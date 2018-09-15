На акциях против повышения пенисонного возраста, которые прошли 9 сентября по всей России, задержали 1018 человек. В Москве относительно немного — лишь 36. Один из них, зеленоградец Денис Еремин, рассказал Zelenograd.ru бьют ли при задержании, как дышится в автозаке, о чем спрашивает в полиции человек без формы и зачем он вообще ходит на акции.
— Я живу в Зеленограде, мне 30 лет, закончил Российскую международную академию туризма, факультет менеджмента, в прошлом году был кандидатом в муниципальные депутаты, меня вел штаб Дмитрия Гудкова.
Я сторонник Навального, очень уважаю ребят из Фонда борьбы с коррупцией и не пропускаю ни одного митинга, который они организуют. Я также поддерживаю идеи либертарианской партии Михаила Светова. Естественно, не хожу на митинги КПРФ, ЛДПР «Справедливой России», потому для меня они просто филиалы «Единой России». Я хожу на митинги настоящей оппозиции. Был на митингах по поводу Telegram, реновации, «Он вам не Димон», «Он нам не царь» — и пришел на этот.
Я не согласен с этой так называемой пенсионной реформой, а на самом деле это просто повышение пенсионного возраста — грабеж и беспредел. Поэтому я вышел на Пушкинскую площадь — выразить свой протест. Пришел с плакатом: «Родился, потерпел, умер, пенсия». Думаю, он красноречиво рассказывает о моей позиции ко всему, что происходит сейчас в стране и что касается конкретно этой пенсионной реформы.
Но это не единственная причина, почему я вышел. Там и повышение налогов — НДС на 2 процентных пункта, которые повлекут повышение цен на все товары. Это повышение тарифов ЖКХ на 6% в среднем, которое подписал Собянин. Здесь я просто выхожу выразить протест по многим вещам, которые происходят в нашей стране.
Раньше меня ни разу не задерживали. Тут не угадаешь — можно прийти с оппозиционным плакатом и тебя не тронут, а можно просто идти мимо и попасть. Например, со мной рядом был парнишка совсем молодой. Он не из Москвы, приехал в Кремль, на экскурсию, и посмотреть на «Зарядье», он не оппозиционер, не был на митинге, просто проходил мимо. Но его из толпы выхватили и повели в автозак.
На Пушкинскую площадь я приехал в 13:50 и сразу пошел к памятнику, встал с плакатом там, где был мегафон, чтобы «заряжать» лозунги с ребятами. При мне задержали ведущего канала «Навальный Live» Руслана Шаведдинова. После этого координатор штаба Навального в Москве Олег [Степанов] в мегафон призвал сгруппироваться и выдвигаться в сторону Тверской.
Пройти по Тверской нам не дали — там рамки металлодетектора перекрыл ОМОН. Мы вернулись на Пушкинскую площадь. В итоге мы свернули на Дмитровку и пошли вниз, в сторону Охотного ряда. Там уже нас начали бить дубинками, причем жестко.
#Москва— Новая Газета (@novaya_gazeta) 9 сентября 2018 г.
Людей дальше по Охотному не пускают. Есть жесткие столкновения. "Избивают всех подряд", - сообщает наш журналист pic.twitter.com/wsIYvaPkdo
Меня не били, потому что я был достаточно далеко, но метрах в двухстах впереди шла толпа и оттуда были слышны женские крики. Там, судя по всему, начали просто лупить без разбора всех — и женщин, и детей, и девушек, кто попадет под руку. Я отошел в сторону, встал на лавочку и увидел, что ОМОН начал гасить дубинками первые ряды и сотни людей начали бежать обратно.
Было несколько волн: они нас отгоняли назад, мы возвращались. Через полчаса люди поняли, что мы не сможем там пройти. Толпа рассредоточилась, непонятно было, где дальше собираться, я понял, что это конец митинга и пошел обратно на Пушкинскую.
Там было практически пусто, только вокруг памятника было около 50 человек. Я понял, что не могу уехать домой, у меня была надежда, что люди вернутся и митинг продолжится. Потому что смысл митингов — донести свою позицию и сказать «нет» властям, и не уходить, пока твои требования не будут выполнены. Вот в чем вся суть любого митинга, любой акции. Я просто встал с ребятами и с плакатом у памятника, мы продолжали кричать лозунги и стоять.
Задержали меня в 18:05. Там было два активных человека — я и один парень примерно моего возраста. Мы с ним вспоминали кричалки, лозунги, которые помнили, и заряжали их. Я зарядил лозунг «Раз, два, три — Путин уходи; четыре, пять, шесть — Медведев должен сесть». Это, на мой взгляд, самый точный лозунг, который применим к их действиям по отношению к собственному народу. Толпа вокруг поддерживала. У самого памятника было человек 20 и вокруг человек 30 — совсем мало. Больше было просто прохожих.
