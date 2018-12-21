— Вам кто-то помогал на этапе продумывания бизнес-плана?

— Когда «Мульти-Чик» еще задумывался, мы поделились идеей с мастером, у которого стриглись с мужем в тот момент. Она, конечно, сказала, что идея провальная, потому что детские стрижки стоят очень дешево — и поэтому в основном делают их быстро и плохо. Но согласилась нам помочь и дала много дельных профессиональных советов. Мы очень благодарны ей за эти знания, именно на их базе сделан «Мульти-Чик». Мы с мужем не имели к этой сфере никакого отношения, не знали, как этот бизнес устроен изнутри. Так что нам повезло с людьми, которые нас окружали и помогали, делясь своим опытом.

— Как вы искали парикмахеров, мастеров? Тех, что и работают хорошо, и не боятся стричь детей.

— У нас никогда не было практикантов или только что окончивших курсы парикмахеров. Просто потому, что, по нашему глубокому убеждению, такой человек не может стричь ребенка. Наши критерии, безусловно, — опыт и подход. А поиск мастеров — это целая история. Мы были в Зеленограде первопроходцами, потому что люди из этой сферы нас просто не понимали.

Они говорили: «Вы же прогорите. Детские стрижки стоят дешево. Салоны зарабатывают на дорогостоящих услугах». Да, в обычной парикмахерской они стоят 250 рублей. Но мы не хотим стричь там своего ребенка за эти деньги. Потому что там его подстригут плохо, если вообще подстригут. Стало понятно, что для того, чтобы привлечь хороших мастеров, стоимость стрижки должна быть равной стрижке взрослой.

Нам нужно было переломить ситуацию в сфере парикмахерских услуг в Зеленограде. В Москве детские парикмахерские уже были, а в нашей «резервации» эта идея не воспринималась. Стричь ребенка сложно, намного сложнее, чем взрослого. И волосы совсем другие, и страх поранить — дети ведь вертятся. И плачут. И подход нужен, умение ладить с детьми, отвлечь их. Да и физически это намного сложнее. Нам пришлось приложить массу усилий, чтобы найти очень хороших, опытных мастеров с подходом к детям, готовых сделать это своей основной работой и делать это хорошо.

Забавно, но многие «взрослые» салоны сами отправляют к нам родителей с малышами, советуя обратиться в специализированную парикмахерскую.

— Мастеров обычно тестируют. Как это происходит у вас?

— Стригут моих детей — двух «подопытных кроликов». Наверное, это два самых плохо подстриженных ребенка в городе (смеется). Потому что в среднем только один из пяти пришедших мастеров подходит для работы в детском салоне.

— Мастеров вы нашли, но как рассчитали, что и клиентов будет достаточно?

— Да, нам с одной стороны, надо было переломить мнение мастеров о том, что детские стрижки не могут быть стабильной и востребованной работой, а с другой — общественное мнение. Было довольно много прогрессивных современных родителей, которые так же, как мы, возили детей в московские детские парикмахерские. Но еще больше было людей, которые считали, что детская стрижка должна быть очень дешевой. И мы видели, как менялись эти представления, глядя на всё увеличивающееся количество наших клиентов.

— Машинки, в которых дети сидят во время стрижки, экраны с мультиками, игровое пространство, ваш фирменный стиль, оформление — всё это было задумано изначально?

— Да, конечно. Вообще, когда мы открылись, люди думали, что «Мульти-Чик» — во-первых, сеть, а во-вторых, — франшиза. Потому что как-то подозрительно симпатично выглядит. И по сей день слышим от клиентов: «Ой, как у вас хорошо подобраны цвета!», «Ой, как у вас приятно!», «А это франшиза?», «А это сеть?», «А где еще есть «Мульти-Чик»?

А «Мульти-Чик» один. В Зеленограде. И это абсолютно зеленоградский проект. Его сделали одна зеленоградская мама, один зеленоградский папа и один очень талантливый зеленоградский дизайнер Илья Захаров. Всё здесь придумано нами.

У меня вообще три ребенка: два сына и «Мульти-Чик». Третьего тоже «вынашивала» от задумки до открытия ровно девять месяцев. Все эти девять месяцев мы тщательно прорабатывали все: концепцию, фирменный стиль, интерьер, цены, программы лояльности, схемы работы сотрудников.

