Пять лет назад в Зеленограде открылся детский салон красоты «Мульти-Чик». До этого ребенка можно было подстричь (с большим или меньшим успехом) в обычной взрослой парикмахерской, но устроенного специально для детей места в городе не было. Сейчас это популярный и любимый родителями и детьми семейный салон красоты. В «Мульти-Чике» всё так продумано, что многие считают его франшизой — а это «абсолютно зеленоградский проект», говорит его владелица Анна Белых. В интервью Zelenograd.ru она рассказала о его рождении и развитии, что делать с детским страхом перед стрижкой и почему два ее ребенка — самые плохо подстриженные дети в городе.
— Анна, как к вам пришла идея открыть — для начала даже не салон, — а просто детскую парикмахерскую?
— Когда моему ребенку исполнилось 11 месяцев, мы решили его подстричь к годику — у него уже были довольно длинные волосики, нужна была стрижка. А год жизни — это большой семейный праздник. Записались в парикмахерскую, где сами стриглись с мужем. Предварительно позвонили и спросили, стригут ли там детей, что ребенку только 11 месяцев, нам ответили: «Да, приходите».
— Наверное, когда пришли, ребенок испугался?
— Нет. Испугались администратор и мастер. Мастер посмотрела на ребенка большими глазами и сказала: «Я его стричь не буду. Я боюсь». А администратор сказала: «Знаете, таких детей дома в ванной сами стригут». На что я ответила: «Ну вот вы дома в ванной сами и стригите своего ребенка. А я хочу, чтобы мой ребенок выглядел прилично». Потому что стричь я не умею и не собираюсь этого делать.
Мы ушли и больше не возвращались в этот салон, нашли себе другого мастера. А ребенка года полтора возили в специализированную детскую парикмахерскую в Москву. В конце концов, когда мы стояли в пробке на Ленинградке, муж сказал: «Надоело ездить. Давай откроем в Зеленограде детскую парикмахерскую». Ездить тяжеловато, особенно если ребенка укачивает в машине.
— И вы решились?
Да, вместе с мужем. Одна бы я, наверное, не рискнула — я была мамой в декрете, а тут все-таки бизнес. Мы были и есть настоящие партнеры по жизни, и «Мульти-Чик» — наш семейный проект.
— «Мульти-Чик» сначала работал в торговом центре «Савелки», ныне закрытом. Как вы выбирали место?
— Тогда это было очень подходящее для стартапов место, в центре города и с дешевой арендой. Там не было трафика, место не особо проходное, но мы это и не брали во внимание: расчет был на то, что такие же родители, как мы сами, будут привозить детей специально, зная о специальной детской парикмахерской. Где не говорят: «Стригите дома в ванной».
В ТЦ «Савелки» нам было достаточно комфортно, пока мы не выросли из этого помещения и из самого торгового центра.
— Вначале у вас были только детские стрижки?
— Детские и взрослые. Ведь нам, родителям, полностью самостоятельно занимающимся своими детьми, тоже надо иметь возможность привести себя в порядок. Поэтому изначально у нас были детские стрижки, стрижки для родителей и окрашивания волос полностью органическим без запаха и химикатов красителями — ведь у нас в салоне дети!
И сам по себе краситель, с которым мы работаем — замечательный, это не только окрашивание, но и полноценный уход и восстановление для волос. Особенно его полюбили наши беременные и кормящие мамочки. Ну и я, конечно. Всё, что мы с мужем делаем в «Мульти-Чик», делается, в первую очередь, для себя и своих детей. Всё это нужно нам. А значит, скорее всего, нужно и другим родителям. Таким же, как и мы. Думающим о своих детях и ищущим лучшего для них.
— А кто приглядывает за ребенком в салоне, пока стригут взрослого?
