Конно-спортивный клуб «Альтис» приглашает на занятия детей и взрослых 05.02.2020 Партнерский материал

Конно-спортивный клуб «Альтис» — это уютный пони-клуб в черте Зеленограда. В клубах «Альтис» вас ждут самые милые и добрые пони как для совсем маленьких детишек, так и более серьезные партнеры для спортсменов, представляющих Клубы на первенствах Москвы и России. Показываем, что там внутри.

В КСК «Альтис»:

  • групповые и индивидуальные занятия
  • организация мини-групп для малышей
  • квалифицированный персонал
  • дружный и отзывчивый коллектив

КСК «Альтис» Зеленоград

Клуб приглашает на занятия детей от 3,5 лет на пони, а также желающих обучиться навыкам верховой езды и познакомиться с миром этих удивительных созданий.

Клуб расположен на закрытой частной территории СНТ «Энергетик», всего в пяти минутах езды от станции Крюково. Его точный адрес: Зеленоград, улица Алабушевская, дом 19. Доехать можно на автобусах 3, 3к, 7, 27, 24.

Перед воротами СНТ есть небольшая парковочная зона, где-то на 5-6 машин. Транспорт необходимо оставлять у ворот СНТ.
Далее от ворот идти прямо по главной улице до конца, затем направо и через 2 участка по левой стороне будет Клуб. Идти не более 3 минут.

В клубе к вашим услугам

  • крытый манеж
  • раздевалка
  • 2 конюшни

Для гостей и родителей в Клубе есть теплая трибуна, чтобы ожидание малышей проходило с комфортом за чашечкой горячего чая. Из окон трибуны можно наблюдать за проведением тренировок.

В КСК «Альтис» проводят обучение в группах и индивидуально. Оплачивать занятия можно разово или по абонементу. Пробное занятие бесплатно, но по предварительной записи.

Индивидуальное занятие (60 минут)
Разовое — 1700 рублей
Абонемент — 1500 рублей

Индивидуальное занятие (30 минут, выходные)
Разовое — 1200 рублей
Абонемент — 1000 рублей

Индивидуальное занятие (30 минут, будни)
Разовое -1 000 рублей
Абонемент — 800 рублей

Групповые занятия — в группе до 7 человек
60 минут в выходные — 1200 рублей/разовое
60 минут в будни — 1000 рублей/разовое

Ещё в КСК «Альтис» проводят экскурсии. У каждой экскурсия — отдельная тема. Например, рассказывам о происхождении лошади, породах и мастях, особенностях содержания, ухода и кормления. Отдельно рассматриваем тему о правилах чистки пони, как правильно их седлать. В конце каждой экскурсии есть практическая часть, когда можно поездить верхом. Стоимость — 500 рублей за одного ребенка, или по 400, если их двое (родители присутствуют бесплатно). Иногда экскурсионная группа просто ездит верхом, если тренер выберет такой формат работы. В группу до семи человек. Запись на экскурсии: 8(977)473-54-69 Полина Александровна, 8(926)997-37-28 Анастасия Викторовна.

Квалифицированный персонал КСК «Альтис» поможет определиться с форматом и графиком тренировок, проведет подробный инструктаж по технике безопасности и познакомит с лошадьми. Чтобы записаться на занятие, выберите подходящий день недели и позвоните тренеру:

  • Понедельник (утро) — Татьяна Александровна, 8(925)357-77-08
  • Вторник, среда, пятница, суббота — Анастасия Валерьевна, 8(916)612-35-06
  • Среда, пятница, воскресенье — Полина Александровна, 8(977)473-54-69
  • Суббота — Дарья Андреевна, 8(977)949-47-90
  • Воскресенье, вторник вечер — Мария Анатольевна, 8(968)511-63-37
  • Суббота — Анастасия Викторовна, 8(926)997-37-28
  • Воскресенье — Арина Павловна, 8(915)341-51-62

КСК «Альтис» деревня Свистуха

Второй клуб находится в живописнейшем месте — деревне Свистуха на Рогачевском шоссе.

Огромные просторы, бескрайние поля, чистый воздух, конюшни в стиле шале и красивые закаты позволят вам окунуться в атмосферу настоящего ранчо.

В Клубе «Альтис» Свистуха к вашим услугам:

  • крытый отапливаемый манеж 18 м х 42 м
  • плац 25 м х 40 м
  • выездковый плац 20 м х 60 м
  • освещаемая территория
  • теплая раздевалка
  • летние домики на двух человек
  • организация выездов в поля
  • пони и верховые лошади

Запись на занятия и график работы тренеров (Альтис Свистуха):

  • вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье — Кристина Сергеевна 8(915)384-21-65
  • воскресенье — Анастасия Сергеевна 8(968)361-37-73

Спортсмены КСК «Альтис» регулярно представляют клубы на всевозможных турнирах, на первенствах Москвы и России, радуют своими победами!

Подробная информация о работе КСК «Альтис» — на сайте kskaltis.ru, в группе ВKонтакте или в Инстаграме.

Метки:
Альтис
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