Чтобы не допустить трагедий в ожидании федерального запрета на продажу аналогов снюса (сосательного табака), московские депутаты предложили разработать свой региональный закон об этом. Рассказываем, что случилось, кто уже пострадал и почему это важно.
Снюс — вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли или мелко резанного табака. Это пакуют в пакетики, а употребляют, помещая между десной и губой. Никотин и другие вещества высвобождаются при рассасывании из снюса в слюну и сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта.
В середине января главный внештатный нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн сообщил, что в стране зафиксирован первый случай смерти от употребления снюса. Он не назвал регион, где это случилось.
Осенью 2019 года в нескольких регионах России сообщалось о случаях отравления среди школьников, предположительно, никотиновыми смесями. Так, в ноябре в Новосибирске родители нашли в квартире тело своего сына-семиклассника. После этого в родительских чатах начали распространять аудиосообщение о ребенке, который отравился снюсом. Его автор неизвестен, но дети из школы, где учился погибший, подтвердили, что учащиеся употребляли снюс.
Тогда же в Алтайском крае госпитализировали 13-летнего мальчика с признаками отравления, которому стало плохо прямо на уроке, у него остановилось дыхание. Мальчик признался, что незадолго до этого употреблял снюс.
В Зеленограде в декабре 2019 года скончалась 13-летняя девочка. По информации «МК», школьница приняла неизвестную таблетку, которую ей от головной боли дала знакомая, после чего ей стало плохо. Девочка впала в кому, а позднее умерла. Местные жители рассказали изданию, что в школе, где училась погибшая, продавали снюс. И хотя связи между смертью школьницы и возможным употреблением снюса не было, паника в соцсетях продолжается с осени. Например, сообщают о находках снюса на детской площадке:
Также по зеленоградским чатам пересылались скриншоты о якобы распространяемом снюсе в школах. Однако попытки найти первоисточник ни к чему не привели: распространители сообщения ссылались на знакомых, попытки связаться с этими знакомыми также ничего не дали:
При употреблении снюса воздействие токсичных веществ больше, чем при курении обычных сигарет. Так как табак остается во рту не менее чем 30 минут, в организм попадает в десятки раз больше никотина, чем при выкуривании одной, даже самой крепкой сигареты. Кроме того, если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 милиграмма никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 миллиграммов никотина.
Употребление снюса может вызвать повышенную агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти, развитие онкозаболеваний: желудка, печени, полости рта.
В России снюс начал продаваться в начале 2000-х, в декабре 2015 года его запретили поправками в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и статью 14.53 КоАП (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями). Штраф за продажу снюса — до 60 тысяч рублей для юридических лиц.
В соответствии с п. 8 ст. 19 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» оптовая и розничная торговля насваем [смесь табака и гашёной извести] и сосательным табаком (то есть снюсом) в России запрещена. Производителей это не остановило, они заменили табак в пакетиках на экстракт никотина и стали позиционировать продукт как «бестабачные никотиновые смеси». Сейчас они свободно продаются в магазинах и соцсетях. По той же схеме действовали производители спайсов, пока их не запретили полностью: немного меняли состав, химическая формула становилась другой, и вещество больше не подпадало под определение запрещенного.
Еще один вид некурительного табачного изделия — снафф (нюхательный табак). В 2018 году обсуждалась возможность его запрета, однако в 2019 году Минздрав отказался от этой идеи.
Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов призвал скорее принять федеральный закон о полном запрете продажи снюса и его аналогов. Если же этот процесс затянется, стоит разработать аналогичные нормы на уровне Москвы. Пока что власти только провели разъяснительную работу с руководством крупных торговых сетей («Магнит», «Магнолия», «Дикси» и другие) и других торговых объектов, чтобы снюсы не продавали несовершеннолетним.
В Госдуму проект о полном запрете продажи аналогов снюса внесли депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя и Ольга Алимова. Он необходим, так как нынешнее законодательство имеет пробел: производители по документам называют снюс «никотинсодержащей смесью», «чистым никотином», что позволяет им избежать ответственности и продавать эти вещества дальше.
Парламент Московской области провел на прошлой неделе общественные слушания, где обсудил запрет продажи аналогов снюса только несовершеннолетним. Для этого предлагается изменить КоАП региона и принять законопроект «Об установлении на территории Московской области ограничения розничной продажи несовершеннолетним изделий, предназначенных для потребления никотина».
По словам спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, из-за постоянно меняющегося состава снюса это вещество сложно определить как наркотическое. Соответственно, пока нельзя ввести уголовную ответственность за его распространение и торговлю.
До 3 февраля Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам употребления «некурительной никотиносодержащей продукции». Чиновники под этим термином однозначно подразумевают снюсы, насваи и снаффы, хотя в широком смысле под него попадают и никотиновые пластыри, и леденцы, которые используют, чтобы бросить курить. К такому же выводу пришли депутаты в Алтайском крае, пытавшиеся запретить вообще всю продукцию, содержащую никотин.