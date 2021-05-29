Наступили летние каникулы. Одни родители могут отправить ребенка на отдых за город или уезжают всей семьей на дачу, а другие остаются в городе. Но и детский досуг летом ограничен — учреждения и клубы закрываются. Что делать, чем занять ребенка, как организовать ему нормальные каникулы? Три популярных детских клуба в 20-м микрорайоне работают всё лето и предлагают увлекательные, полезные и познавательные программы. Причем для детей разных возрастов — от совсем маленьких до 12-летних. При этом клубы находятся в одном здании — корпусе 2024, — это очень удобно. Это клубы «Полиглотики», «Софтиум» и «Бэби-клуб».
Корпус 2024 расположен рядом с Панфиловским проспектом, автобусными остановками и в пяти минутах ходьбы от станции Крюково. Рассказываем подробно о летних программах.
«Полиглотики» — это известная крупная сеть детских языковых центров. Здесь учат английскому, немецкому, французскому, китайскому, итальянскому и другим языкам. Летняя программа в Зеленограде — это настоящий детский английский клуб. Возрастные группы: 5-8 и 9-12 лет. Дети находятся в клубе пять дней в неделю с 9:30 до 14:30. Первая смена начинает работать уже 31 мая.
Не стоит думать, что дети все время будут «зубрить английский». Иностранный язык в этом случае выступает просто средством общения, изучается незаметно, в игровой форме. Ребята при этом получают массу полезных знаний и навыков из разных сфер жизни.
Программа насыщенная: в каждой смене 30 часов английского, игры, прогулки на свежем воздухе. А также разнообразные мастер-классы: кулинарные, творческие, несложные эксперименты по физике, химии, биологии. Вы знаете, как рисовать вилками или строить из кукурузы? Приходите — узнаете!
Дети гуляют, занимаются спортом и творчеством. Еду можно брать с собой — это может быть обед или перекус, варианты обсуждаются с родителями. В центре есть холодильник, микроволновка, чайник.
Ребенок полностью погружается в языковую среду, запоминает массу новых слов и выражений, у него формируется правильное произношение. Известно, что языковой барьер легче всего преодолевается в кругу сверстников. И всё это происходит в непринужденной, веселой, игровой обстановке. Ребенок чувствует себя спокойно, он раскрывается и развивается.
Не рано ли для пятилетнего? Отнюдь нет. В «Полиглотиках» есть детский сад, где на английском разговаривают вообще годовалые дети, а мини-группах и театре английский осваивают с 3-4 лет. Летние курсы английского для детей разработаны с учетом особенностей разных детей, их склонностей, способностей, характеров.
Уровень подготовки ребенка при этом не важен — он может вообще не знать никаких слов на английском. В одной группе — не больше шести ребят, внимание максимально уделяется каждому. На каждой смене с детьми работает специалист и вожатый-администратор.
В каждой смене — своя тематическая программа, наполненная интересными заданиями и удивительными фактами. Например, программа «Маленькие Эйнштейны» посвящена природным процессам и точным наукам. «Супергерои» — эпическая битва знаменитых супергероев, а «Профессия мечты» говорит сама за себя — можно помечтать о выборе будущей профессии и воплотить ее в реальность. И всё это на английском языке!
09:30-09:45 — Встреча детей
09:45-10:15 — Бодрящая зарядка на английском (на улице при хорошей погоде)
10:15-11:15 — Английский язык по тематической программе
11:15-11:25 — Перемена
11:25-12:25 — Английский язык по тематической программе
12:30-13:30 — Обед (передается с собой — то, что можно ребенку)
13:30-14:30 — Прогулка и игры на свежем воздухе, настольные игры, мастер-классы
Как записаться: 8-926-660-98-06 (звонить или писать в вотсап). Спешите — мест осталось немного.
Летом в центре продолжают работать и английский детский мини-сад (пять дней в неделю), и курсы для малышей и детей дошкольного возраста, и группы подготовки к школе, а также групповые занятия на испанском, китайском, немецком, французском языках.
Лучше многих слов о «Полиглотиках» — отзывы и рекомендации родителей. Вот некоторые из них (все привести невозможно — они займут много-много страниц).
— Очень клевая современная программа. Отдавали сразу двух своих ребят, ходили две недели, просили продлить еще. Небольшие группы, отличные условия для занятий, прогулки, куча новых впечатлений и знаний, плюс все английском — как мы и хотели. Куча приятных впечатлений и воспоминаний. Очень профессиональные вожатые.
— Я крайне щепетильно подхожу к выбору образования для своего ребёнка. Артём ходит в «Полиглотики» в английский мини-сад с удовольствием уже год. Я вижу счастливого ребёнка, который легко впитывает новые знания. Здесь сочетаются высокий профессионализм преподавателей, индивидуальный подход к каждому ребёнку, камерность за счет маленьких групп, а также высокая вовлечённость руководства в развитие клуба и детей. Занятия очень разнообразные (спорт, творчество, обучение) и полностью проходят на английском языке, педагог всегда пытается заинтересовать и готов подстроиться в случае, если ребёнку что-то не нравится. Но при этом преподаватель очень следит за дисциплиной и учит детей взаимодействовать друг с другом.
