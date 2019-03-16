Неподалеку от Зеленограда есть «лермонтовское» место, куда не устремляются толпы почитателей поэта. О нем вообще мало кто знает. Сегодня там звучат отрывистые военные команды, да бродит вокруг разрушенной церкви неупокоенный дух Мартынова — убийцы Михаила Юрьевича. Рассказываем, как удивительно судьба сводила Лермонтова и Мартынова вокруг наших мест. Дошло до того, что после смерти перепутали их мебель, а сами они стали близкими друзьями.
В пяти километрах от Зеленограда и в десяти от Середниково, где Лермонтов жил у бабушки, близ деревни Клушино Солнечногорского района, находится войсковая часть Росгвардии №7576. Но когда-то это место называлось по-другому — Иевлево-Знаменское. Здесь располагалось родовое имение Мартыновых, один из которых, Николай Мартынов, был «офицером, имевшим несчастье убить на дуэли Лермонтова». Здесь же, в склепе усадебной церкви иконы Божией Матери Знамение, он и был похоронен. А затем, спустя десятилетия, исторгнут из могилы малолетними вандалами, «отомстившими» убийце за смерть поэта.
Меткий выстрел Николая Мартынова у подножия горы Машук грозовым вечером 15 июля 1841 года, смертельно ранивший Лермонтова, навсегда изменил жизнь отставного майора. Дуэлянта ожидало суровое наказание. Военный суд в январе 1842-го потребовал, чтобы убийца Лермонтова был лишен чинов и прав состояния.
Однако приговор, утвержденный Николаем I, был мягок, как отеческий шлепок: «Майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию». Известно, что сам царь сначала отреагировал на смерть Лермонтова словами «собаке — собачья смерть», и только потом поэт стал «тем, кто мог заменить нам Пушкина».
Наказание Мартынов отбыл в Киевской крепости. Затем Киевская консистория определила срок епитимьи — 15 лет. Но не прошло и полугода, как в августе 1842-го Мартынов подал в Синод прошение, ходатайствуя, «сколько возможно, облегчить его участь». О том, как «тяжко» жилось «кающемуся грешнику», вспоминал мемуарист Дельвиг: «В бытность мою в Киеве у генерал-губернатора Юго-Западного края Бибикова было несколько балов, на которых танцевал, между прочим, Мартынов, убивший на дуэли поэта Лермонтова, посланный в Киев на церковное покаяние, которое, как видно, не было строго, потому, что Мартынов участвовал на всех балах и вечерах, и даже через эту несчастную дуэль сделался знаменитым».
Синод «облегчить участь» не согласился, но отметил, что «в случае истинного раскаяния Мартынова духовный его отец может и по своему усмотрению сократить время епитимьи». Так и случилось: в 1843-м духовник сократил этот срок до семи лет. Через еще три года митрополит Киевский Филарет позволил приобщить Мартынова святых тайн. После чего Синод решил: «Освободить Мартынова, как принесшего достойные плоды покаяния, от дальнейшей публичной епитимьи». Так спустя четыре года Мартынов оказался на свободе.
В 1846 году он женился «на прехорошенькой польке» — дочери киевского губернского предводителя Софье Проскур-Сущанской. Жили Мартыновы в Москве, в Леонтьевском переулке, и в подмосковном имении Иевлево-Знаменское, народили одиннадцать детей — пятерых дочерей и шестерых сыновей. В 1861 году Софья Мартынова скончалась, ее похоронили в семейном склепе в Знаменском. Николай Соломонович до конца жизни остался вдовцом.
Несмотря на символическое наказание, которому подвергли Мартынова власти, общество предъявило к убийце поэта свой счет: на него посыпались общие проклятия. Настроения света выразил в своих воспоминаниях современник Лермонтова Бороздин: «…гнев общественный всею силою своей обрушился на Мартынова; никакие оправдания, ни время не могли ее смягчить. Ненависть преемственно сообщалась от поколения к поколению и испортила жизнь этого несчастного человека, дожившего до преклонного возраста. В глазах большинства Мартынов был каким-то прокаженным…»
Сам Николай Соломонович с годами, по-видимому, все больше ощущал тяжесть совершенного. По словам его сына Сергея, которые приводит краевед Наталья Волкова: «Мартынов при жизни всегда находился под гнетом угрызений совести своей, терзавшей его воспоминаниями об его несчастной дуэли…» В годовщину своего поединка 15 июля Мартынов уезжал замаливать грехи в монастырь, и заказывал там панихиду «по убиенному рабу Божьему Михаилу», а по возвращении напивался до бесчувствия в своем кабинете. О том же вспоминал и его современник Арсеньев: «Мартынов, которого я хорошо знал, до конца своей жизни мучился и страдал от того, что был виновником смерти Лермонтова, и в годовщины этого рокового события удалялся всегда на несколько недель в какой-либо из московских монастырей на молитву и покаяние».