— Что делать с детским страхом перед стрижкой, просто с нежеланием стричься? Бывает, что плачут и никакие уговоры, машинки и мультики не действуют?

— Конечно. Это достаточно частая ситуация. Родители нас спрашивают: «У нас ребенку два года, он очень боится, что нам делать? А если он не захочет?» Отвечаем: «Не переживайте. Вы такие не одни. Приходите, будем знакомиться, играть. Не получится подстричь с первого раза — получится со второго».

Надо сказать, что сначала очень боящихся детей было много — после «взрослых» парикмахерских или стрижек машинкой дома. За эти пять лет ситуация поменялась. Многие родители поняли, что есть специально устроенное для детей заведение. Да, есть дети, которым все нравится с первой стрижки. Есть настороженные, боящиеся. Мы их успокаиваем, отвлекаем, мы с ними играем. Мы их угощаем. Есть дети, которые плачут. Есть дети, которые не переносят прикосновений к своей голове.

В любом случае мы всегда пытаемся увидеть, в чем проблема — чего конкретно боится ребенок. Например, некоторые дети боятся пылесоса, и им нужно пообещать, что мы его не включим. Или фен. Или машинку для стрижки. Иногда ребенок не переносит прикосновений к своей голове. А некоторым нужно все время сдувать волосики с лица и с рук, потому что они боятся падающих на них волос. Часто мы буквально «приручаем» к себе детей, иногда обнимаем их всю стрижку, сдуваем волосики.

Иногда родители плачут от умиления, видя всё это. И мы постоянно слышим: «Да вы тут настоящие психологи», «Ну и работа у вас!» Да, вот такая работа. Очень благодарная, кстати. Потому что нет ничего приятнее, когда ребенок приходит к тебе с подарком, который он сделал сам, или не уходит, пока не обнимет и не отправит воздушный поцелуйчик.

— Что же делать, если у ребенка истерика, а стричься надо?

— Главное, что надо понять родителям — ребенок тоже человек, и у него может быть плохое настроение. Тому может быть масса причин — плохо себя чувствует, устал, хочет спать или есть. Магнитная буря, погода, в конце концов. Не надо стричь насильно, если ребенок сегодня не в настроении. Ну и что, что вы записались, и ребенок уже сел в кресло? Мы же за запись деньги не берем. Приведите в следующий раз. Если железно надо подстричь прямо сейчас, мы, конечно, сделаем это. Но лучше сберечь нервы ребенка и родителей.

Ну, а когда ребенок уже знает, что ничего страшного с ним здесь не сделают, когда увидит других малышей, которые сидят в машинках, жуют печеньки и смотрят мультики во время стрижки, в следующий раз он, как правило, уже садится на стрижку спокойно.

Еще очень важно подготовить ребенка к походу в парикмахерскую — рассказать о том, что он идет кататься на машинке, смотреть мультики, играть в игрушки, что его угостят вкусными печеньками, а тётя причешет, и это очень приятно. Ни в коем случае нельзя говорить: «Не бойся, это не больно!» Ребенок воспринимает эти слова ровно наоборот — значит надо бояться, будет больно.

Кстати, на нашей страничке в соцсетях размещена чудесная сказка для подготовки к стрижке, которую написали родители одной нашей маленькой клиентки. Чудесная, добрая сказка про совушку, которая напрасно боялась стричься — очень рекомендуем почитать ее.

— Два года назад «Мульти-Чик» переехал на Центральный проспект в ТЦ «Юность». Что изменилось после переезда?

— Салон стал больше и намного удобнее. Появилось отдельное помещение для хранения наших запасов. Есть кухня и раздевалка для мастеров, что тоже очень важно, чтобы они могли хоть немного отдохнуть. Появилось отдельное помещение для прокалывания ушек.

— А как у вас прокалывают уши?

— Пистолетом и новой технологией под названием «Система-75». Прокол намного менее болезненный, без щелчка, и совершенно безопасный. Каждая сережка упакована в стерильную кассету, она не контактирует ни с руками мастера, ни с инструментами. Классический пистолет, конечно, уже совершенно устаревший метод прокалывания, который не отвечает современным требованиям безопасности. Хотя и им мы, конечно, прокалываем ушки, обеспечивая должную обработку инструмента.

Наши мастера работают только в одноразовых перчатках. В салоне у нас, как в медицинском центре — воздух обеззараживается, инструменты дезинфицируются.