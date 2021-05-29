Лучше многих слов о «Полиглотиках» — отзывы и рекомендации родителей. Вот некоторые из них (все привести невозможно — они займут много-много страниц).



— Очень клевая современная программа. Отдавали сразу двух своих ребят, ходили две недели, просили продлить еще. Небольшие группы, отличные условия для занятий, прогулки, куча новых впечатлений и знаний, плюс все английском — как мы и хотели. Куча приятных впечатлений и воспоминаний. Очень профессиональные вожатые.



— Я крайне щепетильно подхожу к выбору образования для своего ребёнка. Артём ходит в «Полиглотики» в английский мини-сад с удовольствием уже год. Я вижу счастливого ребёнка, который легко впитывает новые знания. Здесь сочетаются высокий профессионализм преподавателей, индивидуальный подход к каждому ребёнку, камерность за счет маленьких групп, а также высокая вовлечённость руководства в развитие клуба и детей. Занятия очень разнообразные (спорт, творчество, обучение) и полностью проходят на английском языке, педагог всегда пытается заинтересовать и готов подстроиться в случае, если ребёнку что-то не нравится. Но при этом преподаватель очень следит за дисциплиной и учит детей взаимодействовать друг с другом.



— Вы просто супер! Я вожу своих детей вам (6 и 8 лет) они просто в восторге! Все очень нравится, а я, как мама, вижу прогресс. Приятно осознавать, что с моими малышами занимаются профессионалы своего дела. Малыши безумно ждут занятий и бегут за новыми знаниями, а когда узнали что ещё и в лагерь пойдут — вообще не передать словами, как были рады.



— Пробные занятия показали — нравится. Свойственный семилеткам дух противоречия и нежелания что-то делать куда-то испарился. Интересно, хочет, делает, а значит — лагерю быть! Очень надеемся, что ежедневные игры на английском станут своеобразным трамплином в изучении языка.

— Дочка в восторге от занятий в «Полиглотиках»! Бежит туда с радостью и всего за несколько занятий уже знает много слов и произносит их в обычной жизни. Очень здорово, что происходит полное погружение в языковую среду. И это первый в Зеленограде центр, где учат именно по такой методике! Плюс, дети на занятии двигаются, играют, рисуют и делают различные поделки, одновременно изучая язык.

