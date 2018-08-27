«Договориться с собственниками [дороги] в рамках частно-государственного партнерства вполне возможно. Для тех, кто живет в Зеленограде по прописке, можно было бы устроить бесплатный проезд, это будет правильно», — сказал Дегтярев. Кандидат в мэры отметил, что «нажимать» на крупный бизнес очень просто. «Сегодня крупнейшие компании, в том числе операторы платных дорог, — это офшоры. Деофшоризация, в том числе силовым путем, — путь, который мы должны пройти в Москве. Все предприниматели должны платить налоги в московский бюджет, они должны быть прозрачны и понятны — кто такие, сколько зарабатывают».

В коротком заявлении Дегтярева есть фактические неточности. Во-первых, участок от Москвы до Солнечногорска трассы М11 строила и эксплуатирует российское ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК). Учредитель и единственный акционер СЗКК — французская компания Vinci, зарегистриарованная в городе Рюэй-Мальмезон, неподалеку от Парижа. Франция — не офшорная зона, грозить ей «деофшоризацией» бессмысленно.

Во-вторых, оператор трассы, компания СЗКК, зарегистрирована в Москве и работает с прибылью, а значит, часть налогов и так платит в столичный бюджет. В 2017 году прибыль СЗКК составила около миллиарда рублей. Похоже, план Дегтярева по бесплатному проезду по М11 для зеленоградцев не сработает.



37-летний Михаил Дегтярев — председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В мэры Москвы баллотируется от ЛДПР.