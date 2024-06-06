Завсегдатай шестого подъезда корпуса 1204 — женщина, которую часто видят пьяной на лавочке или внутри подъезда, где она спит и испражняется. Детям страшно выходить из дома, жалуются жители, к ней не раз вызывали полицию и скорую, а коммунальщики вынуждены постоянно убирать подъезд и лифты, в которые после неё не зайти. Но никто — включая её семью, живущую в соседнем доме — годами не могут справиться с этой ситуацией.
«Месяц её тут не было, было чисто, не пахло! Но она всегда возвращается», — пожаловался в чате микрорайона Дмитрий и рассказал, что уже испробовал — «Она прописана в подъезде, полицейские придут, опросят, потом отчитаются — житель подъезда гуляет, читает газету на скамейке. Соцслужбы тоже не забирают — сама должна поехать… Можно вызывать скорую или полицию, когда она совсем невменяемая, но полиция просто выгоняет на улицу — она погуляет и возвращается. Скорая забирает в больничку (если есть повод) — тогда, как сейчас, ее подлечат и она возвращается помытая, приличная, одетая. Несколько дней, и всё заново…»
Предположение, что женщину выгоняют на улицу родственники, опровергли они же сами. Выяснилось, что женщина не желает оставаться дома. «Побудет дома неделю, а дальше идёт на улицу, так как дома бухать и курить не дают», — рассказал её взрослый сын. «У подъезда наши же соседи регулярно подкармливают ей, приносят пивка опохмелиться, местные алкаши иногда приносят водочку», — подтвердила одна из жительниц.
Женщину неоднократно пытались лечить, утверждают ее близкие, но она «сбегает из больниц и центров, и сейчас отправляли в Москву — она опять убежала». Заставить ее лечиться принудительно юридически невозможно, пока она дееспособна, а с признанием недееспособности через суд свои долговременные сложности…
Несколько дней в чате района обсуждали, что с этим делать. В результате появилось несколько предложений, для которых, впрочем, немедленно нашлись возражения:
- Сменить код на двери подъезда (но некоторые жильцы сами впускают женщину, да и новый код узнать не проблема)
- Попросить «Жилищник» убрать лавочку и не возвращать (так уже делали, но лавочка вернулась, да и сидеть у подъезда можно при желании без всякой лавочки)
- Проголосовать собранием собственников по подъезду за консьержа/охрану, которая будет обеспечивать порядок (но что сможет сделать пожилая консьержка?)
- Регулярно вызывать полицию, как минимум за распитие в общественном месте, и обратиться к участковому («Ходил к участковому, его никогда на месте нет, даже в приемные дни» — пишет Дмитрий)
- Писать коллективные обращения в полицию, в прокуратуру, в префектуру и управу, в СМИ для привлечения внимания к этой истории
«Вызывая наряд полиции на „ароматную Татьяну“, обязательно проследите, чтобы на нее составили протокол за курение в общественном месте (статья КоАП 6.24 ч.1), нахождение в состояние опьянения в общественном месте (20.21) или мелкое хулиганство (20.1) — так как она умышленно справляет нужду в общественных местах. Если есть возможность, ведите фото-видеофиксацию нарушений!» — советует Андрей. И поясняет, что по вызовам типа «гражданка не может попасть домой» полиция просто доставит её по месту регистрации, причем в протоколе она окажется скорее жертвой, хотя жертвы её образа жизни — все окружающие.
«Если вы думаете, что дома она помоется, протрезвеет и бросит пить, вы ошибаетесь, — продолжает Андрей. — На следующий день она будет на своем рабочем месте ждать, когда ей нальют или дадут денег на „еду“». Он считает, что если «наберётся много штрафов, она уедет в места не столь отдалённые за неуплату или по совокупности статей», хотя юридически это так не работает, да и не факт, что её семьи это приемлемый исход.
Советы юристов по таким случаям довольно туманны. Они советуют методично документально фиксировать все нарушения, причем лучше целым подъездом или даже домом, вызывать на каждое нарушение полицию, представителей Роспотребнадзора, управляющей компании и управы, собирать документы, протоколы, акты, письма и т. п., а дальше требовать юридических действий от правоохранительных органов и местной администрации.