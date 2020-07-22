— В Зеленограде я живу около Школьного озера и город свой обожаю. Каждый раз, когда возвращалась из путешествий, понимала, что лучшего города для меня нет. А родилась и выросла я в маленьком поселке Большая Ослянка, расположенном в тундре. Особых развлечений у нас тогда не было. Как и большинство моих ровесников я собирала марки. Особенно мне нравились с маяками. На открытки смотрела прежде всего как на красивую иллюстрацию, доступную для срисовывания. Я неплохо рисую, но только с образца. И открытки всегда в меня в этом выручали.

Никогда не думала, что стану коллекционером. С самого детства мечтала быть туристом и всеми силами шла к своей мечте. Даже какое-то время работала инструктором по детскому туризму, но поняла, что это не мое. А вот путешествий я совершила много. Особенно люблю Север и тундру. Если бы не открытки, наверное, так и жила бы сейчас в походах.