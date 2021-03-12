Здесь проходят лазертак- «битвы» — от простых детских и классических до сложных квестов. Всё по-настоящему: со звуком (кстати, музыку можно подобрать по желанию клиента), лазерные и дымовые спецэффекты, статистикой результатов игроков. Игроки придумывают себе имена.

Игра не заключается в том, что всё время стреляют — всё проходит по сценарию, который выбирают сами игроки, или же он выстраивается под игроков опытными инструкторами. Есть детские, подростковые и взрослые сюжеты, но они в любом случае будут интересными. К сюжетам подходят творчески — он может выстраиваться прямо по ходу игры. Хотите супер-мега-прятки в лабиринте? — пожалуйста. Хотите поохотиться за привидениями, сразиться с инопланетянами или устроить вечеринку по трендам TikTok? — нет проблем. Придумать что-то ещё — и это можно.