— Вы просто супер! Я вожу своих детей вам (6 и 8 лет) они просто в восторге! Все очень нравится, а я, как мама, вижу прогресс. Приятно осознавать, что с моими малышами занимаются профессионалы своего дела. Малыши безумно ждут занятий и бегут за новыми знаниями, а когда узнали что ещё и в лагерь пойдут — вообще не передать словами, как были рады.
— Пробные занятия показали — нравится. Свойственный семилеткам дух противоречия и нежелания что-то делать куда-то испарился. Интересно, хочет, делает, а значит — лагерю быть! Очень надеемся, что ежедневные игры на английском станут своеобразным трамплином в изучении языка.
— Дочка в восторге от занятий в «Полиглотиках»! Бежит туда с радостью и всего за несколько занятий уже знает много слов и произносит их в обычной жизни. Очень здорово, что происходит полное погружение в языковую среду. И это первый в Зеленограде центр, где учат именно по такой методике! Плюс, дети на занятии двигаются, играют, рисуют и делают различные поделки, одновременно изучая язык.
Школа «Софтиум» специализируется на IT, программировании, его посещают дети от 6 до 12 лет. Но летняя программа — это целый набор интересных занятий и игр. Летний клуб «Кид Эволюция», на базе школы «Софтиум», работает с 8:00 до 17:30. Одна смена длится две недели. Сейчас можно записаться на смену с 14 июня.
Не стоит беспокоиться, что ребенок будет много времени проводить за компьютером — программирование как таковое занимает не больше часа в ежедневном расписании. К тому же в клубе современные ноутбуки и регулируемые по росту ребенка парты и стулья. Программированием можно заниматься и с шести лет — специалисты говорят, что это даже помогает в освоении чтения. Под каждого ребенка подбирается индивидуальная программа.
В расписании много прогулок на свежем воздухе — рядом зелёный парк, отличная детская площадка. Это не просто прогулки, а активные игры с ведущим или вожатым. Конечно, при этом учитывается погода.
Остальное времяпрепровождение столь же подробно расписано. Это занятия, викторины, игры, рисование, операторская работа, монтаж видео, квесты и много другого интересного. Три раза в неделю дети посещают бассейн — в фитнес-клубе «Физкульт» в 18-м микрорайоне или спорткомплексе «Орбита» на Озерной аллее.
Каждая смена тематическая. Например, тема смены с 14 по 25 июня — «Мир блогерства». Дети становятся сценаристами, видеооператорами, монтажерами, делают свой первый блог, составляют контент-план. Это очень интересно, рассказывает руководитель зеленоградского клуба Константин Чернозуб. В прошлом году ребята сняли целый детектив — сами придумали закрученный сюжет, написали сценарий, сняли и смонтировали.
А главное — у многих появились новые друзья, потому что дети нашли единомышленников, ребят объединили общие интересы. Дети в основном разделяются по возрасту: 6-8, 9-10, 11-12 лет. В клубе опытные педагоги, а варианты пребывания обсуждаются отдельно — у родителей могут быть свои пожелания и предложения.
Питание трехразовое — завтрак, обед и полдник. Завтрак и полдник — на месте, а обедают дети в кафе, расположенном в соседнем доме. Там готовят специальные блюда из детского меню.
Как записаться: на сайте или по телефону 8-903-501-01-72
Стоимость смены без бассейна: 14400 рублей, с бассейном — 19800 рублей.
Сайт «Софтиум», Вконтакте, Инстаграм.
Детский клуб «Кид Эволюция» в Вконтакте и на сайте.
— Отличные курсы, атмосфера, подача информации. Сыну 7 лет, ходит второй год, единственный из детсада читает бегло, нет проблем со счетом, нет проблем с общением. Определенно это благодаря «Софтиуму». Огромный плюс — организация кратковременных лагерей на время каникул!
— Сын начал посещать занятия по программированию совсем недавно. Отличное компьютерное оснащение, интересные задания, которые увлекают ребенка, поощряя его двигаться дальше, любопытная система бонусов и очков (они собирают пингвинов), индивидуальная программа для каждого ребенка, что позволяет детям развиваться в их личном темпе, не отставая от «продвинутых», но и не ожидая «отстающих», как это бывает в школе. Пропустив занятие, ребенок не отстает от программы, она же индивидуальная.
— Ходим с самого открытия, отличный курс программирования и знакомства с IT программами. Устраивают весёлые игры и вечеринки для детей! Прекрасно, что дети во время изучения не зависят друг от друга и каждый занимается самостоятельно, но при этом есть возможность живого общения, что немаловажно! Есть система премирования, которая очень мотивирует. Также дети задействованы в создании индивидуальных проектов на основе пройденных материалов и по результатам конкурса все работы оцениваются и награждаются.