— Этот вопрос тоже продумали с самого начала — для нас было важно, чтобы с нашим ребенком, пока мы стрижемся, был не какой-то случайный, а профессиональный, умеющий обращаться с детьми и добрый человек. У нас были и есть замечательные девочки-администраторы, которых мы подбираем не по внешним данным, а по умению ладить с детьми, понимать детей. Иногда, пока мамочка красит волосы или подстригается, мы нянчимся с совсем маленькими грудными малышами. Если детки постарше — смотрим вместе с ними мультики, рисуем, делаем поделки.
— Вам кто-то помогал на этапе продумывания бизнес-плана?
— Когда «Мульти-Чик» еще задумывался, мы поделились идеей с мастером, у которого стриглись с мужем в тот момент. Она, конечно, сказала, что идея провальная, потому что детские стрижки стоят очень дешево — и поэтому в основном делают их быстро и плохо. Но согласилась нам помочь и дала много дельных профессиональных советов. Мы очень благодарны ей за эти знания, именно на их базе сделан «Мульти-Чик». Мы с мужем не имели к этой сфере никакого отношения, не знали, как этот бизнес устроен изнутри. Так что нам повезло с людьми, которые нас окружали и помогали, делясь своим опытом.
— Как вы искали парикмахеров, мастеров? Тех, что и работают хорошо, и не боятся стричь детей.
— У нас никогда не было практикантов или только что окончивших курсы парикмахеров. Просто потому, что, по нашему глубокому убеждению, такой человек не может стричь ребенка. Наши критерии, безусловно, — опыт и подход. А поиск мастеров — это целая история. Мы были в Зеленограде первопроходцами, потому что люди из этой сферы нас просто не понимали.
Они говорили: «Вы же прогорите. Детские стрижки стоят дешево. Салоны зарабатывают на дорогостоящих услугах». Да, в обычной парикмахерской они стоят 250 рублей. Но мы не хотим стричь там своего ребенка за эти деньги. Потому что там его подстригут плохо, если вообще подстригут. Стало понятно, что для того, чтобы привлечь хороших мастеров, стоимость стрижки должна быть равной стрижке взрослой.
Нам нужно было переломить ситуацию в сфере парикмахерских услуг в Зеленограде. В Москве детские парикмахерские уже были, а в нашей «резервации» эта идея не воспринималась. Стричь ребенка сложно, намного сложнее, чем взрослого. И волосы совсем другие, и страх поранить — дети ведь вертятся. И плачут. И подход нужен, умение ладить с детьми, отвлечь их. Да и физически это намного сложнее. Нам пришлось приложить массу усилий, чтобы найти очень хороших, опытных мастеров с подходом к детям, готовых сделать это своей основной работой и делать это хорошо.
Забавно, но многие «взрослые» салоны сами отправляют к нам родителей с малышами, советуя обратиться в специализированную парикмахерскую.
— Мастеров обычно тестируют. Как это происходит у вас?
— Стригут моих детей — двух «подопытных кроликов». Наверное, это два самых плохо подстриженных ребенка в городе (смеется). Потому что в среднем только один из пяти пришедших мастеров подходит для работы в детском салоне.
— Мастеров вы нашли, но как рассчитали, что и клиентов будет достаточно?
— Да, нам с одной стороны, надо было переломить мнение мастеров о том, что детские стрижки не могут быть стабильной и востребованной работой, а с другой — общественное мнение. Было довольно много прогрессивных современных родителей, которые так же, как мы, возили детей в московские детские парикмахерские. Но еще больше было людей, которые считали, что детская стрижка должна быть очень дешевой. И мы видели, как менялись эти представления, глядя на всё увеличивающееся количество наших клиентов.
— Машинки, в которых дети сидят во время стрижки, экраны с мультиками, игровое пространство, ваш фирменный стиль, оформление — всё это было задумано изначально?
— Да, конечно. Вообще, когда мы открылись, люди думали, что «Мульти-Чик» — во-первых, сеть, а во-вторых, — франшиза. Потому что как-то подозрительно симпатично выглядит. И по сей день слышим от клиентов: «Ой, как у вас хорошо подобраны цвета!», «Ой, как у вас приятно!», «А это франшиза?», «А это сеть?», «А где еще есть «Мульти-Чик»?
