Магазин «Рыболов» на Яблоневой аллее — что внутри? 22.12.2020 Партнерский материал

Если вы по-настоящему любите рыбалку или хотите попробовать себя в качестве рыбака — заходите в специализированный магазин в третьем микрорайоне. Здесь отличный и грамотно подобранный ассортимент товаров для настоящего мужского отдыха. Тем более, близятся новогодние праздники — самое время подготовиться к зимней рыбалке.

Магазин находится в корпусе 317А — это «третий торговый» на Яблоневой аллее. Дойти можно от остановки «Дом быта» на Центральном проспекте или от «Студенческой» на улице Юности. Если вы на машине — парковка на площади рядом с магазином. «Рыболов» находится в подвальном этаже. Для ориентира: рядом магазин «Дикси», салон красоты, а при входе имеется вывеска «Рыболов». Надо спуститься по лестнице. Показываем, что внутри.

Товаров здесь много — от поплавков и приманок до ледобуров и лодок, и многое представлено на витринах. Но если чего-то не видно, то это не значит, что нужного нет — просто спросите у продавца. В магазине работают не просто продавцы — это заядлые рыболовы и профессионалы своего дела. Товары проверенные и качественные, это принцип подбора товара. И, разумеется, снасти для рыбалки — только разрешенные к использованию.

Удочки зимние по цене от 50 до 700 рублей, приманки и балансиры — от 50 рублей, поплавки — 20-30 рублей. Мормышки российского производства для подледной ловли — от 30 до 200 рублей.

Один набор стоит в среднем 200 — 300 рублей, есть разные. В набор входят подобранные друг к другу удочка, ножки и шестик для неё, леска, мормышка, мотыльница, поплавок или сторожок.

Есть удобные ящики для снастей из прочного и морозоустойчивого пластика. В крышке отделения для хранения насадки и мелких принадлежностей, внутри полки с отсеками разных размеров для хранения катушек, лесок, приманок, крючков и другого рыболовного снаряжения. Есть и небольшие коробки для мотыля и мелочей, а также рыбацкие санки — на них можно перевозить снаряжение и улов. Зимние ящики стоят от 1100 до 1400 рублей.

В ассортименте черпаки для очистки лунки ото льда — это необходимая для зимней рыбалки вещь. Багры, чтобы поддеть и вытащить хищную рыбку, кормушки — в них кладется прикормка, ведра и каны для хранения и транспортировки живца — живых приманок. Имеются форелевые блесна ручной работы — хорошая вещь, говорят понимающие в рыбалке. Всегда в продаже свежие живые насадки: мотыль, опарыш, черви.

Есть и живец. Карасик, например, стоит всего 7 рублей.

Имеются зимние палатки и ледобуры разного диаметра и разных производителей. Сменные ножи, футляры, удлинители и прочие аксессуары можно приобрести отдельно.

Чаще приходят уже опытные рыбаки, знающие, что им нужно, рассказывает хозяин магазина Константин. Но если это начинающий или сомневающийся покупатель, ему всегда помогут. Достаточно двух-трех наводящих вопросов — и человек уйдет с нужной ему вещью или вещами.

Между прочим, в магазин могут зайти и дамы. Вряд ли они разберутся в блеснах и мормышках, но продавцы подскажут, какой подарок выбрать мужчине, увлекающемуся рыбалкой. Это будет действительно приятный сюрприз и небанальный подарок — рыбак оценит.

Кроме того, в магазине можно приобрести подарочные сертификаты на сумму 500, 1500, 3000 и 5000 рублей. Это очень удобно, если вы не можете определиться с выбором.

Рыбалка — основная специализация магазина, но здесь можно найти и товары для пикников, походов и туризма — палатки, термосы, газовое и топливное оборудование для кемпинга, котелки, чайники, фонари, ножи, треноги, веревки, мангалы, уголь, розжиг, шампуры и многое другое.

Если нет времени приходить в магазин, можно купить нужное в интернет-магазине. Работает доставка.

Удачной рыбалки!

Магазин «Рыболов»

Адрес: Зеленоград, корпусе 317А
Время работы: 9:00 до 21:00 ежедневно
Телефон: 8-495-015-90-65, 8-977-789-75-08
Сайт: рыболов-зеленоград.рф
ВК: vk.com/kladowoy
Инстаграм: @kladowoy.ru

Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
охота и рыбалка, Кладовой.ru
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Магазин «Рыболов» на Яблоневой аллее — что внутри? Партнерский материал
В Андреевке включили новые светофоры, поставленные четыре месяца назад. Теперь водители жалуются на большие пробки Новости
Первая доступная картинка станции Крюково с надземным переходом. И остановка высокоскоростного поезда напротив корпуса 1824 Новости
Столовая-пекарня «Самса №1» у станции Крюково — что внутри? Партнерский материал
Мэрия ответила отпиской на требование вернуть деньги людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат оспорит этот ответ в Генпрокуратуре Новости
Ярмарку на Яблоневой аллее откроют 28 декабря. А потом снова закроют Новости
Названия шести улиц предложили поменять управа района Крюково Новости
В Зеленограде работает фонд «Реликт» для помощи детям в трудных ситуациях. Команда проведет программу против травли в школах, а еще сюда можно принести вещи и продукты Новости
Почти все места нового детсада в Голубом займут собственники одного жилого комплекса. Так застройщик договорился с администрацией Новости
Ушла из жизни преподаватель зеленоградской музыкальной школы Татьяна Туполева Новости
Люди с температурой и подозрением на ковид больше десяти часов провели в очереди в КТ-центре Новости
История общежития МИЭТ. Как в нём жили шесть десятилетий — студенческий быт, легенды и байки Истории
«Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцева признаны лучшим экскурсионным проектом года. Его онлайн-лекции посмотрели почти девять миллионов человек Новости
«Пятерочки» и «Перекрестки» обнулили наценку на товары первой необходимости Новости
Проезд в автобусах и метро подорожает со 2 января Новости
«Жилищник» наказал рабочих, виновных в падении ребенка между этажами. Но свою вину не признал и зачем-то оспорил штраф в 300 тысяч Новости
Инвестиционную программу на ближайшие три года утвердили в Москве. Вот что в ней касается Зеленограда Истории
Ребёнка без сознания вовремя доставили в больницу благодаря патрульным Новости
Строительство нового жилья в МЖК отложили из-за близости к Шереметьево Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру