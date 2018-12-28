Георгий Копп — судья международной категории, член президиума Федерации регби Зеленограда, генеральный директор спортшколы 111. На прошедшем 14 декабря торжественном вечере подведения итогов сезона регби «Третий тайм» он второй год был признан лучшим судьей России. В интервью Sport 24 Копп рассказал о случае, с которого началась его судейская карьера, трех его любимых видах активного отдыха и сравнил российское регби с европейским.
— Как вы познакомились с регби, когда в первый раз взяли в руки овальный мяч?
— Познакомился с регби в 1994 году, я даже помню дату — 10 октября. Я был уличным товарищем, много времени проводил во дворе. Группа моих друзей в одно время пошла в регби, и потом через неделю они предложили мне пойти попробовать. Я пошел, и мне понравилось. И так оказалось, что теперь это вся моя жизнь.
— Чем именно привлек вас этот вид спорта?
— Потому что мячик необычный, наверное. Можно также было потолкаться. Это было что-то необычное на тот период времени. До этого я играл в футбол и баскетбол на дворовом уровне. А овальный мяч как-то сразу заинтересовал меня.
— Помните первые тренировки?
— Сложностей никаких не было. Тренировки свои первые я, конечно же, помню. Помню даже свою первую игру. Трудностей со спортом у меня никогда не было, поэтому все достаточно просто развивалось.
— Был ли какой-то конкретный, переломный момент в жизни, когда вы поняли — да, регби — это то, чем я буду заниматься в жизни?
— Такого переломного момента не было. Когда у меня в первый раз получилось выиграть первенство России, я задумался, что это может быть более серьезным, чем просто увлечение. Но, на самом деле, не предполагал, что буду играть только в регби и посвящу этому всю свою жизнь. Подобного я не могу вспомнить.
— Есть ли матч, который запал в душу, и вы готовы рассказывать о нем всегда, когда кто-то спросит о самом запоминающемся моменте в регби?
— Могу выделить два таких момента. Самый первый мой матч, который я в регби сыграл. Я его очень отчетливо помню. А второй матч уже в 2012 или 2013 году в международном турнире. Мы его выиграли. Уже в концовке матча я совершил решающий занос. После этого мы выиграли турнир. Такие вещи, конечно, запоминаются надолго.
— Как вы решили стать судьей? Чем привлекла эта работа?
— Интересный вопрос, потому что на самом деле я вообще не хотел судить регби. Могу сказать, что в какой-то мере меня заставили. Плохо вел себя на тренировке, и в качестве наказания меня заставили посудить детский матч. Это был мой наставник Владимир Викторович Аненков. К сожалению, его сейчас нет с нами… За то судейство мне даже заплатили немного денег. Потом он снова попросил меня посудить матч, затем еще раз. Как-то так все получилось. И потом пошло это дело дальше.
— Когда вы стали судьей, изменилось ли как-то ваше восприятие самой игры?
— Конечно, да. Работа судьей в регби — это совершенно другая сторона медали. С одной стороны, ты находишься в этом же виде спорта, но по другую сторону баррикад. Когда играешь в регби, стараешься схитрить, нарушить правила игры. Иногда случайно, иногда специально. А здесь наоборот: ты следишь, чтобы никто подобных шалостей не делал. Мне помогает то, что я играл долго в регби, ибо большинство уловок игроков я могу уже предугадать и постараться предотвратить нарушения.
— Есть ли игрок, стиль которого вам нравится, и вы восхищаетесь его игрой в матче, который судите?
— Я не могу сказать, что я кем-то восхищаюсь. Действительно, есть игроки, которые всегда выделяются на поле. Например, мой земляк из Зеленограда, капитан сборной России, Василий Артемьев. У него выдающаяся скорость, опыт, умения и уважение к игре, регбистам и судьям. На него можно равняться всем игрокам: и взрослым, и детям, и молодежи. Из российских регбистов я могу именно его выделить.
— Вы судите матчи и в Европе. Расскажите о вашем общении с иностранными игроками.
— С иностранными игроками я стараюсь не общаться. Это не совсем правильно с этической точки зрения. Безусловно, мы с иностранцами можем обменяться несколькими фразами, но не более того, потому что определенная этика есть. Не совсем корректно уделять больше времени кому-то из игроков, все равно потом придется судить. Хочешь — не хочешь на машинальном уровне это может сыграть злую шутку. С иностранными коллегами-судьями мы тепло общаемся, разговариваем. В этом году я присутствовал на свадьбе у итальянского судьи, моего друга хорошего. Поэтому с иностранными судьями я поддерживаю теплые отношения.
— Различается ли взаимодействие с заграничными игроками и с нашими соотечественниками? Вопрос касается как игроков, так и судей.
— Повторюсь, с иностранными игроками я стараюсь дистанцироваться, держаться от них подальше. Безусловно, когда есть какие-то вопросы они обращаются, просто спрашивают: «Как дела?» Общаемся короткими фразами. Беседы как дань уважению. Регби — это одна большая семья независимо от национальности, игрок ты или судья. Мы все в одном котле варимся, одно общее дело делаем. Очень много наших воспитанников из Зеленограда играют в сильнейших профессиональных клубах. Как земляки мы общаемся, интересно, как у них дела, как жизнь. Потому что все развиваются, все прогрессируют. У кого-то дети рождаются. Это не чужие нам люди.
— На ваш взгляд, чего сейчас не хватает российскому регби, если сравнивать его с европейским?
— Нельзя сравнивать российское регби в целом с европейским. Конечно, мы уступаем лидерам — Великобритании, Франции, Италии. В остальном, я считаю, наше регби российское более сильное. Уступаем ведущим странам в профессионализме, подходе и отношению к делу. Люди в Европе понимают, для чего они этим занимаются и понимают, если ты не выполняешь какие-то установки, то хорошего результата не будет. К сожалению, в российском регби в некоторых направлениях мы встречаемся с каким-то увиливанием, незаконченностью дела и так далее. Если поправить эти точки, то мы выйдем на лидирующие позиции в регби, я думаю. И плюс еще в Великобритании и Франции богатая история развития, большое количество клубов. В этих странах уже прекрасно знают регби. Несмотря на то, что у нас тоже регби уже давно существует, популярность этого вида спорта уступает хоккею, футболу, баскетболу, волейболу. В Европе эти классические виды спорта на равных конкурируют с регби.
— Для вас регби сейчас — это больше любимое дело, нежели профессия?
— Мне трудно сказать. Это что-то между моей жизнью условно, но это больше, чем просто хобби. Это занимает достаточно много моего времени. Я давно в этом виде спорта, и я очень хорошо его знаю. Это то, без чего трудно представить свою жизнь.
— Какой совет вы бы дали ребятам, которые хотят себя попробовать в регби?
— Не надо бояться, надо пробовать играть и судить. Это действительно хорошая игра, которая прививает чувство уважения к себе, команде и сопернику. Также у регбистов всегда большое количество друзей. Повторюсь, регбисты — дружные ребята, независимо в какой команде они играют: в Москве, Красноярске, Пензе — где угодно. На детском уровне бывают разногласия, маленькие ребята радикально воспринимают все победы и поражения. Чем старше становятся игроки, тем более профессионально относятся друг к другу, начинают уважать. Регби достаточно жесткий и контактный вид спорта, и если ты не уважаешь соперника, то здесь есть возможности проучить его по правилам.
— Известие о том, что вас признали лучшим судьей 2018 года, было неожиданным?
— Честно говоря, да. У меня, конечно, были надежды на это в связи с тем, что судил финал чемпионата Европы по регби-7 в Польше, но не был уверен.
— Кого бы вы сами назвали в качестве лучшего?
— Брызгалина. Он точно этого заслуживает и очень много делает для развития судейства в России.
— Кто такой вообще в вашем представлении хороший судья?
— Это человек, в котором сочетается целый комплекс достоинств: и физическая, и психологическая подготовка, и достойный внешний вид, и готовность достойно представлять страну на международном уровне. Кроме того, нужно быть хорошим примером для ребят, которые только начинают. Это очень важно.
— Трудно, кстати, переходить с российских матчей на европейские?
— Тут, наверное, не совсем подходят понятия «трудно» или «легко». Это просто другое. Например, когда речь идет о «семерке», в Европе я никогда не записываю счет и не веду время — для всего этого есть специальные люди, они этим занимаются. В результате расслабляешься и начинаешь какие-то элементы упускать.
— Финал в Польше сильно заставил понервничать?
— Не то слово. Никак не ждал, что меня назначат на этот матч, тем более что ни с одним российским судьей такого еще никогда не было, да и работал, ощущая свой травмированный ахилл. Но когда до меня дошло, что буду судить финал, эмоции перекрыли большую часть болезненных ощущений. Хотя мне повезло, конечно, что исход был довольно предсказуемый: при всем уважении к команде Германии ирландцы были значительно сильнее. Ну и, понятное дело, сразу после начального свистка нервозность ушла.
