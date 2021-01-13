СТО Зеленоград: спонсор темы
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«Жилищник» нарисовал парковку на тротуаре. Оставленные там машины эвакуировали, но виноваты водители 13.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Возле корпуса 1420 незаметно сняли установленный знак парковки и стерли нарисованную разметку. Жильцы узнали об этом только после эвакуации их машин. Выяснили, что произошло.

В сентябре во дворе корпуса 1420 заменили асфальт и установили знак, разрешающий парковку, а также обновили линии разметки для парковочных мест. Как выяснилось, территория, где парковали авто, имеет статус тротуара, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре и Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Как пояснили в МАДИ, возле остановки установлен знак «Остановка запрещена», и автомобили на этом участке создают неудобство для пешеходов, идущих к остановке. Знак, разрешающий парковку, и разметку в этом месте в сентябре 2020 года нанесли сотрудники «Жилищника», но не согласовали свои действия с комиссией по безопасности дорожного движения.

Но «Жилищник» не виноват в эвакуации машин, считают в префектуре. Там пояснили, что жильцов обязаны уведомлять об установке знаков, запрещающих стоянку и остановку. В этом же случае просто убрали разрешающий знак, что не обязывает администрацию информировать людей об изменениях.

Жительница дома Наталья рассказала «Зеленоград.ру», что знак исчез внезапно, и после этого МАДИ, которая следит за соблюдением правил парковки, начала по ночам приезжать и забирать машины, которые люди продолжали ставить на привычные места: по словам Натальи, парковка действовала не с сентября, а несколько лет.

Наталья отправила жалобу на действие сотрудников МАДИ и бездействие должностных лиц в зеленоградскую прокуратуру. Ответ пока не пришёл.

Кто должен отвечать за эвакуацию машин с привычной парковки?
«Жилищник», который не согласовал парковку
Водители, которые не смотрели, куда ставят машины
И те, и другие
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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 14
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Обсуждение
A T
45 минут назад
Не поняла, каким пешеходам мешали автомобили, стоявшие на разметке на фото. Идущим от конечной остановки автобуса у 1420 по диагонали на другую остановку у 1420, чтобы приехав, сразу уехать? Ну может, прогулка у них такая.
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