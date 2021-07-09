Медицинский центр «Аксон24» расположен в пяти минутах ходьбы пешком от станции Крюково, через дорогу от ТЦ «Иридиум», на втором этаже отдельно стоящего здания по адресу: Зеленоград, корпус 1006Б.
Здесь круглосуточно оказывают профессиональную медицинскую помощь пациентам с алкогольной зависимостью, как экстренную, так и в плановую, призванную избавить человека от тяжелого хронического заболевания — алкоголизма.
В клинике оборудованы отдельные двух и трехместные комфортабельные палаты с современным медицинским оборудованием. Чисто и тихо. С пациентами корреспонденты не пересекаются — во-первых, здесь строго соблюдаются принципы врачебной этики и врачебная тайна, пациентам гарантирована анонимность обращения. Во-вторых, нельзя вмешиваться в лечебный процесс.
Мы побывали в клинике и побеседовали с главным врачом, кандидатом медицинских наук, психиатром-наркологом высшей категории Владимиром Андреевичем Козиным — о работе медицинского центра, проблемах алкоголизма в нашем обществе и возможных вариантах вывода из запоя и дальнейшего лечения алкогольной зависимости.
Запой — одна из наиболее тяжелых форм проявления алкоголизма. Очень опасными являются продолжительные (более 5 дней) запои, которые крайне негативно сказываются на состоянии здоровья пациента. Организм отравляется, по мере роста интоксикации ухудшается общее состояние пациента: появляются общий дискомфорт, тошнота, рвота, тремор, судороги, поднимается давление, болит голова, нарушается сон.
Вдобавок повышается риск развития инфарктов, инсультов, почечной недостаточности. В этих случаях человеку требуется серьезная помощь вплоть до экстренной госпитализации для вывода из запоя в стационар. Совершенно неожиданным образом в состоянии очередного запоя организм может выдать резкое обострение любого хронического заболевания, гипертонический криз, сосудистый коллапс (резкое падение артериального давления), инсульт, инфаркт, эпилептический припадок и массу других неприятных состояний. Самое неприятно в том, что реакция организма человека в состоянии запоя совершенно непредсказуема. Причем если ничего страшного не происходило в предыдущий раз, это не значит, что и в этот раз все обойдется. Может и не обойтись…
Опытные наркологи рекомендуют не пытаться справиться с запоем самостоятельно, а обратиться в специализированный медицинский центр для вывода из запоя в стационарных условиях. Перед проведением вывода из запоя в стационаре мы проводим диагностику и оцениваем состояние пациента. В каждом конкретном случае программа лечения подбирается индивидуально после осмотра врача-нарколога и зависит от степени тяжести похмелья и объема выпитого алкоголя. В тяжелых случаях наши специалисты предложат расширенный вариант лечения с учетом индивидуальных особенностей человека.
Программы лечения реализуются в стационаре медицинского центра «Аксон 24» круглосуточно. Подробную консультация по поводу выведения из запоя вы можете получить непосредственно в медицинском центре в любое удобное для вас время по адресу: Зеленоград, корпус 1006Б или по телефону: 8-495-649-41-03.
У вывода из запоя в стационаре есть целый ряд плюсов:
- значительно более эффективные методы лечения по сравнению с лечением в домашних условиях
- полное медицинское обследование (ЭКГ, анализы, осмотр и консультация специалиста)
- комплексное лечение и быстрое снятие абстинентного синдрома
- круглосуточное наблюдение за состоянием больного
- психотерапевтическая поддержка
- спокойная доброжелательная атмосфера
- соблюдение абсолютной анонимности обследования и лечения
- человека, больного алкоголизмом, мучают беспокойные и тревожные состояния. Больной теряет контроль над собой и не может бросить пить самостоятельно.
Избавление от алкоголизма в стационаре позволяет решить следующие задачи:
- провести полное медицинское обследование
- быстро устранить последствия интоксикации и абстиненции
- оказывать психологическую поддержку пациенту.
Конечно, лечение можно проводить и в стационаре, и амбулаторно. Выбор в пользу того или иного варианта зависит от состояния больного, стадии алкоголизма. Главное преимущество стационарного лечения — постоянное наблюдение врачей, что позволяет контролировать самочувствие пациента и при необходимости вносить коррективы в план лечения.
Длительный запой истощает организм и приводит к тяжелым последствиям, среди которых нарушения работы сердца (алкогольная кардиомиопатия), нарушения памяти (палимпсесты), алкогольная эпилепсия, белая горячка (алкогольный делирий). Преодолеть тягу к алкоголю, помочь правильно и безопасно выйти из такого тяжелого состояния может только специалист в наркологической клинике. При выведении из запоя в стационаре назначаются медикаментозные, аппаратные, физико- и психотерапевтические процедуры, что позволяет добиться хороших результатов в лечении и забыть о болезни. Клиника «Аксон 24» — одна из лучших в Москве для выведения из запойных состояний. В условиях стационара каждому пациенту гарантированы диетическое питание, покой и уход.
Специалисты разделяют весь процесс лечения алкоголизма на несколько важных этапов.
1. Снятие абстинентного синдрома (дезинтоксикация).
