Что такое запой, и почему лучше обратиться к врачу?

Запой — одна из наиболее тяжелых форм проявления алкоголизма. Очень опасными являются продолжительные (более 5 дней) запои, которые крайне негативно сказываются на состоянии здоровья пациента. Организм отравляется, по мере роста интоксикации ухудшается общее состояние пациента: появляются общий дискомфорт, тошнота, рвота, тремор, судороги, поднимается давление, болит голова, нарушается сон.

Вдобавок повышается риск развития инфарктов, инсультов, почечной недостаточности. В этих случаях человеку требуется серьезная помощь вплоть до экстренной госпитализации для вывода из запоя в стационар. Совершенно неожиданным образом в состоянии очередного запоя организм может выдать резкое обострение любого хронического заболевания, гипертонический криз, сосудистый коллапс (резкое падение артериального давления), инсульт, инфаркт, эпилептический припадок и массу других неприятных состояний. Самое неприятно в том, что реакция организма человека в состоянии запоя совершенно непредсказуема. Причем если ничего страшного не происходило в предыдущий раз, это не значит, что и в этот раз все обойдется. Может и не обойтись…

Опытные наркологи рекомендуют не пытаться справиться с запоем самостоятельно, а обратиться в специализированный медицинский центр для вывода из запоя в стационарных условиях. Перед проведением вывода из запоя в стационаре мы проводим диагностику и оцениваем состояние пациента. В каждом конкретном случае программа лечения подбирается индивидуально после осмотра врача-нарколога и зависит от степени тяжести похмелья и объема выпитого алкоголя. В тяжелых случаях наши специалисты предложат расширенный вариант лечения с учетом индивидуальных особенностей человека.

Программы лечения реализуются в стационаре медицинского центра «Аксон 24» круглосуточно. Подробную консультация по поводу выведения из запоя вы можете получить непосредственно в медицинском центре в любое удобное для вас время по адресу: Зеленоград, корпус 1006Б или по телефону: 8-495-649-41-03.