А «Мульти-Чик» один. В Зеленограде. И это абсолютно зеленоградский проект. Его сделали одна зеленоградская мама, один зеленоградский папа и один очень талантливый зеленоградский дизайнер Илья Захаров. Всё здесь придумано нами.
У меня вообще три ребенка: два сына и «Мульти-Чик». Третьего тоже «вынашивала» от задумки до открытия ровно девять месяцев. Все эти девять месяцев мы тщательно прорабатывали все: концепцию, фирменный стиль, интерьер, цены, программы лояльности, схемы работы сотрудников.
— Что делать с детским страхом перед стрижкой, просто с нежеланием стричься? Бывает, что плачут и никакие уговоры, машинки и мультики не действуют?
— Конечно. Это достаточно частая ситуация. Родители нас спрашивают: «У нас ребенку два года, он очень боится, что нам делать? А если он не захочет?» Отвечаем: «Не переживайте. Вы такие не одни. Приходите, будем знакомиться, играть. Не получится подстричь с первого раза — получится со второго».
Надо сказать, что сначала очень боящихся детей было много — после «взрослых» парикмахерских или стрижек машинкой дома. За эти пять лет ситуация поменялась. Многие родители поняли, что есть специально устроенное для детей заведение. Да, есть дети, которым все нравится с первой стрижки. Есть настороженные, боящиеся. Мы их успокаиваем, отвлекаем, мы с ними играем. Мы их угощаем. Есть дети, которые плачут. Есть дети, которые не переносят прикосновений к своей голове.
В любом случае мы всегда пытаемся увидеть, в чем проблема — чего конкретно боится ребенок. Например, некоторые дети боятся пылесоса, и им нужно пообещать, что мы его не включим. Или фен. Или машинку для стрижки. Иногда ребенок не переносит прикосновений к своей голове. А некоторым нужно все время сдувать волосики с лица и с рук, потому что они боятся падающих на них волос. Часто мы буквально «приручаем» к себе детей, иногда обнимаем их всю стрижку, сдуваем волосики.
Иногда родители плачут от умиления, видя всё это. И мы постоянно слышим: «Да вы тут настоящие психологи», «Ну и работа у вас!» Да, вот такая работа. Очень благодарная, кстати. Потому что нет ничего приятнее, когда ребенок приходит к тебе с подарком, который он сделал сам, или не уходит, пока не обнимет и не отправит воздушный поцелуйчик.
— Что же делать, если у ребенка истерика, а стричься надо?
— Главное, что надо понять родителям — ребенок тоже человек, и у него может быть плохое настроение. Тому может быть масса причин — плохо себя чувствует, устал, хочет спать или есть. Магнитная буря, погода, в конце концов. Не надо стричь насильно, если ребенок сегодня не в настроении. Ну и что, что вы записались, и ребенок уже сел в кресло? Мы же за запись деньги не берем. Приведите в следующий раз. Если железно надо подстричь прямо сейчас, мы, конечно, сделаем это. Но лучше сберечь нервы ребенка и родителей.
Ну, а когда ребенок уже знает, что ничего страшного с ним здесь не сделают, когда увидит других малышей, которые сидят в машинках, жуют печеньки и смотрят мультики во время стрижки, в следующий раз он, как правило, уже садится на стрижку спокойно.
Еще очень важно подготовить ребенка к походу в парикмахерскую — рассказать о том, что он идет кататься на машинке, смотреть мультики, играть в игрушки, что его угостят вкусными печеньками, а тётя причешет, и это очень приятно. Ни в коем случае нельзя говорить: «Не бойся, это не больно!» Ребенок воспринимает эти слова ровно наоборот — значит надо бояться, будет больно.
Кстати, на нашей страничке в соцсетях размещена чудесная сказка для подготовки к стрижке, которую написали родители одной нашей маленькой клиентки. Чудесная, добрая сказка про совушку, которая напрасно боялась стричься — очень рекомендуем почитать ее.
