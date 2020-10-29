9 октября в ТК «Панфиловский» открылась самая большая лазертаг-арена в Зеленограде, площадью более 300 кв. м с оборудованием последнего поколения и гигантским лабиринтом. Это место для тех, кто просто хочет поиграть в лазертаг компанией, отметить детский праздник, взрослый день рождения, или корпоратив. Работает «Мегазар» с 11:00 до 22:00 по будням, и с 10:00 до 22:00 по выходным дням. Показываем, что внутри.
Расположен «Мегазар» на цокольном этаже торгового центра. Гостей встречает администратор, который рассказывает, как можно запланировать праздник или просто поиграть, когда арена не забронирована под мероприятие.
В прайсе есть пакетные предложения для праздников от 13900 рублей и просто набор разных услуг от игры до банкетных залов, где можно отдохнуть после сражения. Стоимость одного раунда в будни 200 рублей с человека и 250 рублей в выходные, на час 590 рублей или 990 рублей соответственно. В час входит 4-5 раундов в зависимости от выбранных на инструктаже сценариев.
- cуперсовременный лазертаг;
- визуальные, звуковые и другие спецэффекты для максимальных эмоций во время игры;
- невероятные космические интерьеры;
- разнообразные сценарии для сражений;
- командные и семейные турниры;
- 3D-квесты и сюжетные квесты и прятки для детей и взрослых;
- организация праздников для всех возрастов;
- шоу-программы, анимация;
- детские дни рождения, где родители могут играть вместе с детьми.
Оборудование современное, всё со звуковыми и цветовыми эффектами, бесконтактным оживлением на базах в разных местах арены и пополнением боеприпасов. Всего 12 комплектов оборудования.
Арена действительно большая и замечательно оформлена: огромные рисунки по всем стенам и перегородкам с космическими и фантастическими сюжетами, есть и стилизованные изображения некоторых зданий Зеленограда — отличные места для фотографий. В 3D очках рисунки становятся объёмными.
Две банкетные комнаты со скатертями, которые светятся в ультрафиолете. X-BOX в большом зале не даст скучать, если кто-то устал от активной игры.
Еду можно приносить любую свою или заказать со скидкой у партнёров Мегазара.
Кроме лазертага, вам предложат проведение квестов на разные тематики, в том числе страшные или сюжетные с ведущими на арене, неоновых пряток на разный возраст, шоу-программ, дискотек и других развлечений по отдельному каталогу на любой возраст. Для взрослых отдельная коллекция программ и предложений.
Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 6А, ТК «Панфиловский», цокольный этаж
Телефон: 8-925-796-44-47
E-mail: megazarzel@gmail.com.
Подробности можно узнать:
сайт megazar.ru
vk.com/megazarzel,
facebook.com/megazarzel
instagram.com/megazarzel
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