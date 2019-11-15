Конно-спортивный клуб «Альтис» — это уютный пони-клуб в черте Зеленограда. Здесь дети от четырёх лет учатся верховой езде и знакомятся с миром этих удивительных созданий. Показываем, что там внутри.
Клуб расположен на закрытой частной территории СНТ «Энергетик», всего в пяти минутах езды от станции Крюково. Его точный адрес: Зеленоград, улица Алабушевская, дом 19. Доехать можно на автобусах 3, 3к, 7, 27, 24.
Перед воротами СНТ есть небольшая парковочная зона, где-то на 5-6 машин. Транспорт необходимо оставлять у ворот СНТ.
Далее от ворот идти прямо по главной улице до конца, затем направо и через 2 участка по левой стороне будет наш Клуб. Идти не более 3 минут.
На территории КСК «Альтис»:
- крытый манеж для проведения тренировок в ненастную погоду
- открытый, освещаемый плац
- раздевалка
Для гостей и родителей в КСК «Альтис» есть теплая трибуна — отсюда можно наблюдать за тренировкой ребенка за чашкой чая.
В КСК «Альтис» проводят обучение в группах и индивидуально. Оплачивать занятия можно разово или по абонементу. Пробное занятие бесплатно, но по предварительной записи.
Индивидуальное занятие (60 минут):
- Разовое — 1700
- Абонемент — 1500
Индивидуальное занятие (30 мин, выходные):
- Разовое — 1200
- Абонемент — 1000
Индивидуальное занятие (30 мин, будни):
- Разовое — 1 000
- Абонемент — 800
Групповые занятия (в группе до семи человек, 60 минут, разово):
- Выходные — 1200
- Будни — 1000
Спортсмены КСК «Альтис» регулярно участвуют во всевозможных турнирах, в том числе на первенствах Москвы и России, и радуют победами!
Ещё в КСК «Альтис» проводят экскурсии. У каждой экскурсия — отдельная тема. Например, рассказывам о происхождении лошади, породах и мастях, особенностях содержания, ухода и кормления. Отдельно рассматриваем тему о правилах чистки пони, как правильно их седлать. В конце каждой экскурсии есть практическая часть, когда можно поездить верхом. Стоимость — 500 рублей за одного ребенка, или по 400, если их двое (родители присутствуют бесплатно). Иногда экскурсионная группа просто ездит верхом, если тренер выберет такой формат работы. В группу до семи человек. Экскурсии проходят по средам или суббота. Для записи выберите подходящий день и позвоните: 8(977)473-54-69 Полина Александровна (среда), 8(926)997-37-28 Анастасия Викторовна (суббота)
Квалифицированный персонал КСК «Альтис» поможет определиться с форматом и графиком тренировок, проведет подробный инструктаж по технике безопасности и познакомит с лошадьми. Чтобы записаться на занятие, выберите подходящий день недели и позвоните тренеру:
- Понедельник (утро) — Татьяна Александровна, 8(925)357-77-08
- Вторник (по договоренности) — Кристина Сергеевна, 8(915)384-21-65
- Вторник, среда, пятница, суббота — Анастасия Валерьевна, 8(916)612-35-06
- Среда, пятница, воскресенье — Полина Александровна, 8(977)473-54-69
- Суббота — Дарья Андреевна, 8(977)949-47-90
- Воскресенье — Мария Анатольевна, 8(968)511-63-37
- Иппотерапия (суббота) — Анастасия Викторовна, 8(926)997-37-28
Подробная информация о работе КСК «Альтис» — на сайте kskaltis.ru, в группе ВKонтакте или в Инстаграме.
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