После смерти жены Мартынов ударился в мистику, веря, что ее ранняя кончина — есть результат проклятия, легшего на всю его семью после убийства Лермонтова. Как сообщает литературовед Александр Васькин, однажды после смерти дочери домочадцы нашли Николая Соломоновича разговаривающим с самим собой и грозящим кому-то кулаком: «Ты… Все ты… За тебя уплатил дочерью… Знаю, знаю… Уж коли убит — молчи… Враг был, им и остался!..».
В июле 1871 года в Знаменском Мартынов взялся за воспоминания, названные «Моя исповедь»: «Сегодня минуло ровно тридцать лет, когда я стрелялся с Лермонтовым. Трудно поверить! Тридцать лет — это почти целая жизнь человеческая, а мне памятны малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера. Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтен, я чувствую желание высказаться, потребность облегчить свою совесть откровенным признанием самых заветных помыслов и движений сердца по поводу этого несчастного события».
Но исповедь осталась незавершенной — о самой дуэли в ней ничего не говорится, зато видны попытки найти оправдания себе и лишить Лермонтова ореола мученика.
Умер Мартынов в декабре 1875 года в возрасте 60 лет. Кончину встретил в своей постели, и, умирая, завещал ни в коем случае не ставить ему надгробия, чтобы никто не смог плюнуть на его могилу, а память о нем исчезла вместе с ним. Но это завещание не помогло.
После смерти Николая Соломоновича Иевлево-Знаменское унаследовали его потомки. После революции в 1917 году последние владельцы покинули усадьбу. Бежали налегке. Самое ценное: картины, серебряную посуду, ковры и позолоченные оклады икон управляющий замуровал в стене барского дома, а вещицы попроще спрятал в подпол в одной из комнат — их вскоре нашли. Брошенная усадьба ветшала. В 1921 году барский особняк отдали под дом отдыха. А в 1924 году в Знаменское со станции Поварово переехала Алексеевская сельскохозяйственная школа-колония бывших беспризорников МОНО (МосОблНарОабраз).
В 1929-м по направлению комсомола в школу-колонию, названную «Трудовой путь», прибыл новый воспитатель — 22-летний Иван Гудов, впоследствии прославленный фрезеровщик-стахановец, ставший «лицом» агитплаката 30-х годов.
На склоне лет он написал книгу воспоминаний «Судьба рабочего», где поведал о том, как был осквернен прах убийцы Лермонтова.
По словам Гудова, верховодил в колонии парень по прозвищу Коля Коренной — вор-профессионал, имевший авторитет в воровском мире. Парень был рослый и сильный. Он подчинил себе всех ребят в колонии и считался атаманом.
«Однажды произошла такая история, — рассказывает Гудов. — Ко мне прибежали ребята и с таинственным видом сообщили, что к колонии подъехал автомобиль. Это тогда было редкостью. Из машины вышли двое — мужчина и женщина. Они пошли в церковь на кладбище, где похоронены Мартыновы. Ребята спрятались в кустах и поползли следом за приезжими».
Те вели себя по-свойски: ходили по кладбищу, навещая могилы, заглянули к старухе-ключнице — она кинулась целовать гостям руки. Как выяснилось, это были бывшие владельцы усадьбы: последний ее хозяин Мартынов — в прошлом земский начальник, и его сестра Надежда Викторовна. Живя за границей, она очень тосковала по России и, не утерпев, выправила поддельные документы и под видом прислуги приехала на родину. В Знаменском Мартыновы переночевали и наутро отбыли восвояси.
Спустя несколько дней по следам таинственных визитеров прибыли чекисты, и обнаружили большую дыру в стене. Видно, ночью Мартынов вынул оттуда что-то припрятанное. Вскоре Надежду Викторовну с ее фальшивым паспортом арестовали и посадили в тюрьму. Но продержали недолго — выпустили через несколько месяцев. Вероятно, быстрому освобождению помогло знакомство Мартыновых с семьей Л.Н.Толстого.
Появление бывших хозяев сильно взбудоражило колонистов и разбудило детское любопытство.