Я высокий, стоял снизу, спиной ближе к памятнику, чтобы не загораживать других людей, и не видел, что происходит сзади. Я кричу и вижу, что люди побежали вперед. Я оглянулся, сзади меня уже была толпа сотрудников полиции. Задержание не было жестким, не били дубинками как людей на Дмитровке. Меня просто взяли под руки и сказали: «Пройдемте в автозак». Я спросил, какая причина задержания и попросил их предъявить документы. Они сказали: «Вам все потом объяснят, чуть позже».
Подвели к автозаку, проверили карманы и рюкзак — у меня ничего не было: вода, powerbank. Завели в автозак, я оказался шестым. Чистого воздуха не было — люк не открывается, а от открытых дверей выхлопные газы шли внутрь салона. Сотрудники полиции еще курили, поэтому не очень комфортно было, но терпимо. В автозаке все окна были затонированы и закрыты щитами. Когда закрыли двери, стало очень темно, свет не горел
Мы с ребятами познакомились, обменялись телефонами, кто-то из ребят сообщил на горячую линию Навального. Пытались обратиться в «Открытую Россию» через приложение «Красная кнопка», но ни у кого оно не работало, потому что там глушилки на площади, перебои по связи, интернета не было, часто сообщения приходили с большим опозданием. В итоге худо-бедно мы дозвонились до горячей линии Навального, до ОВД.Инфо и сообщили, что нас задержали. Где-то час мы, наверное, сидели в этом автозаке, и в 19:30, я запомнил время, нас привезли в отдел МВД Кузьминки. Я удивился, думал, что нас на Тверскую отвезут.
Выгрузили нас из автобуса. Полиция общалась спокойно. Из здания вышел сотрудник, забрал паспорта и сказал, что сейчас нас будут оформлять. Кстати, не имеют права забирать паспорт. Но это не главное — нам не дали зайти в здание и обратно в автозак тоже не разрешили. Мы стояли у входа, на крыльце и было очень холодно. Ребята некоторые в шортах и футболках, я тоже был в рубашке с коротким рукавом. Мы замерзли и все очень хотели в туалет.
Спустя два часа нас отвели на второй этаж, дали сходить наконец туалет, и начали оформлять протоколы. Меня оформили по статье 20.2 часть 5 КоАП РФ [за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования]. Это самая распространенная статья, когда задерживают на митингах. Наказание от 10 до 20 тысяч рублей. В объяснении я написал, что мои права и гражданские свободы нарушены. Конкретно — 31 статья Конституции. Потому что я вышел на мирный митинг, никому не угрожал, при мне не было оружия, вел себя спокойно, закон не нарушал. От дачи показаний я, естественно, отказался, сославшись на 51 статью Конституции, которая гласит, что я имею право не давать показания против себя и своих близких, и вообще не отвечать на какие-либо вопросы. И написал, что с задержанием я полностью не согласен.
Потом меня завели в соседний кабинет. Там за столом сидел мужчина в костюме. Он начал задавать вопросы: где работаете, чем занимаетесь, где учитесь, почему пришли на митинг. Я сразу понял, что это сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом. Я знал, что это будет и был готов. Я сразу ему сказал, что на вопросы отвечать не буду. Он продолжал задавать вопросы, говорил, что это просто неформальная беседа.
Я говорю: «Как неформальная? Вы же в протокол это будете заносить?» Он говорит: «Нет, не буду в протокол заносить, это дружеская беседа». — «Ну какая дружеская беседа? Мы не друзья, я вас не знаю. Почему вы вообще на рабочем месте находитесь не в форме?» Он молчит. Я говорю: «Простите, вы вообще кто? Вы сотрудник отдела МВД Кузьминки?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Ну, все тогда понятно». Я ему объяснил, что отказываюсь от дачи показаний по 51 статье и разговор закончен. Просто вышел из кабинета. В общем, пытались допросить, не получилось.
В 23:15 я вышел с территории полиции. Один из задержанных, Дмитрий, был одет достаточно тепло и поделился со мной курткой. Это приятный момент вечера: все-таки закончилось хорошо, я не замерз и успел на последнюю электричку, чтобы уехать в Зеленоград.
У нас в Зеленограде довольно много людей, поддерживающих идеи Навального или просто оппозиционно настроенных. Но нет лидера и организатора. Когда в Москве началась кампания по реновации, часть домов были против сноса. И выяснилось, что в домах, которые смогли отказаться от сноса, нашелся один активный гражданин, который объединил всех. А в домах, где тоже все были против, но которые не отстояли, ответственность на себя никто взять не захотел.
Если есть хотя бы один-два организатора, лидера, которые смогут объединить всех, — тогда все получится. Я думаю, что в Зеленограде таких людей просто нет. У организатора и лидера должен быть авторитет. В Зеленограде, к сожалению, известных личностей очень мало и люди достаточно пассивные. Ну и боятся, не хотят подставляться и рисковать. Кто-то чуть-чуть более смелый, кто-то не совсем — это нормально, все люди разные. В общем, имеем, что имеем.
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