Финальный матч на Кубок Зеленограда по мини-футболу оправдал ожидания болельщиков — в нем была и упорнейшая борьба, и драматичное развитие сюжета, и эмоции на грани и, одновременно, честная игра и уважение к сопернику.

«Динамо» не удалось сделать золотой дубль по итогам сезона и к победе в чемпионате добавить еще и кубок — в финале «Селтик» был все-таки сильнее: 3-2. Хотя игра начиналась для бело-голубых как нельзя лучше — счет открыл Сергей Демянков. Но затем сказался класс опытных «миньщиков» из «Селтика» — три мяча подряд влетели в ворота «Динамо». Мячи забили Максим Бунтов, Сирило и Виктор Блоков. В концовке матча динамовцы отчаянно атаковали, но смогли лишь сократить разницу в счете до минимума — Андрей Бовтало наказал соперников за грубую ошибку в обороне.