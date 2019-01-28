Городские власти не устают напоминать, что противогололёдные реагенты, которые используют во дворах, не опасны для здоровья, а без них будет скользкая дорога и пробки. Когда температура постоянно переходит через ноль, пешеходные дорожки покрываются льдом — и тут применение реагентов оправдано. Но когда на улице устойчивый минус и выпадает достаточно снега, применение реагентов, превращающих чистый снег в чавкающую жижу, кажется избыточным.
Наш читатель, зеленоградец Владимир Филиппов много путешествует, знает как обстоит дело с уборкой в других северных городах и странах и не понимает, зачем нужно так много реагентов, считая их активное применение ненормальным. Вот, что он пишет:
— Раньше наш город зимой был белой сказкой. Теперь же, начиная с ноября, зима превратилась в грязевой период. На пешеходные дороги за зиму высыпаются тонны химикатов. За сезон приходится сменить пару обуви, а дома заводить специальные грязевые коврики. У медиков появился новый термин — «аллергия на тающий снег». Все детство родители возили нас в детские садики на санках. Нынешних детей ведут пешком по грязным лужам. В других городах России выпавший снег слегка счищают, а остальное утаптывают люди. Покрытие получается по сути пористым, отчего дорожки становятся белыми и не скользкими. Люди живут в приятных зимних условиях. Неужели мы не можем добиться красивой зимы?"
«Снег быстрее убирать — тротуары свободны для пешеходов», объясняет зеленоградская администрация. Но особый упор делается на автомобильные дороги: транспорт быстро превращает снег в воду, образуется лед, а убирать его только снегоуборочными машинами невозможно — будут огромные пробки.
Понятно, что город перегружен транспортом, но в нём живут и пешеходы. По столичному регламенту, на тротуарах, во дворах, пешеходных зонах, в местных проездах разрешены только комбинированные реагенты. Они состоят из мраморной крошки (просто белый камень) и смеси солей — чаще всего это формиат натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорид натрия (поваренная соль). Плотность распределения реагента при температуре от 0 до минус 6 градусов: не более 100 граммов реагента на квадратный метр, ниже -6: не больше 120.
Если реагенты насыпают на очищенную от снега дорогу, не растворившуюся часть смеси должны убрать до начала очередного снегопада. Как это должно происходить по регламенту: крошки сметают снегоочистителем в полосу вдоль бордюра, затем собирают вручную и увозят в специально отведенные места. В сильные морозы разрешается использовать больше реагента — до 200 грамм на квадратный метр. Но увеличивается не разовая доля, а количество обработок в сутки — например, не один, а три раза за день.
Потому что реагент насыпали прямо в снег, предварительно не убрав его. А потом по этому месту проехали машины или прошли люди. Чем больше противогололёдной смеси насыпано, тем быстрее снег превращается в грязную лужу. То есть, проблема в своевременной уборке снега и грамотном применении реагентов — не сыпанули 200 грамм в одном месте, а равномерно распределили по упомянутому квадратному метру. Разбрасывание реагентов вручную запрещено, только с тележек с дозаторами или с трактора — для этого на заднюю щетку ставится навесное оборудование, позволяющее равномерно распылять смесь.
Другая проблема — тотальное выскребание дорожек и посыпание их реагентами приводит к тому, что детей невозможно отвезти в детский сад или куда-либо еще на санках и снегокатах. Если не прогнозируется перепад температуры воздуха и идет небольшой снег, достаточно утрамбовать дорожки и посыпать их песком. Или просто утрамбовать. Тогда по ним комфортно и ходить, и катить коляску, и везти санки. Возможно, не нужно слепо следовать регламенту при нормальной зимней погоде.
При этом в зеленоградских лесопарках, которыми заведует другой департамент — не ЖКХ, а природопользования — после снегопадов остаются чистые и не скользкие дорожки, утоптанные людьми.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.