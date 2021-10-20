«Вся интерьерная концепция потихоньку меняется (на мой взгляд в худшую сторону)», — рассказал наш читатель и посетитель фитнесс-центра.

Также в зале чаще стали проводить групповые тренировки, а для носителей самого дорогого тарифа появились опции семейного доступа и доступа для друзей. Стоимость посещения фитнес-клуба снизилась. Раньше были доступны три вида абонементов на месяц: «Нейтрон» за 1900 рублей, «Протон» за 2200 рублей и «Электрон» за 2500 рублей. Сейчас они называются Light, Smart и Infinity и стоят 1700, 2000 и 2200 рублей соответственно.

На сайте сети в названии зеленоградского клуба так или иначе слово «Электрон» присутствует. Так что, вероятно, вывеску «Электрон» с бокового фасада здания снимать не будут.