовать. Много нежного и хрустящего мяса и вкуснейших блюд с рыбой и морепродуктами — например, рекомендуем маринованную в чесноке и сельдерее скумбрию, обжаренную в соусе ворчестер. Или — маринованные свиные ушки под соевым соусом или пряную курицу гунбао — филе, замаринованное в соусе и обжаренное с арахисом и перцем чили. А из первых блюд — суп с говядиной и традиционный Том ям.
К слову, ресторан оценили гости из Китая — они были под Зеленоградом по бизнес-делам, узнали о «Тай Шань» и приехали. Остались очень довольны и кухней, и самим заведением, пообщались с поварами. Сказали, что скоро снова приедут на бизнес-ланч.
«Я много ездила по Азии, отдыхала в Таиланде, Вьетнаме, была в Китае по работе, — говорит хозяйка ресторана Елена. — Очень люблю азиатскую кухню и мечтала открыть небольшой заведение. И в прошлом году знакомый из ресторанной сферы посоветовал открыть настоящий ресторан китайской кухни, причем именно в Зеленограде — потому что здесь такого не было».
Напитки здесь тоже аутентичные. Хороший выбор зеленых и фруктовых чаёв, есть светлый улун и пуэр. В числе алкогольных — знаменитое пиво циндао, китайская водка, коктейли.
Есть и детское меню: хрустящие палочки из куриной грудки, шашлычок из креветок, картошка-фри, рис и лапша с овощами, сладкое, лимонады, молочные коктейли.
Средний чек на человека в «Тай Шане» — 1000-1200 рублей. Это может быть несколько сытных и вкусных блюд с напитком. Посетитель получает 5-процентную скидку, если, придя в ресторан, напишет пост о своем визите и впечатлениях в соцсетях — в инстаграме, например. Будут и скидочные карты.
Можно заказать доставку блюд из ресторана через сервис Delivery Club.
К Новому году в ресторане уже сейчас продумывают отдельное праздничное меню. А поскольку есть и китайский Новый год (в этом году — 12 февраля), то праздновать будут дважды.
Туалет в ресторане тоже примечательный — яркие стены и аутентичные чаши для мытья рук. Ну и, конечно, есть санитайзеры для дезинфекции рук — санитарные требования тут соблюдены.
Адрес: Зеленоград, корпус 1624Б (здание рядом с длинным корпусом 1624).
Время работы: понедельник-четверг, воскресенье с 12:00 до 00:00; пятница-суббота с12:00 до 2:00 ночи.
Телефон: 8-499-717-61-31
Инстаграм: taishan_rest
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