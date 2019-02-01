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Как стройки внутри зеленоградских микрорайонов угрожают безопасности пешеходов 01.02.2019 ZELENOGRAD.RU

В плотно заселенных микрорайонах Зеленограда развернулись стройки нового жилья. Хотя строительные площадки обустроены, вероятно, по всем правилам, но близость к жилым домам дает о себе знать — ходить рядом опасно.

В третьем микрорайоне строят коммерческий жилой комплекс

В сентябре со стройки выкинули на эту пешеходную дорожку сплющенное ведро с застывшим цементом и обрывком веревки. В ноябре местная жительница пожаловалась на портал «Москва. Наш город» на скидывание за забор крупногабаритного мусора «размером около 1х1 метр с высоты 16-го этажа». Но проверки стройки административно-технической инспекцией ничего не дали.

«Мусор отсутствует, территория возле стройплощадке в удовлетворительном состоянии, — ответил начальника ОАТИ Дмитрий Семенов. — Ограждение строительной площадки имеет замкнутый цикл». Тем самым контрольное ведомство, вероятно, хотело сказать, что мусор просто не может попасть за забор.

В девятом микрорайоне строят первый дом по программе реновации

Эта стройка началась недавно, оттуда пока ничего не кидают, но бьют тревогу пешеходы. Им перекрыли безопасные дорожки из глубины микрорайона к «Перекрестку» и автобусной остановке. Остался один путь вдоль магазина: узкий нечищеный тротуар по уклон вдоль оживленного проезда — это транзит мимо «Перекрестка» внутрь микрорайона. По другую сторону проезда тротуара нет.

На тротуар заезжают снегоуборочные машины, и людям приходится выходить на проезжую часть. На спуске машины уже накатали сплошной «каток», жалуется житель 9 микрорайона. «Мы падаем, рискуя угодить под колеса».

Что делать местным жителям в этой ситуации?
Потерпеть, ничего страшного не происходит
Требовать от властей обеспечить безопасных проход
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