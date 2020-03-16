Команда «Селтик» выиграла Кубок Зеленограда по мини-футболу. Фото 16.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Финальный матч на Кубок Зеленограда по мини-футболу оправдал ожидания болельщиков — в нем была и упорнейшая борьба, и драматичное развитие сюжета, и эмоции на грани и, одновременно, честная игра и уважение к сопернику.

«Динамо» не удалось сделать золотой дубль по итогам сезона и к победе в чемпионате добавить еще и кубок — в финале «Селтик» был все-таки сильнее: 3-2. Хотя игра начиналась для бело-голубых как нельзя лучше — счет открыл Сергей Демянков. Но затем сказался класс опытных «миньщиков» из «Селтика» — три мяча подряд влетели в ворота «Динамо». Мячи забили Максим Бунтов, Сирило и Виктор Блоков. В концовке матча динамовцы отчаянно атаковали, но смогли лишь сократить разницу в счете до минимума — Андрей Бовтало наказал соперников за грубую ошибку в обороне.

После игры состоялось торжественное награждение лауреатов по итогам сезона, участие в котором приняли префект Анатолий Смирнов, президент зеленоградской федерации футбола Александр Кабацкий, ветеран спортивного движения в округе Вячеслав Евтюхин и семикратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Хлестов.

Итак, мини-футбольный сезон Зеленограда 2019-2020 годов завершен. Поздравления победителям: «Динамо» (руководитель Алексей Бельмесов) и «Селтику» (Сергей Баркунов).

Заявиться на следующие соревнования, а также по любым вопросам, связанным с футболом в Зеленограде, пишите на почту zelfedfootball@gmail.com (федерация футбола Зеленограда).

Метки:
спорт, соревнования, мини-футбол, Федерация футбола Зеленограда
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