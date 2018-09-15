«Простите, вы вообще кто?» — Он молчит

Выгрузили нас из автобуса. Полиция общалась спокойно. Из здания вышел сотрудник, забрал паспорта и сказал, что сейчас нас будут оформлять. Кстати, не имеют права забирать паспорт. Но это не главное — нам не дали зайти в здание и обратно в автозак тоже не разрешили. Мы стояли у входа, на крыльце и было очень холодно. Ребята некоторые в шортах и футболках, я тоже был в рубашке с коротким рукавом. Мы замерзли и все очень хотели в туалет.

Спустя два часа нас отвели на второй этаж, дали сходить наконец туалет, и начали оформлять протоколы. Меня оформили по статье 20.2 часть 5 КоАП РФ [за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования]. Это самая распространенная статья, когда задерживают на митингах. Наказание от 10 до 20 тысяч рублей. В объяснении я написал, что мои права и гражданские свободы нарушены. Конкретно — 31 статья Конституции. Потому что я вышел на мирный митинг, никому не угрожал, при мне не было оружия, вел себя спокойно, закон не нарушал. От дачи показаний я, естественно, отказался, сославшись на 51 статью Конституции, которая гласит, что я имею право не давать показания против себя и своих близких, и вообще не отвечать на какие-либо вопросы. И написал, что с задержанием я полностью не согласен.

Потом меня завели в соседний кабинет. Там за столом сидел мужчина в костюме. Он начал задавать вопросы: где работаете, чем занимаетесь, где учитесь, почему пришли на митинг. Я сразу понял, что это сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом. Я знал, что это будет и был готов. Я сразу ему сказал, что на вопросы отвечать не буду. Он продолжал задавать вопросы, говорил, что это просто неформальная беседа.

Я говорю: «Как неформальная? Вы же в протокол это будете заносить?» Он говорит: «Нет, не буду в протокол заносить, это дружеская беседа». — «Ну какая дружеская беседа? Мы не друзья, я вас не знаю. Почему вы вообще на рабочем месте находитесь не в форме?» Он молчит. Я говорю: «Простите, вы вообще кто? Вы сотрудник отдела МВД Кузьминки?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Ну, все тогда понятно». Я ему объяснил, что отказываюсь от дачи показаний по 51 статье и разговор закончен. Просто вышел из кабинета. В общем, пытались допросить, не получилось.

В 23:15 я вышел с территории полиции. Один из задержанных, Дмитрий, был одет достаточно тепло и поделился со мной курткой. Это приятный момент вечера: все-таки закончилось хорошо, я не замерз и успел на последнюю электричку, чтобы уехать в Зеленоград.