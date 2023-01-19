Крещенские купания 2023. Фотографии 19.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Крещенские купания прошли в Зеленограде в ночь на 19 января — фотографии нашего корреспондента Юлии Пасечник со Школьного и Чёрного озер.

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Метки:
крещение
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