— В российском чемпионате у вас есть любимые команды, на матчах которых особенно интересно работать?
— Сразу скажу, что это в большей степени «семерка», которую просто люблю больше. И здесь, конечно, всегда отдельная история — это встречи между «Кубанью» и «ВВА-Подмосковьем». Всегда готов их судить с особенным удовольствием.
— Теперь оставим тему регби. Поговорим о вашей жизни за пределами работы. Чем вы предпочитаете заниматься в свободное время?
— Из моих любимых увлечений в первую очередь могу выделить горные лыжи. Это то, без чего я тяжело могу представить свою жизнь. Горы и скоростной спуск на лыжах для меня очень многое значат. Я достаточно много адреналина от этого получаю. Недавно увлекся кайтбордом и вейкбордом. Кайтборд — это море, доска на ногах и парашют. Управляю ветром, никаких воздействий механических нет. Только ты, море, ветер и все.
Мне это доставляет большое удовольствие. В этом году открыл для себя вейкборд. Тоже на доске по воде за катером, либо на лебедке. Нравится кататься и прыгать.
— Должно быть вы любите путешествовать, раз занимаетесь такими интересными видами спорта. Какую страну или город вы можете выделить?
— Я посетил много стран. Одна из причин, что меня подталкивает судить регбийные матчи — это возможность путешествовать, открывать новые города, страны. Из запоминающихся мест, куда я могу с удовольствием вернуться в любое время года, выделю: Гонконг, Флоренция и мыс Доброй Надежды в Африке. Это те места, которые производят на меня неизгладимые впечатления.
— Расскажите немного о буднях вашей семьи. Есть ли у вас определенные традиции, которым регулярно следуете?
— Семья для меня — это самое святое. Моя супруга, Екатерина, меня всегда поддерживает. Я хочу сказать ей большое спасибо за это. Основная моя работа — директор спортивной школы. Судейство регби занимает львиную долю свободного времени. Екатерина у меня как жена декабриста. По возможности сопровождает меня или терпеливо ждет дома. Выполняет все функции, которые зачастую должен я выполнять. К моему стыду, это она научила дочку кататься на велосипеде! Стараюсь все свое свободное время проводить с семьей. Не могу выделить какие-то традиции, которым мы регулярно следуем. Но для меня важно, чтобы моя семья всегда болела за меня. Даже в моих увлечениях горными лыжами, вейкбордом и кайтбордом жена поддерживает, мы катаемся вместе. Это здорово.
— У вас очень необычная фамилия. Знаете ли о ее происхождении?
— Это немецкая фамилия. По папиной линии у меня немецкая кровь. Есть даже родословное древо, оно достаточно большое. Я боюсь сказать, сколько там поколений. А мама — белоруска. О происхождении фамилии я, к сожалению, не могу рассказать, не довелось еще покопаться в истории. Но, думаю, после этого вопроса я до этого дойду и все-таки узнаю, откуда все пошло. Интересно! Запишу себе и уделю этому делу время.
— Вы раньше участвовали в играх зеленоградской лиги КВН. Расскажите об этом подробнее.
— На самом деле, мы участвовали всего один сезон. В то время я был вожатым в пионерском оздоровительном лагере «Волна» в отряде «Импульс», в составе которого на протяжении трех лет я состоял. В один из сезонов наш вожатский отряд решил участвовать в лиге КВН. Я не отказался. Почему бы не попробовать себя в этой стезе. Для меня всегда интересно пробовать что-то новое.
— Главное в жизни.
— Семья.
— Спортивная форма или классический костюм?
— Классический костюм.
— Любимое блюдо?
— Салат «Цезарь».
— Любимый цвет?
— Зеленый.
— Шумный центр города или тихий загород?
— Шумный центр города, конечно.
— Любимая группа или исполнитель?
— Metallica и Robbie Williams.
— Любимая марка автомобиля?
— Ferrari.
— Самый безумный поступок в жизни?
— Погружение с аквалангом.
— Любимый вид спорта кроме регби?
— Горные лыжи.
— Ваш девиз по жизни?
— У меня нет девиза. Но я придерживаюсь того, что всегда нужно пробовать что-то новое и не стоять на месте.
— Регби — это???
— Очень большая часть моей жизни.
Беседовали Лилианна Букаева и Дмитрий Инюшкин
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В декабре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.