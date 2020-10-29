Расположен «Мегазар» на цокольном этаже торгового центра. Гостей встречает администратор, который рассказывает, как можно запланировать праздник или просто поиграть, когда арена не забронирована под мероприятие.

В прайсе есть пакетные предложения для праздников от 13900 рублей и просто набор разных услуг от игры до банкетных залов, где можно отдохнуть после сражения. Стоимость одного раунда в будни 200 рублей с человека и 250 рублей в выходные, на час 590 рублей или 990 рублей соответственно. В час входит 4-5 раундов в зависимости от выбранных на инструктаже сценариев.