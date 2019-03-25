Главе поселения, по уставу муниципального образования, положен служебный автомобиль. Иван Ульянченко, вступив в должность, отказался от него. «Считаю, что одна из первых задач в качестве муниципального служащего — оптимизация бюджетных расходов, и начинать надо с себя», написал он в своем блоге.

Расходы на содержание служебной машины для главы поселения составили бы больше одного миллиона рублей — в эту сумму входит бензин, страховка, техобслуживание, мойка, зарплата водителя с ежемесячными премиями. «Перекинуть» эти бюджетные деньги на нужды поселения, как выяснилось, нельзя - это не предусмотрено уставом поселения и административными законами. Поэтому коль скоро глава отказался от служебной машины, теперь ей пользуются для своих нужд сотрудники администрации Андреевки, пояснил Zelenograd.ru Иван Ульянченко. Служебная машина у них на балансе.

Но все-таки Ульянченко удалось немного сэкономить - он отказался от служебной связи, мобильного телефона, оплачиваемого за счет бюджета. Тариф можно использовать любой, допустим, выбрать за тысячу рублей в месяц. Всё равно получилась какая-никакая, а экономия.

Московским муниципальным (проще говоря, районным) депутатам тоже положено служебное авто. Не всем — главе муниципального района (он же председатель совета депутатов) и аппарату совета депутатов, куда входят бухгалтер, юрисконсульт, советник и консультант. Автомобиль нанимают на определенный период через госзакупки для поездок в пределах Москвы и Московской области.

Как часто и с какими целями глава района и сотрудники аппарата ездят на служебной машине, неизвестно. В прошлом году на транспортное обслуживание своих аппаратов зеленоградские советы депутаты потратили от 400 до 999 тысяч рублей. Больше всех — в совете депутатов Матушкино, меньше всех — в Силино. Возможно, им стоит больше ходить по своему району пешком, а для поездок заказывать такси.

Использовать деньги на депутатские автомобили для других целей не получается и в Москве. Но можно иначе использовать сам автомобиль. Например, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин передал свой автомобиль под "социальное такси", которым бесплатно могут пользоваться жители района - люди с ограниченными возможностями, ветераны и многодетные семьи.

Отказ от служебного транспорта — не новая идея. В 2017 году первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила об оптимизации расходов на служебные автомобили путем перехода на Uber и «Яндекс.Такси». Это позвонило сэкономить Минфину РФ более 11 миллионов рублей. Такси для служебных поездок по Москве начал использовать и Центробанк. По плану, к концу 2019 года нынешний автопарк банка сократится в два раза.