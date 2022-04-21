Ортодонтия — очень важное направление в стоматологии, которое занимается исправлением прикуса и проблемами неровных зубов, в частности. Ортодонтическое лечение бывает двух видов — функциональное и эстетическое. Задача первого — нормализовать развитие прикуса и зубов с помощью специальных аппаратов, а задача эстетического направления — это создание красивой и гармоничной улыбки при помощи брекет-системы или прозрачных кап.
Вместе с врачом-ортодонтом Центра функциональной стоматологии Хатуной Мелая расскажем, когда родителям пора вести ребёнка к специалисту, а главное — на что обращать внимание.
— Ортодонтическая профилактика — важный этап будущего лечения, — рассказывает врач. — В раннем возрасте можно избежать развития патологий прикуса или же уменьшить риски осложнений, связанных с прикусом, если заранее обратиться к врачу-ортодонту и регулярно следовать его рекомендациям.
Как правило, прикус окончательно формируется к 10—11 годам, когда все молочные зубы сменяются постоянными. Пока формирование жевательно-речевого аппарата не завершено, ортодонтическое лечение — при отсутствии видимых челюстных аномалий — обычно не требуется. Но чтобы понять, так ли на самом деле, следует именно в этот период (едва выпали первые молочные зубы) показать ребёнка врачу-ортодонту и дальше раз в полгода находиться на динамическом наблюдении у специалиста.
— На что родители должны обращать внимание. В первую очередь нужно смотреть, как стоят зубы. Например, у них тесное расположение, возможно есть наклон отдельных зубов или у каких-то зубов есть разворот, а возможно вовсе есть большая щель между какими-то соседними зубами.
Всё это, а также ранняя потеря молочных зубов или поздняя их смена на постоянные (лет в 12—14), асимметрия в улыбке, лице, выдающаяся вперёд челюсть или, наоборот, скошенный подбородок, который создаёт иллюзию «птичьего» профиля, — всё это «звоночки», что пора вести ребёнка к врачу-ортодонту.
К зубочелюстным аномалиям могут привести и детские «вредные» привычки: сосание соски более двух лет или пальцев, например. Или ЛОР-проблемы, когда ребёнок не может дышать носом, особенно во сне (так называемое «ротовое дыхание»). А ведь рост организма происходит в большей степени именно во сне, когда ребёнок отдыхает. Если рот во сне постоянно открыт, то нижняя челюсть развивается быстрее верхней — это как раз уже видимые признаки неправильного прикуса. Во всех вышеуказанных случаях ортодонтическое лечение начинается после того, как исключат все ЛОР-проблемы.
— Бывает, ребёнок по наследству получает крупную форму зубов, они хорошие, красивые, но челюсть для них мала. Это называется «узкая челюсть», то есть размер зубов не соответствует размеру тела челюсти. Мы можем подготовить челюсть: вот это богатство, которое он получил в наследство, поместить в правильное положение, чтобы зубы хорошо разместились. Для этого мы используем удобные современные несъёмные аппараты — они фиксируются в области нёба и дают очень хорошее расширение в нужном направлении. Данный вид лечения называется первым этапом, и он является подготовительным ко второму этапу ортодонтического лечения.
Если говорить о брекет-системах, то здесь тоже всё сугубо индивидуально. Видимая часть зуба называется коронковой, невидимая — корневой. К лечению на брекет-системах приступают, когда корневые каналы полностью сформировались. Если корневые каналы не сформированы, наш пациент направляется на динамическое наблюдение. И примерно через полгода просим пациента сделать новый рентгеновский снимок — анализируем, можно ли начинать лечение на брекет-системе. Далее делаем диагностику, 3D-моделирование прикуса пациента и все необходимые расчёты.
— Если говорить о брекетах, то они бывают металлические, сапфировые и керамические. Кроме того, есть капы, некоторые производители их называют ещё элайнерами.
Подросткам я всегда рекомендую металлическую брекет-систему вместо съёмных аппаратов. Она для них удобнее по многим причинам, ведь подростки такие непоседы, особенно мальчики. Например, вот он снял аппарат, положил куда-то и забыл или потерял. А эстетическую брекет-систему легко повредить: что-то неудачно надкусил, где-то чем-то ткнул — и увы… нужен новый брекет. Конечно же, все важные моменты ортодонтического лечения, ношение брекетов, личная гигиена полости рта и зубов, вопросы питания в процессе лечения и другие важные рекомендации мы обсуждаем до начала установки брекет-системы.
