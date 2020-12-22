Если вы по-настоящему любите рыбалку или хотите попробовать себя в качестве рыбака — заходите в специализированный магазин в третьем микрорайоне. Здесь отличный и грамотно подобранный ассортимент товаров для настоящего мужского отдыха. Тем более, близятся новогодние праздники — самое время подготовиться к зимней рыбалке.
Магазин находится в корпусе 317А — это «третий торговый» на Яблоневой аллее. Дойти можно от остановки «Дом быта» на Центральном проспекте или от «Студенческой» на улице Юности. Если вы на машине — парковка на площади рядом с магазином. «Рыболов» находится в подвальном этаже. Для ориентира: рядом магазин «Дикси», салон красоты, а при входе имеется вывеска «Рыболов». Надо спуститься по лестнице. Показываем, что внутри.
Товаров здесь много — от поплавков и приманок до ледобуров и лодок, и многое представлено на витринах. Но если чего-то не видно, то это не значит, что нужного нет — просто спросите у продавца. В магазине работают не просто продавцы — это заядлые рыболовы и профессионалы своего дела. Товары проверенные и качественные, это принцип подбора товара. И, разумеется, снасти для рыбалки — только разрешенные к использованию.
Удочки зимние по цене от 50 до 700 рублей, приманки и балансиры — от 50 рублей, поплавки — 20-30 рублей. Мормышки российского производства для подледной ловли — от 30 до 200 рублей.
Один набор стоит в среднем 200 — 300 рублей, есть разные. В набор входят подобранные друг к другу удочка, ножки и шестик для неё, леска, мормышка, мотыльница, поплавок или сторожок.
Есть удобные ящики для снастей из прочного и морозоустойчивого пластика. В крышке отделения для хранения насадки и мелких принадлежностей, внутри полки с отсеками разных размеров для хранения катушек, лесок, приманок, крючков и другого рыболовного снаряжения. Есть и небольшие коробки для мотыля и мелочей, а также рыбацкие санки — на них можно перевозить снаряжение и улов. Зимние ящики стоят от 1100 до 1400 рублей.
В ассортименте черпаки для очистки лунки ото льда — это необходимая для зимней рыбалки вещь. Багры, чтобы поддеть и вытащить хищную рыбку, кормушки — в них кладется прикормка, ведра и каны для хранения и транспортировки живца — живых приманок. Имеются форелевые блесна ручной работы — хорошая вещь, говорят понимающие в рыбалке. Всегда в продаже свежие живые насадки: мотыль, опарыш, черви.
Есть и живец. Карасик, например, стоит всего 7 рублей.
Имеются зимние палатки и ледобуры разного диаметра и разных производителей. Сменные ножи, футляры, удлинители и прочие аксессуары можно приобрести отдельно.
Чаще приходят уже опытные рыбаки, знающие, что им нужно, рассказывает хозяин магазина Константин. Но если это начинающий или сомневающийся покупатель, ему всегда помогут. Достаточно двух-трех наводящих вопросов — и человек уйдет с нужной ему вещью или вещами.
Между прочим, в магазин могут зайти и дамы. Вряд ли они разберутся в блеснах и мормышках, но продавцы подскажут, какой подарок выбрать мужчине, увлекающемуся рыбалкой. Это будет действительно приятный сюрприз и небанальный подарок — рыбак оценит.
Кроме того, в магазине можно приобрести подарочные сертификаты на сумму 500, 1500, 3000 и 5000 рублей. Это очень удобно, если вы не можете определиться с выбором.
Рыбалка — основная специализация магазина, но здесь можно найти и товары для пикников, походов и туризма — палатки, термосы, газовое и топливное оборудование для кемпинга, котелки, чайники, фонари, ножи, треноги, веревки, мангалы, уголь, розжиг, шампуры и многое другое.
Если нет времени приходить в магазин, можно купить нужное в интернет-магазине. Работает доставка.
Удачной рыбалки!
Адрес: Зеленоград, корпусе 317А
Время работы: 9:00 до 21:00 ежедневно
Телефон: 8-495-015-90-65, 8-977-789-75-08
Сайт: рыболов-зеленоград.рф
ВК: vk.com/kladowoy
Инстаграм: @kladowoy.ru
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