«Они все расспрашивали меня, — вспоминает Иван Гудов, — „Кто это был? Кто такие Мартыновы?“ Я немного знал о Лермонтове. То, что знал, рассказал. В нашей библиотеке нашел томик стихов поэта, и самые отчаянные ребята вместе со своим атаманом Колей Коренным долго в необычной тишине слушали Лермонтовские „Бородино“, „Мцыри“, „Узника“. Закончилось чтение, и Коля Коренной закричал: — Ребята, какого черта тут у нас Мартынов разлёживается? Не место ему тут лежать, раз он Лермонтова кончил. Айда за мной!»
Гудов пытался остановить возбужденных воспитанников, но где там… Бывшие беспризорники, не слушая увещеваний, кинулись к фамильному склепу Мартынова и выволокли оттуда его останки. Атаман Коля Коренной распорядился: «Топить его в пруду!» Колонисты, одержимые мстительной жаждой возмездия, так и сделали — утопили. Поглумились они, к слову, не только над костями убийцы поэта, но заодно и над прахом ни в чём не повинной жены его, красавицы-полячки. Вот какими бывают иногда плоды просвещения — не только горькими, но и ядовитыми.
«А в пустом склепе, — рассказывает Гудов, — поселился сам Коля и с этого дня там спал. Он брал с собой фонарь и на ночь читал Лермонтова».
Впоследствии разоренный склеп Мартыновых в церкви засыпали землей. В декабре 1941 года в ходе боев с немецко-фашистскими войсками Знаменская церковь сильно пострадала, а от колокольни остался лишь первый ярус. После изгнания немцев до 1970-х годов храм использовался как жилье, а позднее — как склад. В 2002 году в церкви началась реставрация, но без успеха. Храм пустует и сегодня, состояние постройки за эти годы только ухудшилось — 2010-х там обрушился купол. В 2016 году вокруг здания церкви начались ремонтные работы.
В 1970-х годах XX века на территории бывшей усадьбы открылась птицефабрика «Цесарка». Просуществовала она недолго: в конце 1970-х птицефабрику ликвидировали, а жителей Цесарки переселили в поселок Лунёво. Сейчас на месте вотчины Мартыновых базируется учебная часть Росгвардии. На территории, которую она занимает, оказалась полуразрушенная Знаменская церковь и остатки пейзажного парка с прудом, в котором колонисты утопили останки Николая Мартынова.
Места эти слывут нехорошими. Краевед Наталья Волкова в документальном фильме «„Знамение“ усадьбы Мартыновых» рассказала, что люди, которые здесь служат, говорят о привидениях. Одни слышали, как из леса доносилась старинная музыка, кто-то видел несущихся по длинному коридору лошадей, а кто-то видел и самого Мартынова. В любом случае, Волкова утверждает, что несчастные случаи с солдатами и офицерами происходили здесь «очень часто».
Напротив церкви стоит гранитный памятный знак, надпись на котором изумит всякого, кто знаком с биографией Лермонтова: «Церковь Иконы Божьей Матери „Знамение“ построена в 1733 году, находится на территории усадьбы Ивлево-Знаменское, принадлежавшей дворянину Мартынову Н.С., близкому другу и соратнику Лермонтова М.Ю. В 1941 году в ходе боев по обороне Москвы храм значительно пострадал».
Случай и путаница сводили Лермонтова и Мартынова после их смерти еще раз.
В 1939 году открылся государственный лермонтовский музей-заповедник Тарханы. Во время пожара 1908 года мемориальный дом сильно пострадал, а из мебели мало что сохранилось. Поэтому мебель соответствующей эпохи привозили из центральных хранилищ, вспоминает сотрудник музея О.С. Пугачев. В 1974 году, во время реставрационных работ, один из мастеров сумел без повреждений открыть никогда до этого не открывавшийся ящичек секретера и обнаружил в нем толстую пачку документов, аккуратно перевязанных ленточкой. В основном это были письма, но какие и чьи? Ответ был ошеломляющим: письма принадлежали семье одного из сыновей Мартынова.
Как же мог мартыновский секретер попасть в лермонтовский музей? Скорее всего он попал в музейные хранилища из Знаменского, а оттуда был перевезен в Тарханы, где со времени стал именоваться секретером бабушки поэта. И действительно, ведь бабушка Лермонтова жила совсем рядом — в Середниково. Исследователи датируют секретер 40-ми годами XIX века, так что может быть, сидя именно за его откидным столом, Мартынов писал свои воспоминания.
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