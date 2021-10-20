На фасаде «Электрона» появилась вывеска DDX Fitness. Что это значит и почему это плохо? 20.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Фитнес-клуб «Электрон» вошёл в московскую сеть DDX Fitness ещё летом, теперь об этом свидетельствует огромная вывеска на фасаде здания — её повесили в субботу. Теперь она частично закрывает вид с беговых дорожек на площадь Юности, на что жалуются некоторые посетители. Вряд ли проектировщики здания бывшего кинотеатра «Электрон», делая полностью прозрачный фасад, думали, что на нём когда-нибудь появится такое.

«Вся интерьерная концепция потихоньку меняется (на мой взгляд в худшую сторону)», — рассказал наш читатель и посетитель фитнесс-центра.

Также в зале чаще стали проводить групповые тренировки, а для носителей самого дорогого тарифа появились опции семейного доступа и доступа для друзей. Стоимость посещения фитнес-клуба снизилась. Раньше были доступны три вида абонементов на месяц: «Нейтрон» за 1900 рублей, «Протон» за 2200 рублей и «Электрон» за 2500 рублей. Сейчас они называются Light, Smart и Infinity и стоят 1700, 2000 и 2200 рублей соответственно.

На сайте сети в названии зеленоградского клуба так или иначе слово «Электрон» присутствует. Так что, вероятно, вывеску «Электрон» с бокового фасада здания снимать не будут.

Поддерживаете ли вы такие огромные буквы на фасаде?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 193 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
бизнес, фитнес
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Дворы корпусов 1110—1117: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Предприятие в пяти километрах от Зеленограда регулярно загрязняет воздух. Начался сбор подписей с требованием проверить его Новости
Пешехода-нарушителя сбили на улице Каменке в 18-м микрорайоне. Здесь десятки нарушителей и давно предлагают сделать переход со светофором Истории
На фасаде «Электрона» появилась вывеска DDX Fitness. Что это значит и почему это плохо? Истории
Дорогу из Андреевки в Зеленоград расширят и сделают выделенную полосу для автобусов и такси Новости
Спектакль «Один день из жизни маленького негодника» 6 ноября в КЦ «Зеленоград» — Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Афиша
Студия «Мангала» — йога, цигун, пилатес, стретчинг, занятия в гамаках. Для детей и взрослых Реклама
Улица архитектора Дашкова может появиться в Зеленограде. Вот как мы лоббируем увековечивание памяти человека, который сделал наш город зелёным Истории
Студент МИЭТа Дмитрий Буренок победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности Хайтек
Бургерная «премиум-класса» откроется на месте кафе «Андерсон» Новости
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор и ассистент стоматолога Реклама
Пять преимуществ индивидуальных занятий иностранными языками в школе Bow-Wow Реклама
Клуб моделизма и робототехники приглашает детей от 4 до 16 лет лет на занятия Реклама
В московском транспорте стали штрафовать за спущенную маску Новости
«Я всегда пел: и на войне, и дома, и на сцене». Как 97-летний зеленоградец стал звездой Первого канала Истории
Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора Истории
Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в МФЦ Савелки Новости
Полис ОМС в Зеленограде — где и как получить Гид
Зеленоградцы дадут названия трём новым инженерным корпусам в промзоне Алабушево Новости
В медицинский центр «Норма-XXI» требуются администратор и медицинская сестра процедурного кабинета Реклама
Не могу ввести свой зеленоградский адрес для переписи населения на госуслугах. Что делать? Ответы
Подросток попал под машину при попытке перебежать дорогу. Выглядит это так, будто он специально бросился под неё Новости
Открылась «Территория фитнеса» напротив 14-го микрорайона. Детский бассейн работает, взрослый обещают скоро открыть Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру