Наказание Мартынов отбыл в Киевской крепости. Затем Киевская консистория определила срок епитимьи — 15 лет. Но не прошло и полугода, как в августе 1842-го Мартынов подал в Синод прошение, ходатайствуя, «сколько возможно, облегчить его участь». О том, как «тяжко» жилось «кающемуся грешнику», вспоминал мемуарист Дельвиг: «В бытность мою в Киеве у генерал-губернатора Юго-Западного края Бибикова было несколько балов, на которых танцевал, между прочим, Мартынов, убивший на дуэли поэта Лермонтова, посланный в Киев на церковное покаяние, которое, как видно, не было строго, потому, что Мартынов участвовал на всех балах и вечерах, и даже через эту несчастную дуэль сделался знаменитым».

Синод «облегчить участь» не согласился, но отметил, что «в случае истинного раскаяния Мартынова духовный его отец может и по своему усмотрению сократить время епитимьи». Так и случилось: в 1843-м духовник сократил этот срок до семи лет. Через еще три года митрополит Киевский Филарет позволил приобщить Мартынова святых тайн. После чего Синод решил: «Освободить Мартынова, как принесшего достойные плоды покаяния, от дальнейшей публичной епитимьи». Так спустя четыре года Мартынов оказался на свободе.

В 1846 году он женился «на прехорошенькой польке» — дочери киевского губернского предводителя Софье Проскур-Сущанской. Жили Мартыновы в Москве, в Леонтьевском переулке, и в подмосковном имении Иевлево-Знаменское, народили одиннадцать детей — пятерых дочерей и шестерых сыновей. В 1861 году Софья Мартынова скончалась, ее похоронили в семейном склепе в Знаменском. Николай Соломонович до конца жизни остался вдовцом.