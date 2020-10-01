— Геннадий Яковлевич, как вам кажется, почему люди начинают заниматься благотворительностью?

— Это связано с сущностью человека и проявлялось во все времена. На определенном этапе зрелости человек понимает, что у всех по-разному складывается жизнь, бывает, что даже состоявшиеся, интереснейшие люди попадают в сложные жизненные ситуации. Поэтому, если ты в состоянии помочь, ты просто обязан протянуть руку помощи. Способность сочувствовать, переживать за других — один из маркеров целостного, взрослого человека и эти способности, на мой взгляд, и приводят людей к идее благотворительности. В моем понимании, помощь другим людям — очень личный процесс.

Я сторонник того, что благотворительность — душевный порыв, нечто сокровенное, что человек делает не ради славы или похвалы, а ради того, чтобы жить в согласии с самим собой и сделать свой вклад в лучшую жизнь общества. Думаю, что публичность оправдана, только в случае, когда она помогает привлечь к благим делам других людей, показать им пример и найти отклик в их сердцах.

— Как благотворительность появилась в вашей жизни, почему выбрали именно это направление?

— Большая часть моей жизни связана с НИИМЭ и заводом «Микрон». Эти организации всегда были больше, чем местом работы. Люди приходили сюда после института и уходили отсюда на пенсию. Фактически, основная их жизнь была связана с предприятием, его проблемами, тематикой нашей отрасли, научными исследованиями, которыми они занимались. Также у нас традиционно было очень много ветеранов, которые не просто воевали, а воевали вот именно в этих местах, где сейчас стоят НИИМЭ и «Микрон», многие были ранены в 41-м, когда здесь шли бои. После войны судьба привела их на работу к нам в НИИМЭ и на Микрон, и они уже в мирное время отдавали свои силы, время и знания Родине, строили с нуля микроэлектронную промышленность в СССР. Я видел, как они бережно относились к молодым, как поддерживали друг друга. После выхода на пенсию эти замечательные люди часто сталкивались со сложными жизненными ситуациями. Очевидно, что мы не могли оставить их один на один с их проблемами и бедами и отстраненно смотреть на их судьбу. Нашим моральным долгом было оказать помощь и поддержку. Так на нашем предприятии родилась традиция помощи и поддержки этой категории людей, в которой я принял непосредственное участие как руководитель.

— Как возникла идея создания благотворительного фонда?

— Когда распался СССР и рождалась «новая Россия», происходила глобальная трансформация всех систем, и до конкретного человека никому не было дела. Но жизнь продолжалась, люди испытывали трудности, более того, они усугублялись происходящим в стране. Никакие социальные гарантии в то время не работали, все были предоставлены сами себе. Видя то, в каком трудном положении оказались люди, сражавшиеся за нашу Родину, а потом отдавшие лучшие годы жизни микроэлектронике, я не мог себе позволить оставаться в стороне. Тогда было принято решение создать фонд помощи сотрудникам и бывшим сотрудникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Фонд частично финансировало предприятие, частично он существовал за счет личных вкладов. На первых порах распределением помощи заведовали сами ветераны, продолжающие работать на предприятии. Они прекрасно знали людей, которые тут работали и их истории, понимали, кому помощь нужна в первую очередь. Когда мы стали акционерным обществом и, соответственно, попали под действие законодательства относительно акционерных обществ, мы не могли уже так свободно, как раньше, распределять денежные средства. Необходимо было обосновывать расходы из прибыли на благотворительность с акционерами. Не всегда они разделяли наше понимание социальной ответственности. Поэтому мы, руководящий состав НИИМЭ, создали Благотворительный фонд поддержки ветеранов НИИМЭ и «Микрона» «Милосердие», как отдельное юридическое лицо, вошли в состав учредителей и регулярно вносим членские взносы из личных средств, чтобы продолжать поддержку тех, кто столкнулся с жизненными трудностями. Стараемся оказывать и материальную поддержку, и административную, например, устроить в больницу или на реабилитацию, и, конечно, моральную. Понимаю, что для наших уважаемых ветеранов важен даже тот факт, что родное предприятие помнит их и ценит их вклад.

— Как, на ваш взгляд, к работе фонда относятся сотрудники НИИМЭ?

— Несмотря на то, что наше предприятие по-прежнему обладает высокой степенью ориентации на решение социальных проблем, с сожалением могу сказать, что очень многое ушло из корпоративной культуры. Сейчас, в духе времени, наши сотрудники больше сосредоточены на научных и производственных вопросах, человек и его проблемы остаются немного в стороне, и я считаю, что в этом направлении важно проводить просветительскую работу. У нас сейчас работает много молодежи.

Отлично понимаю, что проблемы ветеранов и пенсионеров им совсем не близки: в таком возрасте кажется, что вся жизнь впереди. Но мы должны показывать нашим специалистам другую сторону жизни, напоминать, что есть целая категория людей, которая нуждается в помощи и соучастии. Моральный долг каждого, кто может помочь — не проходить мимо.

— Как изменился ваш взгляд на благотворительность за эти годы?

— Я вижу, что, когда люди встречаются с бедой, часто им больше некуда обратиться. Мы получаем письма не только от наших сотрудников — это говорит о масштабе проблемы. Думаю, важно, чтобы как можно больше людей были вовлечены в процесс благотворительности. Со своей стороны, мы как фонд должны не только оказывать помощь нуждающимся и объявлять целевые сборы, но просвещать людей в вопросах помощи, создавать благоприятные условия для того, чтобы они вовлекались в благотворительные проекты, проводить специальные мероприятия, как можно больше говорить о делах фонда и тех людях, которым мы помогаем.

Радует, что в России сейчас очень многие занимаются благотворительностью, посвящают себя этой деятельности. Активно развиваются волонтерские движения. Очень многие люди готовы помогать другим. Те, кто не может материально, работают добровольцами, помогают в решении сложных и важных для страны вопросов. Уверен, что среди сотрудников НИИМЭ и зеленоградцев вообще многие разделяют и поддерживают идеи взаимопомощи и взаимоподдержки. Надо помочь им раскрыть этот потенциал.