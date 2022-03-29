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Машина с камерами контроля ПДД уже месяц создает пробку на въезде в Зеленоград. Не надо так! 29.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Машина с выдвижными камерами в зелёной раскраске Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уже около месяца стоит на въезде в Зеленоград на Московском проспекте, сужая и так неширокую дорогу, создавая пробку и провоцируя водителей нарушать правила.

На двухполосный Московский проспект с развязки на 37 километре Ленинградскоко шоссе вливается транспорт из Москвы, из области и с платной дороги М-11, в том числе 400-е автобусы. В часы пик там всегда пробки. Перед 5-м ТЦ есть небольшой карман, в котором часто дежурит машина ДПС. Но теперь к ней присоединилась машина ЦОДД. Она стоит в самом начале этого кармана, частично занимая правый ряд основного потока. Машина огорожена конусами, которые «съедают» еще больше пространства.

Очевидно, контролировать скорость здесь не нужно — она и так маленькая. Как объяснили «Зеленоград.ру» в ЦОДД, такие комплексы — это многофункциональные устройства, которые не только следят за соблюдением ПДД, но также используются для мониторинга трафика, сбора матрицы корреспонденций, а также поиска угнанных и разыскиваемых автомобилей.

ЦОДД передал эту машину ГИБДД, но не сообщает, для каких именно целей он используется. «Передвижной комплекс на въезде в Зеленоград временно передан правоохранительным органам для выполнения одной из таких задач, — отметили в ЦОДД. — Место и способ размещения автомобиля были выбраны ответственными сотрудниками правоохранительных органов».

Из-за этого пробки теперь практически в любое время — машины вынуждены въезжать в город по одной левой полосе, да еще нарушать правила, поскольку перестраиваться приходится через сплошную линию.

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Метки:
автомобиль, пробки, московский проспект, цодд, нарушение правил
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