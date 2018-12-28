Горные лыжи, кайтборд, вейкборд и путешествия

— Теперь оставим тему регби. Поговорим о вашей жизни за пределами работы. Чем вы предпочитаете заниматься в свободное время?

— Из моих любимых увлечений в первую очередь могу выделить горные лыжи. Это то, без чего я тяжело могу представить свою жизнь. Горы и скоростной спуск на лыжах для меня очень многое значат. Я достаточно много адреналина от этого получаю. Недавно увлекся кайтбордом и вейкбордом. Кайтборд — это море, доска на ногах и парашют. Управляю ветром, никаких воздействий механических нет. Только ты, море, ветер и все.

Мне это доставляет большое удовольствие. В этом году открыл для себя вейкборд. Тоже на доске по воде за катером, либо на лебедке. Нравится кататься и прыгать.

— Должно быть вы любите путешествовать, раз занимаетесь такими интересными видами спорта. Какую страну или город вы можете выделить?

— Я посетил много стран. Одна из причин, что меня подталкивает судить регбийные матчи — это возможность путешествовать, открывать новые города, страны. Из запоминающихся мест, куда я могу с удовольствием вернуться в любое время года, выделю: Гонконг, Флоренция и мыс Доброй Надежды в Африке. Это те места, которые производят на меня неизгладимые впечатления.

— Расскажите немного о буднях вашей семьи. Есть ли у вас определенные традиции, которым регулярно следуете?

— Семья для меня — это самое святое. Моя супруга, Екатерина, меня всегда поддерживает. Я хочу сказать ей большое спасибо за это. Основная моя работа — директор спортивной школы. Судейство регби занимает львиную долю свободного времени. Екатерина у меня как жена декабриста. По возможности сопровождает меня или терпеливо ждет дома. Выполняет все функции, которые зачастую должен я выполнять. К моему стыду, это она научила дочку кататься на велосипеде! Стараюсь все свое свободное время проводить с семьей. Не могу выделить какие-то традиции, которым мы регулярно следуем. Но для меня важно, чтобы моя семья всегда болела за меня. Даже в моих увлечениях горными лыжами, вейкбордом и кайтбордом жена поддерживает, мы катаемся вместе. Это здорово.

— У вас очень необычная фамилия. Знаете ли о ее происхождении?

— Это немецкая фамилия. По папиной линии у меня немецкая кровь. Есть даже родословное древо, оно достаточно большое. Я боюсь сказать, сколько там поколений. А мама — белоруска. О происхождении фамилии я, к сожалению, не могу рассказать, не довелось еще покопаться в истории. Но, думаю, после этого вопроса я до этого дойду и все-таки узнаю, откуда все пошло. Интересно! Запишу себе и уделю этому делу время.

— Вы раньше участвовали в играх зеленоградской лиги КВН. Расскажите об этом подробнее.

— На самом деле, мы участвовали всего один сезон. В то время я был вожатым в пионерском оздоровительном лагере «Волна» в отряде «Импульс», в составе которого на протяжении трех лет я состоял. В один из сезонов наш вожатский отряд решил участвовать в лиге КВН. Я не отказался. Почему бы не попробовать себя в этой стезе. Для меня всегда интересно пробовать что-то новое.