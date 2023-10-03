Как убрать автохлам с городских парковок и почему правила борьбы с ним не работают в Зеленограде 03.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Машины, которые месяцами не используют, занимают дефицитные парковки в людных местах. А чтобы такую машину принудительно эвакуировать, она должна быть по-настоящему брошена своим хозяином — иначе трогать чужую собственность нельзя. Возможно, городским властям следует повысить требования к состоянию машин на городских парковках, одновременно создав места для их безопасного и долговременного хранения.

Вот пример ситуации ненормальной, но когда всё по закону. Побитый автомобиль без колес занял два машиноместа на общественной парковке в 9-м микрорайоне. Рядом на газоне автовладелец сложил запасные покрышки, как в собственном гараже. После двух жалоб с просьбой убрать машину, колеса волшебным образом наделись, но машина осталась на месте, а в перемещении отказали. Впрочем, ездить машина после этого, похоже, не стала.

Даже одно отсутствующее колесо — уже повод признать машину «брошенным или разукомплектованным транспортным средством» (БРТС). Однако в акте осмотра, который провела управа, все колеса были на месте.

«Регистрационные знаки в наличии, проезду автотранспорта и механизированной уборке не мешает. Доступ в салон отсутствует. Припаркован без нарушений правил дорожного движения. Владелец установлен. Достаточных оснований для принудительной эвакуации нет», — отчиталась управа.

Вероятно, в управе нашли владельца и просто попросили вернуть колеса на место — на это по правилам у него есть две недели. Стал ли владелец после этого использовать машину? Вероятно, нет — на фотографии из отчета управы у него всё ещё спущено одно колесо. Но это уже не даёт права признать машину брошенной.

Таким образом все формальности соблюдены, но машина по-прежнему просто занимает дефицитное место на популярной парковке и никуда не ездит. Возможно, она простоит здесь, пока на ней не появится «растительность и накопленные следы осадков и загрязнений на лобовом стекле» — тогда у жителей снова появится повод пожаловаться.

Таких примеров много. 66% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что надо было сразу эвакуировать такую машину. Однако в комментариях некоторые оправдывают владельца этой машины. Аргументы такие: может быть просто не успел отремонтировать сломанную машину, другие оставляют машину на всю зиму, некоторые машины превращают в склад домашнего хлама.

При этом занятость дефицитных парковочных мест машинами, которые фактически не ездят, раздражают активных водителей, но по действующим правилам сделать ничего нельзя. Некоторые водители предлагают ужесточить параметры БРТС, одновременно с этим создав инфраструктуру для хранения неиспользуемых машин — на окраине города, но безопасную и за доступную плату.

Нужно ли повысить требования к состоянию машин на городских парковках, одновременно создав места для их безопасного и долговременного хранения?
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Метки:
парковки, гаражи, стоянки
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