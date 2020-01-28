Что случилось

Снюс — вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли или мелко резанного табака. Это пакуют в пакетики, а употребляют, помещая между десной и губой. Никотин и другие вещества высвобождаются при рассасывании из снюса в слюну и сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта.

В середине января главный внештатный нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн сообщил, что в стране зафиксирован первый случай смерти от употребления снюса. Он не назвал регион, где это случилось.

Осенью 2019 года в нескольких регионах России сообщалось о случаях отравления среди школьников, предположительно, никотиновыми смесями. Так, в ноябре в Новосибирске родители нашли в квартире тело своего сына-семиклассника. После этого в родительских чатах начали распространять аудиосообщение о ребенке, который отравился снюсом. Его автор неизвестен, но дети из школы, где учился погибший, подтвердили, что учащиеся употребляли снюс.

Тогда же в Алтайском крае госпитализировали 13-летнего мальчика с признаками отравления, которому стало плохо прямо на уроке, у него остановилось дыхание. Мальчик признался, что незадолго до этого употреблял снюс.

В Зеленограде в декабре 2019 года скончалась 13-летняя девочка. По информации «МК», школьница приняла неизвестную таблетку, которую ей от головной боли дала знакомая, после чего ей стало плохо. Девочка впала в кому, а позднее умерла. Местные жители рассказали изданию, что в школе, где училась погибшая, продавали снюс. И хотя связи между смертью школьницы и возможным употреблением снюса не было, паника в соцсетях продолжается с осени. Например, сообщают о находках снюса на детской площадке: