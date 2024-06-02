Казалось бы, есть московский закон о тишине, запрещающий шуметь с 23 до 7 часов. Однако, с другой стороны, есть распоряжение департамента ЖКХ, которое требует мыть проезжую часть, полосу вдоль бордюров, обочины и тротуары именно ночью — в период с 23 до 7 часов.

Эти два документа не противоречат друг другу, если уборочная техника работает тихо, но фактически это не так. При этом юридически закон выше распоряжения. Спросим префектуру, как можно подружить уборку улиц и спокойный сон — вернемся с их ответом.