«Бэби-клуб» — это ведущая российская сеть детских клубов (от восьми месяцев до семи лет) с авторской системой развития интеллекта. Работает уже более двадцати лет и зарекомендовала себя самым лучшим образом. Это прекрасно организованное безопасное игровое пространство, заботливое отношение к ребенку, бережная социализация и развитие десяти видов интеллекта. Любящие родители понимают, насколько это важно.
Летний клуб рассчитан на детей от двух до семи лет. Группы разделяют по возрасту: 2-3 года, 3-4,5 года, 5-7 лет. Первая смена начинается 1 июня. Клуб работает семь дней в неделю. Кроме того, продолжаются групповые занятия с малышами от 8 месяцев — 2 лет и подготовка к школе с детьми от 5-7 лет.
Это насыщенные программы с всесторонним развитием малышей. И, конечно, они проводят много времени на свежем воздухе. Развивать мелкую моторику, изучать окружающий мир во всем его многообразии на свежем воздухе — это очень здорово.
В зависимости от возраста ребенка можно выбрать три варианта пребывания: с 8:30 до 13:30 (родители забирают после обеда), 8:30 до 16:30 (после полдника) или с 8:30 до 18:30 (полный день для детей 5-7 лет). Все эти варианты выбираются и обсуждаются с родителями индивидуально. Дневной сон — с 13:30 до 15:30.
Распорядок дня оптимальный: утром радостная встреча и зарядка на воздухе. Зарядкой с детьми, между прочим, занимается кандидат в мастера спорта и многократный призер в танцевальных соревнованиях международного уровня. Далее полноценные интеллектуальные занятия, игры на развитие логики или сюжетно-ролевые, занятия по речи с логопедом, по понедельникам занятия английским с носителем языка, много творческих поделок. И, конечно же, прогулки с множеством подвижных игр — эстафетами и «весёлыми стартами».
Будут и увлекательные тематические мастер-классы. Например, детки станут настоящими шоколатье — вместе с педагогами узнают, как приготовить настоящий шоколад ручной работы, будут изготавливать его и украшать по своему вкусу. А еще делать полезные фруктовые смузи и печь вафли. Рисовать на стенах безопасными красками (стены не пострадают — их заклеят специальной пленкой), рисовать на рисе, манке и пшене — всё это для развития сенсорной интеграции, снятия стресса и расслабления детской нервной системы. Изучать основные правила дорожного движения и историю олимпийских игр. А для детей от 5,5 до 7 лет в программу включен полноценный курс подготовки к школе. Занятия проводит педагог с 7-летним стажем работы в государственной школе.
Что дает такая летняя программа малышам, в чем её уникальность? Во-первых, у мамы появляется свободное время. Во-вторых, ребенок не просто «в саду», а проводит время с безусловной пользой, он развивается, при этом весел и счастлив. Это кредо и основа работы клуба: бережное развитие интеллекта и жизненных навыков, индивидуальный подход к ребенку с учетом его психологических особенностей, развитие естественного стремления ребенка к познанию мира. Уникальные методики разработаны на основе лучших из практики известных педагогов Николая Зайцева, Марии Монтессори, Золтана Дьенеша, Глена Домана, Андрея Валявского, Елены Косиновой, Екатерины Железновой. В клубе работают только квалифицированные и любящие детей педагоги и психологи.
Как записаться: по телефону 8-906-723-09-08. Подробности можно уточнить по телефону, а также в инстаграме.
Летом в «Бэби-клубе» продолжают работать и курсы раннего развития ребенка, курсы подготовки к школе, продолжаются занятия по английскому.
— Ходим в «Бэби-клуб» с осени. Я в полном восторге! И ребёнку нравится" С удовольствием идет на занятия. И уже есть результаты: сын стал позитивно относиться к зарядке под музыку, есть продвижения в речи, стал понимать когда игровое время, а когда занятие. Хочется ещё отметить отношение и подход к детям — адекватный, с детьми разговаривают, договариваются, объясняют, уважают.
— Час занятий пролетает незаметно: малыши танцуют, изучают времена года, общаются, пропевают звуки и алфавит. Даже мне, уже взрослой, очень интересно. В группе много игрушек.
— Добрые воспитатели, ласковая атмосфера и чуткое внимание к детям. Обучение построено на играх. Детёныш ходит с удовольствием, а это самое главное.
— Моя дочка уже посетила семь занятий. Прекрасные преподаватели, каждому ребенку уделяют внимание. Помогаю советами в выборе развивающих игрушек. Положительные эмоции у всей семьи. Суток мало, чтобы рассказать всем членам семьи, как мы отлично занимаемся. Прогресс можно заметить после каждого занятия. Мой ребенок счастлив в «Беби-клуб». А если счастливы дети, то счастливы и их родители!