«Месяц её тут не было, было чисто, не пахло! Но она всегда возвращается», — пожаловался в чате микрорайона Дмитрий и рассказал, что уже испробовал — «Она прописана в подъезде, полицейские придут, опросят, потом отчитаются — житель подъезда гуляет, читает газету на скамейке. Соцслужбы тоже не забирают — сама должна поехать… Можно вызывать скорую или полицию, когда она совсем невменяемая, но полиция просто выгоняет на улицу — она погуляет и возвращается. Скорая забирает в больничку (если есть повод) — тогда, как сейчас, ее подлечат и она возвращается помытая, приличная, одетая. Несколько дней, и всё заново…»

Предположение, что женщину выгоняют на улицу родственники, опровергли они же сами. Выяснилось, что женщина не желает оставаться дома. «Побудет дома неделю, а дальше идёт на улицу, так как дома бухать и курить не дают», — рассказал её взрослый сын. «У подъезда наши же соседи регулярно подкармливают ей, приносят пивка опохмелиться, местные алкаши иногда приносят водочку», — подтвердила одна из жительниц.

Женщину неоднократно пытались лечить, утверждают ее близкие, но она «сбегает из больниц и центров, и сейчас отправляли в Москву — она опять убежала». Заставить ее лечиться принудительно юридически невозможно, пока она дееспособна, а с признанием недееспособности через суд свои долговременные сложности…