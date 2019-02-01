В сентябре со стройки выкинули на эту пешеходную дорожку сплющенное ведро с застывшим цементом и обрывком веревки. В ноябре местная жительница пожаловалась на портал «Москва. Наш город» на скидывание за забор крупногабаритного мусора «размером около 1х1 метр с высоты 16-го этажа». Но проверки стройки административно-технической инспекцией ничего не дали.

«Мусор отсутствует, территория возле стройплощадке в удовлетворительном состоянии, — ответил начальника ОАТИ Дмитрий Семенов. — Ограждение строительной площадки имеет замкнутый цикл». Тем самым контрольное ведомство, вероятно, хотело сказать, что мусор просто не может попасть за забор.