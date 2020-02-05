Конно-спортивный клуб «Альтис» — это уютный пони-клуб в черте Зеленограда. В клубах «Альтис» вас ждут самые милые и добрые пони как для совсем маленьких детишек, так и более серьезные партнеры для спортсменов, представляющих Клубы на первенствах Москвы и России. Показываем, что там внутри.
- групповые и индивидуальные занятия
- организация мини-групп для малышей
- квалифицированный персонал
- дружный и отзывчивый коллектив
Клуб приглашает на занятия детей от 3,5 лет на пони, а также желающих обучиться навыкам верховой езды и познакомиться с миром этих удивительных созданий.
Клуб расположен на закрытой частной территории СНТ «Энергетик», всего в пяти минутах езды от станции Крюково. Его точный адрес: Зеленоград, улица Алабушевская, дом 19. Доехать можно на автобусах 3, 3к, 7, 27, 24.
Перед воротами СНТ есть небольшая парковочная зона, где-то на 5-6 машин. Транспорт необходимо оставлять у ворот СНТ.
Далее от ворот идти прямо по главной улице до конца, затем направо и через 2 участка по левой стороне будет Клуб. Идти не более 3 минут.
- крытый манеж
- раздевалка
- 2 конюшни
Для гостей и родителей в Клубе есть теплая трибуна, чтобы ожидание малышей проходило с комфортом за чашечкой горячего чая. Из окон трибуны можно наблюдать за проведением тренировок.
В КСК «Альтис» проводят обучение в группах и индивидуально. Оплачивать занятия можно разово или по абонементу. Пробное занятие бесплатно, но по предварительной записи.
Индивидуальное занятие (60 минут)
Разовое — 1700 рублей
Абонемент — 1500 рублей
Индивидуальное занятие (30 минут, выходные)
Разовое — 1200 рублей
Абонемент — 1000 рублей
Индивидуальное занятие (30 минут, будни)
Разовое -1 000 рублей
Абонемент — 800 рублей
Групповые занятия — в группе до 7 человек
60 минут в выходные — 1200 рублей/разовое
60 минут в будни — 1000 рублей/разовое
Ещё в КСК «Альтис» проводят экскурсии. У каждой экскурсия — отдельная тема. Например, рассказывам о происхождении лошади, породах и мастях, особенностях содержания, ухода и кормления. Отдельно рассматриваем тему о правилах чистки пони, как правильно их седлать. В конце каждой экскурсии есть практическая часть, когда можно поездить верхом. Стоимость — 500 рублей за одного ребенка, или по 400, если их двое (родители присутствуют бесплатно). Иногда экскурсионная группа просто ездит верхом, если тренер выберет такой формат работы. В группу до семи человек. Запись на экскурсии: 8(977)473-54-69 Полина Александровна, 8(926)997-37-28 Анастасия Викторовна.
Квалифицированный персонал КСК «Альтис» поможет определиться с форматом и графиком тренировок, проведет подробный инструктаж по технике безопасности и познакомит с лошадьми. Чтобы записаться на занятие, выберите подходящий день недели и позвоните тренеру:
- Понедельник (утро) — Татьяна Александровна, 8(925)357-77-08
- Вторник, среда, пятница, суббота — Анастасия Валерьевна, 8(916)612-35-06
- Среда, пятница, воскресенье — Полина Александровна, 8(977)473-54-69
- Суббота — Дарья Андреевна, 8(977)949-47-90
- Воскресенье, вторник вечер — Мария Анатольевна, 8(968)511-63-37
- Суббота — Анастасия Викторовна, 8(926)997-37-28
- Воскресенье — Арина Павловна, 8(915)341-51-62
Второй клуб находится в живописнейшем месте — деревне Свистуха на Рогачевском шоссе.
Огромные просторы, бескрайние поля, чистый воздух, конюшни в стиле шале и красивые закаты позволят вам окунуться в атмосферу настоящего ранчо.
- крытый отапливаемый манеж 18 м х 42 м
- плац 25 м х 40 м
- выездковый плац 20 м х 60 м
- освещаемая территория
- теплая раздевалка
- летние домики на двух человек
- организация выездов в поля
- пони и верховые лошади
Запись на занятия и график работы тренеров (Альтис Свистуха):
- вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье — Кристина Сергеевна 8(915)384-21-65
- воскресенье — Анастасия Сергеевна 8(968)361-37-73
Спортсмены КСК «Альтис» регулярно представляют клубы на всевозможных турнирах, на первенствах Москвы и России, радуют своими победами!
Подробная информация о работе КСК «Альтис» — на сайте kskaltis.ru, в группе ВKонтакте или в Инстаграме.