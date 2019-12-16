В пяти километрах от Зеленограда появился загородный жилой комплекс «Бакеево Парк» в деревне Бакеево. Дома построены из керамического кирпича с красной черепичной крышей. Архитекторов комплекса вдохновили на создания столь яркого малоэтажного комплекса рыбацкие домики в квартале Бурано в Сицилии. Посмотрим, что у него внутри.
Комфортные для проживания и радующие взгляд трёх и четырёх-этажные дома расположены вблизи городской инфраструктуры. Комплекс растёт и строится быстрыми темпами: построено и сдано шесть корпусов, на стадии строительства ещё шесть, а всего запланировано 17 корпусов.
Комплекс совсем молодой, вместе с жилыми корпусами возводятся административные здания для детского сада, магазина, кафе и фитнес-клуба. Есть детская и спортивная площадки, а всего в комплексе запланировано шесть таких площадок. Территория огорожена, патрулируется, ведется видеонаблюдение.
В «ЖК Бакеево Парк» вы найдёте множество нестандартных планировок: например, квартиры с окном в ванной комнате, двухуровневые квартиры с потолком 5,4 метра, квартиры с террасой площадью до 8 м2.
Квартиры продаются без отделки, при этом все коммуникации уже введены в квартиру. Установлены радиаторы, двухкамерные окна KBE и железные двери. Также застройщик предлагает черновой и чистовой ремонт с двухлетней гарантией.
Минимальная площадь квартиры в ЖК «Бакеево Парк» — 30 м2, максимальная — 105 м2. Стоимость начинается от 2,17 миллионов руб. Есть возможность купить квартиру как в ипотеку от ведущих банков (в том числе в Сбербанке), так и в рассрочку от застройщика.
Телефон офиса продаж 8-499-130-49-00
Сайт bakeevopark.ru
Адрес: Солнечногорский район, Андреевка, деревня Бакеево, улица Новая Бакеево, дом 1