2. Период восстановления функций нервной системы и всего организма в целом.
3. Психотерапия и реабилитация.
На первом этапе избавления от алкоголизма необходимо вывести из организма продукты распада этилового спирта. Детоксикационная терапия проводится при помощи медицинских растворов, вводимых внутривенно. Напрямую в кровоток доставляются солевые растворы, плазмозамещающие компоненты, витамины.
Для больных на II-III стадии заболевания особенно важно проводить лечение алкоголизма в стациoнаре, так как при длительном употреблении алкогольных напитков наблюдается сильное обезвоживание, кровь становится вязкой, что увеличивает риски развития инсультов и инфарктов. Стационарное лечение алкоголизма включает купирование абстинентного синдрома и проведение антирецидивной терапии. Для восстановления сердечной деятельности, нормализации давления и избавления от бессонницы врач назначает транквилизаторы, антидепрессанты, ноотропы. Параллельно с терапевтическим лечением специалист проводит антирецидивную терапию, которая включает введение подкожной имплантации, кодирование, использование блокаторов опиоидных рецепторов.
Третий этап — это длительный процесс реабилитации, помогающий пациентам навсегда избавиться от пагубного пристрастия. Параллельно с терапевтическим лечением пациенту оказывается психотерапевтическая помощь. При лечении зависимости в стационарных условиях шансы на полное выздоровление значительно повышаются.
В нашем центре разработаны уникальные программы вывода из запойных состояний, основанные на анализе результатов лечения лучших российских наркологических клиник (государственных и частных). Каждая из них включает в себя тщательную диагностику, введение лекарственных препаратов, психотерапевтическую поддержку, наблюдение за состоянием пациента и составление дальнейшего плана лечения. Программы лечения различаются по степени тяжести алкогольного абстинентного синдрома.
Выведение из запоя в стационаре происходит в несколько последовательных этапов:
- Выведение из состояния алкогольного опьянения.
- Снятие симптомов алкогольного абстинентного синдрома.
- Стабилизация физического и психического состояния пациента.
- Предотвращение возможных осложнений и рецидивов.
- Динамическое наблюдение за состоянием пациента.
- Длительность нахождения в стационаре зависит от тяжести состояния пациента.
Вывод из запоя это только первый, подготовительный этап лечения алкогольной зависимости. После стабилизации физического и психического состояния пациента начинается основной этап лечения, который включает в себя тщательный подбор препаратов для купирования патологического влечения к алкоголю, психотерапевтическую поддержку пациента и его близких, возможно проведение процедуры «кодирования» алкоголизма.
Врач психиатр-нарколог составляет индивидуальный план дальнейшего лечения с учетом показаний для каждого пациента. После выведения из запоя в стационаре необходимо продолжить комплексное амбулаторное лечение с применением физиотерапевтических процедур ВЛОК (очищение крови) и Электросон. Обязательным условием является проведение психотерапии с пациентом и его близкими.
Выздоровление пациента зависит не только от эффективности методов лечения, но и от его правильного настроя — высокой внутренней мотивации на лечение и дальнейшее сохранение трезвости. Зачастую пациенты отрицают свою болезнь и наличие у себя зависимости от алкоголя.
Возникновение запоев — это тревожный звонок о том, что болезнь достигла опасной стадии. Важно спокойно, мирно обсудить с больным, который должен быть трезв, его проблему и убедить его в необходимости лечения. Ни в коем случае не делайте из него виноватого, а постарайтесь просто выразить беспокойство за него и за его дальнейшее будущее.
Однако не всем удается достучаться до больного, поэтому зачастую госпитализация в наркологический стационар становится инициативой родственников. В этом случае донести до пациента, что его выздоровление зависит только от его желания, становится задачей медперсонала клиники. Совместные усилия близких и врачей клиники, как правило, оборачиваются успехом: пациент навсегда вырывается из порочного круга алкогольной зависимости.
Алкоголизм во все времена считался настоящим социальным бедствием, приносящим немало вреда всему обществу. Это явление в целом противоречит здоровому образу жизни, но больше всего страдают сами зависимые люди и их ближайшее окружение. Важно понимать, что алкоголизм — это не проявление слабости, а тяжелый недуг, который необходимо лечить. Это сложный и продолжительный процесс, требующий постоянного контроля со стороны медиков. В домашних условиях собственными силами полностью избавиться от зависимости невозможно.
Если человек не смог вовремя остановиться ещё на стадии развития алкоголизма, то вряд ли он сумеет признать проблему и найти в себе силы отказаться от спиртного. Тем более, что речь идёт не просто о патологическом желании выпить: при алкоголизме даже на ранних стадиях формируется психологическая и физическая тяга к горячительным напиткам. Потому наиболее эффективным методом было и остаётся обращение в специализированную клинику для вывода из запоя в стационаре. В условиях стационара проводится комплексная терапия, направленная на устранение всех последствий злоупотребления спиртным. Лечение от алкоголизма в стационаре — это возможность навсегда забыть о пагубном пристрастии и восстановить здоровье организма. Врачи клиники «Аксон 24» готовы оказать любую помощь в лечении от алкогольной зависимости.
Круглосуточная наркологическая клиника «Аксон 24»
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