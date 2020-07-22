Искать нужную открытку годами, тратить на хобби больше времени и сил чем на основную работу и постоянно доказывать окружающим, что это и есть счастье? Да — Светлана Корнилова, филокартист, автор проекта «Наши любимые художники», обладатель международных наград и премий, живет именно так. Корреспонденту «Зеленоград.ру» Олесе Гараниной она рассказала с чего всё началось, чем собиратель отличается от коллекционера, почему любит коллекционеров-фанатиков и чувство обладания чем-то очень редким.
— В Зеленограде я живу около Школьного озера и город свой обожаю. Каждый раз, когда возвращалась из путешествий, понимала, что лучшего города для меня нет. А родилась и выросла я в маленьком поселке Большая Ослянка, расположенном в тундре. Особых развлечений у нас тогда не было. Как и большинство моих ровесников я собирала марки. Особенно мне нравились с маяками. На открытки смотрела прежде всего как на красивую иллюстрацию, доступную для срисовывания. Я неплохо рисую, но только с образца. И открытки всегда в меня в этом выручали.
Никогда не думала, что стану коллекционером. С самого детства мечтала быть туристом и всеми силами шла к своей мечте. Даже какое-то время работала инструктором по детскому туризму, но поняла, что это не мое. А вот путешествий я совершила много. Особенно люблю Север и тундру. Если бы не открытки, наверное, так и жила бы сейчас в походах.
Собственное, из-за походов я и стала коллекционером. Однажды искала на каком-то сайте фотоаппарат в очередной поход и наткнулась на любимую с детства открытку цыплёнок в шляпке-канотье. Естественно купила. Это стало переломным моментом в моей жизни. Уже получив, и разглядывая ее, узнала, что нарисовал ее Владимир Четвериков, как и большинство любимых детских открыток, с которых я столько раз срисовывала картинки.
Решила собрать себе только одну эту коллекцию. И с головой погрузилась в мир филокартии. Познакомилась с единомышленниками, освоила всю терминологию и нюансы, по которым собираются открытки, и как результат, выпустила каталог творчества В. Четверикова, который в 2014 году был награждён бронзовой медалью международного филателистического биеннале Rossica.
Потом, как будто сам собой, возник второй каталог, третий и… Так много художников, чье творчество я хочу запечатлеть и систематизировать, что точку ставить нельзя. Сейчас я веду целый проект «Наши любимые художники» и уже многие собирают не просто открытки по моим книгам, но и коллекционируют мои книги, рубрики о художниках. И завершить этот процесс уже невозможно. Да и проектов на ближайшие годы много: В. Воронин, А. Исаков, Л. Похитонова, Н. Агладзе и С.Мартьяхин, Ю. и М. Лукьяновы, Г. Линде, О .Чумакова и другие.
В своих каталогах я сохраняю биографию художников и их творчество для истории, детей, будущих поколений. Мои художники люди уже в возрасте и каждый год их становится все меньше.
Восстановить их биографию все сложнее, а получить комментарии к работам порой и вовсе невозможно. Родственники художников зачастую выбрасывают архивы и работы, обесценивая все, чем те жили и что творили. А я хочу это сохранить.
Рассказать им, еще живым, что их рисунки делают мир добрее и светлее. И не зря они жили и рисовали. Рассказать детям, чем жили мы, их предки, поддерживая таким образом, связь поколений.
И если у меня получается подарить лучик счастья и надежды, то и я сама становлюсь счастливее.
По моим собственным ощущением, собиратель это тот, кто просто собирает все, что ему нравится, не вдаваясь в нюансы, не изучая материал с научной и исторической точек зрения. Тон опирается только на свое ощущение нравится/не нравится. А это очень субъективно. Коллекционер же изучается все тонкости.
В двух, казалось бы, идентичных открытках, он найдет отличия и будет считать их разными! Это собирателю не важны точки, звездочки, ширина полосочек и цвет поздравительной надписи. А для коллекционера это уже новый материал. И он гордится, что у него в коллекции это есть. Я люблю, когда коллеги увлекаются филокартией с фанатизмом. Тогда можно быть уверенным, что найдется что-то редкое. А по такой коллекции всегда можно собрать справочник.
Каждый сам решает, кем ему быть. Нельзя говорить, что коллекционер — это хорошо, а собиратель плохо или наоборот. Просто, когда я получила первую награду я почувствовала — да! Я в этом разбираюсь, я уже не просто так скупаю открытки, а понимаю их. Это ощущение мне понравилось.
Мои каталоги более развёрнуты, чем те, что были до них. Глубоко проработаны с другими специализированными справочниками. Большие иллюстрации в развернутом виде и с двух сторон. Очень красивая и качественная полиграфия. До меня так не делал никто. Но это не умаляет значимости других книг. Каждый, кто занимается систематизацией и хронологизацией, просто трудяга и настоящий герой, я так считаю. Потому что это огромный труд, многодневный и многолетний.
В планах больше изучать творчество самых разных художников. Так как я не знаю, с кем из них меня сведет судьба, то в моем доме сейчас ну очень много открыток. Не знаю, что в жизни пригодится. Сожалею, что со многими открытками в трудные времена пришлось расстаться.
Все открытки продать невозможно. Их собираешь годами. Ищешь днями и ночами, вымениваешь, с трепетом ждешь, когда бежать на почту и потом — чувство обладания чем-то очень редким — оно так переполняет! Продать открытку — это все равно, что отдать свою награду другому. Это невозможно.
Хотя, конечно, бывает разное, каждый волен распоряжаться своими открытками как ему хочется. И у меня был сложный период в жизни, когда я жила только за счет продажи открыток. Но сейчас, когда есть работа, все же хобби для меня остается хобби. Хотя времени на него уходит порой, больше, чем на основную работу.
Мое увлечение мало кто из друзей и знакомых воспринимает всерьез. Чаще считают, что это игра с фантиками. Но, что правда, родные и близкие всегда поддерживают меня и радуются моим победам.
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