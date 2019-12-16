Минимальная площадь квартиры в ЖК «Бакеево Парк» — 30 м2, максимальная — 105 м2. Стоимость начинается от 2,17 миллионов руб. Есть возможность купить квартиру как в ипотеку от ведущих банков (в том числе в Сбербанке), так и в рассрочку от застройщика.

Телефон офиса продаж 8-499-130-49-00

Сайт bakeevopark.ru

Адрес: Солнечногорский район, Андреевка, деревня Бакеево, улица Новая Бакеево, дом 1