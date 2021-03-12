Самая большая в Зеленограде площадка для лазерных игр и виртуальной реальности для детей и взрослых работает в торговом комплексе «Панфиловский». Здесь много интересных предложений для увлекательных игр и отдыха. Рассказываем и показываем, что внутри, и как можно провести здесь время.
ТК «Панфиловский» находится по адресу: Панфиловский проспект, 6А. Рядом автобусные остановки «1-й торговый центр» и «Березка». Megazar расположен на минус первом (цокольном) этаже. Найти его просто — по ярким вывескам.
По сути, это целый развлекательный комплекс. Его основа — лазертаг-игры, безопасные выстрелы из пистолета-бластера. Но это не банальная стрелялка, а весьма увлекательное времяпрепровождение. Арена для лазертага — это большой и затейливо освещенный зал-лабиринт, с оформленный фантастическими и загадочными панно. Интересно даже просто зайти туда. И увидеть, в числе прочего, знакомый зеленоградцам городской вид в неожиданном варианте — Центральную площадь, захваченную пришельцами из космоса.
Здесь проходят лазертак- «битвы» — от простых детских и классических до сложных квестов. Всё по-настоящему: со звуком (кстати, музыку можно подобрать по желанию клиента), лазерные и дымовые спецэффекты, статистикой результатов игроков. Игроки придумывают себе имена.
Игра не заключается в том, что всё время стреляют — всё проходит по сценарию, который выбирают сами игроки, или же он выстраивается под игроков опытными инструкторами. Есть детские, подростковые и взрослые сюжеты, но они в любом случае будут интересными. К сюжетам подходят творчески — он может выстраиваться прямо по ходу игры. Хотите супер-мега-прятки в лабиринте? — пожалуйста. Хотите поохотиться за привидениями, сразиться с инопланетянами или устроить вечеринку по трендам TikTok? — нет проблем. Придумать что-то ещё — и это можно.
Дети в восторге, и взрослые, кстати, тоже, говорят в администрации Megazar. Поэтому желающих много, особенно в выходные, и нужно предварительно записываться — можно через сайт.
Лазертаг — групповая игра, и особенно весело, когда игроков больше четырех. Хотя интересно будет в любом случае, даже если вы придете вдвоем. В лазертаг могут играть дети от шести лет, но всё индивидуально — есть бесстрашные и любопытные малыши помладше, есть дети постарше, которых что-то может напугать. Впрочем, такие случаи редки. Для игры ребенок надевает специальный жилет, к которому прикреплен бластер. Оборудование легкое.
Специально для родителей: здесь совершенно безопасно. Несложные правила поведения во время игры объяснит перед её началом инструктор. А затем он сопровождает всю игру с начала до конца. Еще здесь классные аниматоры — крутые и зажигательные.
В лазертаге с удовольствием проводят время и взрослые целыми компаниями. Для них есть отдельные программы и квесты. Можно даже устроить романтическое свидание или хоррор-квест в полутемном лабиринте.
Час игры для одного игрока стоит 590 рублей в будни, 990 в выходные дни. Но в одиночку здесь бывают редко — чаще всего это компании. Расценки зависят от количества игроков и выбора предложения — об этом подробнее ниже.
Для любителей погружения в виртуальные миры устроены отдельные залы. Игрок надевает шлем с очками последнего поколения Oculus Quest 2 и в секунду оказывается в виртуальном мире. Вернее, в мирах, потому что их множество — от простых с веселыми динозавриками до прогулок по Марсу или городу с зомби. Погружение в виртуал полное — пространственное, тактильное, звуковое, — это незабываемые ощущения.
Выбор игр тут огромный, популярные и новые добавляются постоянно, а если вдруг не найдется желаемое — скачают тут же, на месте. Для опытных игроков подскажем — среди прочих есть серия Half-Life: Alyx, Pavlov, Beat Saber, Arizona Sunshine, Elven Assassin и другие. Новичкам подскажут, что попробовать, и с чего начать. Здесь также предусмотрен инструктаж — обучающая программа перед началом игры.
Полчаса игры стоят в будни 400 рублей, час — 800, в выходные 500 и 1000 соответственно.
В прилегающих помещениях — лаунж-зона и банкетный зал. Здесь можно посидеть, послушать музыку, перекусить, пообщаться и поиграть — стоит консоль PlayStation 4Pro. Это хороший вариант для семьи: например, дети играют в лазертаге, родители «рубятся» в хиты PlayStation. Или наоборот. Или играют вместе.
Банкетный зал рассчитан на 15-20 человек. Здесь можно провести день рождения и в принципе любой праздник. Можно со своей едой или заказать её — стол организует пиццерия «Мастер по Маргарите». Причем со скидкой 15-20 процентов. Можно со своими напитками.
Рядом большая арена виртуальной реальности, где могут играть несколько человек одновременно и при этом не мешают друг другу. Здесь игры рассчитаны на возраст от 10-12 лет и старше. Обычно игроки стоят в определенной зоне и играют друг с другом, почти не перемещаясь — это специфика виртуальных игр. А в этом зале они могут двигаться в прямом смысле — перемещаться по залу, находясь при этом в виртуальной реальности.
Здесь своя банкетная зона и пространство для разных мероприятий — это могут быть не только игры, но и дискотека или различные программы и шоу с ведущими. Можно устроить анимационную программу для детей — с ведущими, костюмами и образами любимых героев, фокусами, конкурсами и призами. Можно вообще организовать любой праздник «под ключ» — пространство и ресурсы позволяют.
В целом Megazar отлично подходит для семейного отдыха, детского и взрослого дня рождения, праздников, корпоративов, тимбилдингов. Помещения продуманные, есть целый набор предложений командных и семейных турниров, 3D-квестов. Главное, можно провести время всей семьей и вместе получить новые впечатления и хорошее настроение.
Есть комплексные, пакетные предложения для организации праздников. Например, пакет «Хороший» для большой компании рассчитан на два с половиной часа, стоит 13900 в будни, 16900 в выходные. В него входит: полтора часа лазертаг-арены, банкетный зал, игровая консоль и сопровождение праздника профессиональным ведущим. Пакет «Отличный»: три часа, 15900/18900. Полтора часа лазертаг-арена, банкетный зал, дискотека с ведущим или на выбор дополнительные игры, игровая консоль, сопровождение праздника. И так далее — есть и более дорогие и крутые предложения.
Забронировать дату и время можно также по телефону 8-925-796-44-47
Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, 6А, ТК «Панфиловский»
Сайт: megazar.ru
Инстаграм: @megazarzel
Фейсбук: facebook.com/megazarzel
Вконтакте: vk.com/megazarzel
ТикТок: tiktok.com/@megazarzel
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