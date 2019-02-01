В плотно заселенных микрорайонах Зеленограда развернулись стройки нового жилья. Хотя строительные площадки обустроены, вероятно, по всем правилам, но близость к жилым домам дает о себе знать — ходить рядом опасно.
В сентябре со стройки выкинули на эту пешеходную дорожку сплющенное ведро с застывшим цементом и обрывком веревки. В ноябре местная жительница пожаловалась на портал «Москва. Наш город» на скидывание за забор крупногабаритного мусора «размером около 1х1 метр с высоты 16-го этажа». Но проверки стройки административно-технической инспекцией ничего не дали.
«Мусор отсутствует, территория возле стройплощадке в удовлетворительном состоянии, — ответил начальника ОАТИ Дмитрий Семенов. — Ограждение строительной площадки имеет замкнутый цикл». Тем самым контрольное ведомство, вероятно, хотело сказать, что мусор просто не может попасть за забор.
Эта стройка началась недавно, оттуда пока ничего не кидают, но бьют тревогу пешеходы. Им перекрыли безопасные дорожки из глубины микрорайона к «Перекрестку» и автобусной остановке. Остался один путь вдоль магазина: узкий нечищеный тротуар по уклон вдоль оживленного проезда — это транзит мимо «Перекрестка» внутрь микрорайона. По другую сторону проезда тротуара нет.
На тротуар заезжают снегоуборочные машины, и людям приходится выходить на проезжую часть. На спуске машины уже накатали сплошной «каток», жалуется житель 9 микрорайона. «Мы падаем, рискуя угодить под колеса».
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