— Два года назад «Мульти-Чик» переехал на Центральный проспект в ТЦ «Юность». Что изменилось после переезда?
— Салон стал больше и намного удобнее. Появилось отдельное помещение для хранения наших запасов. Есть кухня и раздевалка для мастеров, что тоже очень важно, чтобы они могли хоть немного отдохнуть. Появилось отдельное помещение для прокалывания ушек.
— А как у вас прокалывают уши?
— Пистолетом и новой технологией под названием «Система-75». Прокол намного менее болезненный, без щелчка, и совершенно безопасный. Каждая сережка упакована в стерильную кассету, она не контактирует ни с руками мастера, ни с инструментами. Классический пистолет, конечно, уже совершенно устаревший метод прокалывания, который не отвечает современным требованиям безопасности. Хотя и им мы, конечно, прокалываем ушки, обеспечивая должную обработку инструмента.
Наши мастера работают только в одноразовых перчатках. В салоне у нас, как в медицинском центре — воздух обеззараживается, инструменты дезинфицируются.
— Можно ли сделать укладку и заплести волосы?
— Да, у нас есть и прически, и плетение косичек. Даже детям делаем осветление прядок, цветные прядки, вплетаем канекалон — это искусственные пряди, цветные косы. У нас сейчас огромный выбор канекалона, самый большой в городе, вся цветовая палитра. И вся цветовая палитра отдельных цветных прядок. Сейчас, под Новый Год, конечно, особенно популярны будут белые, голубые и серебристые тона.
— У вас было интересное предложение — праздники для девочек, такие девичники с прическами, маникюром, чаепитием. Почему его сейчас нет?
— Да, был такой уникальный проект, о нем продолжают спрашивать. Девочка-именинница приглашала подружек, мы закрывали салон, украшали шарами. Чаепитие, прически, маникюрчики, блеск-тату, легкий детский макияж, фотосессия. Восторг! Сейчас мы физически не можем себе позволить такие праздники, поскольку не можем закрыть даже на небольшое время весь салон.
Но у нас есть программа «Именинница». И туда входит всё то же самое, кроме чаепития, фотосессии и украшения шарами. Каждой девочке — максимум их может быть шесть — делаем прическу, маникюр, блеск-тату и легкий детский макияж. Такой праздник для девочек — настоящий подарок, исполнение маленькой девичей мечты. И мы всегда счастливы видеть, как горят их глаза и сколько восторга они испытывают, когда над ними «колдуют» наши мастера. Ведь, как правило, это первое «настоящее» посещение салона, да еще и с подругами.
— Весной у вас открылась соляная комната. Это тоже подсказала жизнь?
— Да. Как раз с ее открытием мы не смогли больше закрывать салон для «девичников». Ведь у нас расписаны сеансы в соляную пещеру, которую отменять мы не можем. А дело было так. Мой второй ребенок часто болел, после насморка обязательно начинался кашель. Так было принято решение открыть соляную пещеру. Снова — для себя.
И соляная комната у нас тоже необыкновенная, не такая как другие. Наша «Мульти-Солька», как мы ее назвали, — это небольшая индивидуальная соляная пещерка, рассчитанная максимум на двух взрослых и трех детей. Что важно: вы находитесь там одни, нет большого скопления незнакомых людей со своими болячками, после каждого сеанса комната проветривается и проходит кварцевую обработку. Её делали специалисты из питерского института физиотерапии, стоит их оборудование, она полностью сертифицирована. На стенах и полу находится Илецкая соль — это натуральный природный минерал с лечебными свойствами. И происходит распыление так называемого «аэрогалита» — той же мелко-измельченной Илецкой соли. Очень эффективно при лечении кашля и аденоидов.
— Сколько длится один сеанс?
