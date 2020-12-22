В ассортименте черпаки для очистки лунки ото льда — это необходимая для зимней рыбалки вещь. Багры, чтобы поддеть и вытащить хищную рыбку, кормушки — в них кладется прикормка, ведра и каны для хранения и транспортировки живца — живых приманок. Имеются форелевые блесна ручной работы — хорошая вещь, говорят понимающие в рыбалке. Всегда в продаже свежие живые насадки: мотыль, опарыш, черви.

Есть и живец. Карасик, например, стоит всего 7 рублей.