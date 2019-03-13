Письмо в «Литературку»

В 1974 году сценарист Аркадий Инин искал материал для нового сценария. В «Литературной газете» его внимание привлекло эмоциональное письмо многодетной матери. Оно называлось «Многодетная семья: предмет удивления или пример для подражания?» и имело подзаголовок «Моя гордость, моя обида…»

Автором письма была Вера Захаровна Кучина — мать десятерых детей из посёлка Менделеево. Она в подробностях описала, как нелегко живется большим семьям. Но сетовала не столько на житейские трудности, сколько на оскорбительную реакцию и непонимание окружающих.

И приводила примеры: «Был как-то случай — поехала за продуктами, возле магазина продают сардельки. Подошел мой черед, беру десять килограммов. Весы небольшие, продавец колдует своё, время идет, очередь шумит: что за безобразие, сколько она набирает? Я говорю: мне на всю семью, у меня же десять детей. Даже паспорт им показываю, чтобы поутихли. А тут еще старуха какая-то бесцеремонно разглядывает меня: «Какая дикость, у нее десять детей!»

С недоброй реакцией посторонних Вера Захаровна сталкивалась регулярно. «Что греха таить — писала она, — в нашем посёлке я не раз я ловила на себе иронические взгляды молодых девушек: охота, мол, была фигуру портить, хлопот наживать…» Подобное отношение она списывала на невнимание общества в целом «к самоотверженному труду женщины матери, к её нелегкой, но счастливой жизни».