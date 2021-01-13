В сентябре во дворе корпуса 1420 заменили асфальт и установили знак, разрешающий парковку, а также обновили линии разметки для парковочных мест. Как выяснилось, территория, где парковали авто, имеет статус тротуара, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре и Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Как пояснили в МАДИ, возле остановки установлен знак «Остановка запрещена», и автомобили на этом участке создают неудобство для пешеходов, идущих к остановке. Знак, разрешающий парковку, и разметку в этом месте в сентябре 2020 года нанесли сотрудники «Жилищника», но не согласовали свои действия с комиссией по безопасности дорожного движения.

Но «Жилищник» не виноват в эвакуации машин, считают в префектуре. Там пояснили, что жильцов обязаны уведомлять об установке знаков, запрещающих стоянку и остановку. В этом же случае просто убрали разрешающий знак, что не обязывает администрацию информировать людей об изменениях.

Жительница дома Наталья рассказала «Зеленоград.ру», что знак исчез внезапно, и после этого МАДИ, которая следит за соблюдением правил парковки, начала по ночам приезжать и забирать машины, которые люди продолжали ставить на привычные места: по словам Натальи, парковка действовала не с сентября, а несколько лет.

Наталья отправила жалобу на действие сотрудников МАДИ и бездействие должностных лиц в зеленоградскую прокуратуру. Ответ пока не пришёл.