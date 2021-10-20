Фитнес-клуб «Электрон» вошёл в московскую сеть DDX Fitness ещё летом, теперь об этом свидетельствует огромная вывеска на фасаде здания — её повесили в субботу. Теперь она частично закрывает вид с беговых дорожек на площадь Юности, на что жалуются некоторые посетители. Вряд ли проектировщики здания бывшего кинотеатра «Электрон», делая полностью прозрачный фасад, думали, что на нём когда-нибудь появится такое.
«Вся интерьерная концепция потихоньку меняется (на мой взгляд в худшую сторону)», — рассказал наш читатель и посетитель фитнесс-центра.
Также в зале чаще стали проводить групповые тренировки, а для носителей самого дорогого тарифа появились опции семейного доступа и доступа для друзей. Стоимость посещения фитнес-клуба снизилась. Раньше были доступны три вида абонементов на месяц: «Нейтрон» за 1900 рублей, «Протон» за 2200 рублей и «Электрон» за 2500 рублей. Сейчас они называются Light, Smart и Infinity и стоят 1700, 2000 и 2200 рублей соответственно.
На сайте сети в названии зеленоградского клуба так или иначе слово «Электрон» присутствует. Так что, вероятно, вывеску «Электрон» с бокового фасада здания снимать не будут.