Крещенские купания прошли в Зеленограде в ночь на 19 января — фотографии нашего корреспондента Юлии Пасечник со Школьного и Чёрного озер.
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