— Гигиена полости рта и зубов при ношении брекетов требует особенного внимания, и она должна быть более тщательной, чем в обычной ситуации. И в этой связи мы настоятельно рекомендуем родителям приводить нашего пациента на профессиональную гигиену полости рта и зубов каждые 3 месяца к нашим прекрасным врачам-гигиенистам.
— Вообще было бы правильным, чтобы родители выбирали себе одного семейного стоматолога-терапевта или детского стоматолога и наблюдались у него вместе с детьми. Семейного врача часто просят: «А может, посмотрите заодно ребёнка?» — это обычная практика. Терапевт заметит аномалии: «узкую челюсть», непропорциональное развитие челюстей, неправильный прикус — сориентирует вас и направит при необходимости к ортодонту. С семейным врачом уже не пропустишь момент прихода к ортодонту.
Хочу поделиться важным моментом с родителями. Даже когда жалоб нет, рекомендуется в первый раз показать ортодонту ребёнка в возрасте 3—3,5 лет. Позже, если всё в порядке, — в 5—6 лет, как начнут выпадать молочные зубы. И затем в 10—11, то есть ближе к полному формированию прикуса. Множества патологий можно избежать, если вовремя обратиться к ортодонту, — говорит Хатуна Мелая.
— Многих беспокоит сегодняшняя ситуация, связанная с санкциями: как это отобразится на обеспечении клиники современным оборудованием, материалами, инструментами. На самом деле это всего лишь вопрос логистики, который в нашем Центре абсолютно налажен. Поставки тех же брекетов и расходных материалов не прекратятся. Всё остаётся на том же уровне, что и раньше, и качество не упадёт. Снижать качество для нас неприемлемо.
Хатуна Ратиевна Мелая окончила Кубанский государственный медицинский университет, где получила специальность врача-стоматолога. Ординатуру проходила в Ставропольском государственном медицинском университете по специальности «ортодонтия». В профессии более десяти лет. Участник свыше 100 конференций, съездов и семинаров на территории России. Её основные направление деятельности — ортодонтия, подготовка к ортогнатической (челюстно-лицевой) хирурии, лечение на съёмной и несъёмной аппаратуре. Специализация — элайнеры, лечение на брекетах, ортодонтическое лечение.
Центр функциональной стоматологии — это стоматологическая клиника в Зеленограде, известная своим прогрессивным и одновременно научным подходом к современной стоматологии. Здесь работают специалисты, которые являются экспертами в своей области, а также действующими спикерами на российских и зарубежных стоматологических конгрессах и съездах. Пять врачей-стоматологов Центра Функциональной Стоматологии имеют звание и медали «Отличник стоматологии». С 2014 года Центр Функциональной Стоматологии имеет почетный статус «Инновационный центр стоматологии», одобренный Ассоциацией стоматологов России.
Лечение проводится с использованием самой современной, передовой лечебно-диагностической аппаратуры по международным протоколам. Большинство лечебных манипуляций выполняется с использованием уникального дентального микроскопа Carl Zeiss.
В штате клиники 17 специалистов разных направлений: стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, стоматологи-ортопеды, врачи-ортодонты, пародонтологи, стоматологические гигиенисты. Стоматологи работают исключительно с ассистентами.
В перечень услуг входят:
- функциональное протезирование с использованием артикулятора
- безметалловая керамика (диоксид циркония, Empress, EMax)
- виниры («голливудская» улыбка), керамические вкладки
- все виды ортодонтического лечения для детей и взрослых
- ортогнатическая (челюстно-лицевая) ортодонтия
- лингвальные (невидимые) брекеты
- лечение дисфункций височно-нижнечелюстного сустава
- гнатология
- лечение кариеса и его осложнений
- перелечивание корневых каналов
- художественные реставрации
- эстетическая стоматология
- отбеливание зубов
- хирургия: удаление, пародонтология, костные пластики
- имплантация
- программы Анти-ВИЧ, Анти-Гепатит
- инновационные методы, комплексный командный подход.
Адрес: Центр функциональной стоматологии расположен в корпусе 1557, помещение 12 (Зеленоград, район Крюково, 15-й микрорайон). Рядом есть общественная парковка.
Как добраться: проезд до остановки «Корпус 1557» или до остановки «15-й микрорайон» автобусами № 17, 20.
Сайт: zelcfs.ru — через сайт можно задать вопрос в ватсап или заполнив специальную форму в разделе «Контакты».
Телефоны: +7 (495) 76-76-746, +7 (903) 144-99-88.
Вконтакте: vk.com/cfs_1557
E-mail: info@zelcfs.ru
Режим работы: с понедельника по субботу — с 9:00 до 21:00, в воскресенье — с 9:00 до 20:00.