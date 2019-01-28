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«Неужели мы не можем добиться красивой зимы?» Ограничить применение реагентов на пешеходных дорожках 28.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Городские власти не устают напоминать, что противогололёдные реагенты, которые используют во дворах, не опасны для здоровья, а без них будет скользкая дорога и пробки. Когда температура постоянно переходит через ноль, пешеходные дорожки покрываются льдом — и тут применение реагентов оправдано. Но когда на улице устойчивый минус и выпадает достаточно снега, применение реагентов, превращающих чистый снег в чавкающую жижу, кажется избыточным.

Наш читатель, зеленоградец Владимир Филиппов много путешествует, знает как обстоит дело с уборкой в других северных городах и странах и не понимает, зачем нужно так много реагентов, считая их активное применение ненормальным. Вот, что он пишет:

— Раньше наш город зимой был белой сказкой. Теперь же, начиная с ноября, зима превратилась в грязевой период. На пешеходные дороги за зиму высыпаются тонны химикатов. За сезон приходится сменить пару обуви, а дома заводить специальные грязевые коврики. У медиков появился новый термин — «аллергия на тающий снег». Все детство родители возили нас в детские садики на санках. Нынешних детей ведут пешком по грязным лужам. В других городах России выпавший снег слегка счищают, а остальное утаптывают люди. Покрытие получается по сути пористым, отчего дорожки становятся белыми и не скользкими. Люди живут в приятных зимних условиях. Неужели мы не можем добиться красивой зимы?"

Тактика московских коммунальщиков — чистить дорожки тракторами и насыпать сверху реагенты

«Снег быстрее убирать — тротуары свободны для пешеходов», объясняет зеленоградская администрация. Но особый упор делается на автомобильные дороги: транспорт быстро превращает снег в воду, образуется лед, а убирать его только снегоуборочными машинами невозможно — будут огромные пробки.

Понятно, что город перегружен транспортом, но в нём живут и пешеходы. По столичному регламенту, на тротуарах, во дворах, пешеходных зонах, в местных проездах разрешены только комбинированные реагенты. Они состоят из мраморной крошки (просто белый камень) и смеси солей — чаще всего это формиат натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорид натрия (поваренная соль). Плотность распределения реагента при температуре от 0 до минус 6 градусов: не более 100 граммов реагента на квадратный метр, ниже -6: не больше 120.

Если реагенты насыпают на очищенную от снега дорогу, не растворившуюся часть смеси должны убрать до начала очередного снегопада. Как это должно происходить по регламенту: крошки сметают снегоочистителем в полосу вдоль бордюра, затем собирают вручную и увозят в специально отведенные места. В сильные морозы разрешается использовать больше реагента — до 200 грамм на квадратный метр. Но увеличивается не разовая доля, а количество обработок в сутки — например, не один, а три раза за день.

Почему же образуется грязное месиво во дворах, на дорожках, у остановок?

Потому что реагент насыпали прямо в снег, предварительно не убрав его. А потом по этому месту проехали машины или прошли люди. Чем больше противогололёдной смеси насыпано, тем быстрее снег превращается в грязную лужу. То есть, проблема в своевременной уборке снега и грамотном применении реагентов — не сыпанули 200 грамм в одном месте, а равномерно распределили по упомянутому квадратному метру. Разбрасывание реагентов вручную запрещено, только с тележек с дозаторами или с трактора — для этого на заднюю щетку ставится навесное оборудование, позволяющее равномерно распылять смесь.

Другая проблема — тотальное выскребание дорожек и посыпание их реагентами приводит к тому, что детей невозможно отвезти в детский сад или куда-либо еще на санках и снегокатах. Если не прогнозируется перепад температуры воздуха и идет небольшой снег, достаточно утрамбовать дорожки и посыпать их песком. Или просто утрамбовать. Тогда по ним комфортно и ходить, и катить коляску, и везти санки. Возможно, не нужно слепо следовать регламенту при нормальной зимней погоде.

При этом в зеленоградских лесопарках, которыми заведует другой департамент — не ЖКХ, а природопользования — после снегопадов остаются чистые и не скользкие дорожки, утоптанные людьми.

Согласны ли вы, что пешеходные дорожки всю зиму должны оставаться под утоптанным снегом, а применение реагентов нужно максимально ограничить погодой с температурой «около нуля»?
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