Городские власти не устают напоминать, что противогололёдные реагенты, которые используют во дворах, не опасны для здоровья, а без них будет скользкая дорога и пробки. Когда температура постоянно переходит через ноль, пешеходные дорожки покрываются льдом — и тут применение реагентов оправдано. Но когда на улице устойчивый минус и выпадает достаточно снега, применение реагентов, превращающих чистый снег в чавкающую жижу, кажется избыточным.

Наш читатель, зеленоградец Владимир Филиппов много путешествует, знает как обстоит дело с уборкой в других северных городах и странах и не понимает, зачем нужно так много реагентов, считая их активное применение ненормальным. Вот, что он пишет:

— Раньше наш город зимой был белой сказкой. Теперь же, начиная с ноября, зима превратилась в грязевой период. На пешеходные дороги за зиму высыпаются тонны химикатов. За сезон приходится сменить пару обуви, а дома заводить специальные грязевые коврики. У медиков появился новый термин — «аллергия на тающий снег». Все детство родители возили нас в детские садики на санках. Нынешних детей ведут пешком по грязным лужам. В других городах России выпавший снег слегка счищают, а остальное утаптывают люди. Покрытие получается по сути пористым, отчего дорожки становятся белыми и не скользкими. Люди живут в приятных зимних условиях. Неужели мы не можем добиться красивой зимы?"