— 40 минут. Некоторые родители пугаются, что ребенок столько не высидит. Но у нас пока не было таких случаев — наоборот, дети не хотят уходить, расстраиваются, когда время заканчивается. Потому что наша соляная комната адаптирована именно для детей. Это большая соляная песочница с игрушками и мультфильмами. И, что еще важно, у нас не приглушен свет. Дети в полутьме играть не станут, в такой обстановке им некомфортно, и они рвутся наружу.
— Абонемент рассчитан на какое-то определенное время?
— Мы не ограничиваем это время. Конечно, в лечебных целях, если у ребенка аденоиды, бронхит, частые простуды, нужно приходить каждый день. В профилактических — можно купить абонемент на 10 сеансов, а ходить для профилактики по выходным. Эффект все равно будет, ведь один сеанс в соляной комнате приравнивается к трем дням на море. Поэтому наша «Мульти-Солька» популярна не только в сезон простуд, но и летом — среди тех, кто не поехал на море, а остался в городе.
— Какие бонусы вы предлагаете своим клиентам?
— О, у нас их несколько. Все они очень востребованы нашими клиентами. Некоторые из них мы ввели по их просьбе. Самые популярные: «Каждая 7-я стрижка бесплатно», «Семейные часы» (скидка на стрижки для ребенка и родителей), скидка для многодетных семей и скидка 30% на соляную комнату в день стрижки. Это наши постоянно действующие акции.
— Отмечая свое пятилетие, задумываетесь ли о развитии салона?
— Безусловно. Задумывая и открывая «Мульти-Чик», мы понимали, что это будет не один салон. Он делался очень качественно, в своем продуманном до последних мелочей фирменном стиле. Пройдя пятилетний путь, накопив колоссальный опыт, вырастив своих детей, мы пришли к тому, что надо расширяться. Площадь нашего салона планируем увеличить. И открыть второй. Когда и где, пока не скажу, но надеюсь, что эти планы скоро реализуются.
— Как много своего времени и внимания вы уделяете «Мульти-Чик»?
— Очень большую его часть. Я всегда в курсе всего, что происходит в салоне даже в момент своего отсутствия там. Я люблю работать непосредственно в салоне администратором и делаю это при любой возможности. Все процессы в «Мульти-Чик» происходят под моим контролем. Поэтому знаю, что хотят и что думают о нас клиенты, чего не хватает, что нужно сделать. От их мнения зависят в том числе наша кадровая политика, товарный ассортимент и даже ценовая политика.
Иногда просят какую-то конкретную игрушку. «Почему у вас это нельзя купить?» У нас это сразу можно купить. «Почему у вас нет скидки для многодетных?» Пожалуйста, у нас есть скидки для многодетных. Мы очень чутко относимся к мнению и запросам наших клиентов. Кроме того, у меня есть личная электронная почта, куда можно написать лично мне пожелания, замечания, предложения по работе салона не коммерческого характера anna@multi-chik.ru. Я всегда отвечаю и очень благодарна за конструктивные мнения о нас, которые помогают нам стать лучше. Это очень важно.
Я безмерно благодарна людям, которых встретила, создавая и развивая «Мульти-Чик». Мастерам, которые помогали и советом, и делом вначале, еще до открытия салона. Мастерам, которые работают в салоне сейчас — это действительно очень сложная и, не побоюсь этого слова, героическая работа. Они ежедневно рискуют собственным здоровьем. Нашим администраторам, которые тоже подбирались не просто так, — это люди, которые умеют взаимодействовать с детьми, знают и понимают детей. Нашему замечательному дизайнеру Илье Захарову, фактически соавтору «Мульти-Чик». И, конечно, благодарю всех наших клиентов, которые уже пять лет с нами, многие из которых буквально выросли в наших машинках из малышей в школьников! Мы растем вместе! Со многими из них мы стали настоящими друзьями — и это правда, а не дежурная фраза.
Салон «Мульти-Чик» находится на Центральном проспекте, корпус 401 (ТЦ «Юность»), второй этаж.
8(495)921-8-900, 8(499)408-35-228, (977)745-68-28
www.multi-chik.ru
vk.com/multichik
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