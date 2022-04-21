Ортодонтия — очень важное направление в стоматологии, которое занимается исправлением прикуса и проблемами неровных зубов, в частности. Ортодонтическое лечение бывает двух видов — функциональное и эстетическое. Задача первого — нормализовать развитие прикуса и зубов с помощью специальных аппаратов, а задача эстетического направления — это создание красивой и гармоничной улыбки при помощи брекет-системы или прозрачных кап.

Вместе с врачом-ортодонтом Центра функциональной стоматологии Хатуной Мелая расскажем, когда родителям пора вести ребёнка к специалисту, а главное — на что обращать внимание.