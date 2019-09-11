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Как местные жители задержали катавшегося по парку водителя и сдали его полиции 11.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Компания на белой легковушке решила срезать дорогу через обновленный сквер в четвертом микрорайоне. Но местные жители задержали машину и сдали полиции.

В минувшую субботу водитель заехал по новенькому асфальту на пешеходную дорожку, затем по газону пытался проехать от корпуса 454 к корпусу 403, но застрял. Траву на газоне постелили буквально накануне вечером — суток не прошло. Друзья водителя вышли из автомобиля и кое-как вытолкали его снова на пешеходную дорожку.

Тут подтянулись местные жители — многие гуляли в сквере с малолетними детьми — и окружили авто со всех сторон, перекрыв пути для бегства. Кто-то вызвал полицию, и машину с водителем удерживали до ее приезда, рассказал очевидец.

Полиция приехала и забрала нарушителя. Номер машины редакции известен, и мы будем следить за тем, какое наказание ждет водителя.

Похожая история произошла в конце мая в 15-м микрорайоне. Водитель черного кроссовера «Мицубиси» закрыл номер бумажкой и поехал через парк, полный детей. «Дальше по пути его следования место, где я обычно с велосипеда спешиваюсь, а не то что на машине ехать, — круг, где вечно тусуются мамы с колясками и с детьми, которые только учатся ходить. Я реально там на велике не езжу, потому что даже когда пешком идешь, в тебя кто-то из детей врезается», — рассказал местный житель.

Он успел приблизиться к автомобилю, чтобы сорвать бумажку и сфотографировать. Водитель нажал на газ и удрал. Мужчина передал фотографии полиции вместе с заявлением. Через неделю получил ответ от ГИБДД, что по его материалам возбуждено дело об административном нарушении.

Вы когда-нибудь обращались в полицию с заявлением на водителя-нарушителя?
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 21:55
Скорее всего еще и пьяные были. Трезвый человек вряд ли на такое способен
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