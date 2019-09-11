В минувшую субботу водитель заехал по новенькому асфальту на пешеходную дорожку, затем по газону пытался проехать от корпуса 454 к корпусу 403, но застрял. Траву на газоне постелили буквально накануне вечером — суток не прошло. Друзья водителя вышли из автомобиля и кое-как вытолкали его снова на пешеходную дорожку.

Тут подтянулись местные жители — многие гуляли в сквере с малолетними детьми — и окружили авто со всех сторон, перекрыв пути для бегства. Кто-то вызвал полицию, и машину с водителем удерживали до ее приезда, рассказал очевидец.

Полиция приехала и забрала нарушителя. Номер машины редакции известен, и мы будем следить за тем, какое наказание ждет водителя.