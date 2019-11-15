Клуб расположен на закрытой частной территории СНТ «Энергетик», всего в пяти минутах езды от станции Крюково. Его точный адрес: Зеленоград, улица Алабушевская, дом 19. Доехать можно на автобусах 3, 3к, 7, 27, 24.

Перед воротами СНТ есть небольшая парковочная зона, где-то на 5-6 машин. Транспорт необходимо оставлять у ворот СНТ.

Далее от ворот идти прямо по главной улице до конца, затем направо и через 2 участка по левой стороне будет наш Клуб. Идти не более 3 минут.