Историческая остановка на Центральном проспекте протекает и осыпается. Её не могут починить несколько месяцев 22.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Остановочный павильон «Кинотеатр Электрон» построен в 60-х годах прошлого века. В 2019 году, при реконструкции Центрального проспекта, эту нестандартную остановку капитально отремонтировали и даже вернули первоначальный облик. Но бетонная крыша постоянно протекает, сыпется, а иногда и шатается. Ремонт затягивается. Как бы не дошло дело до сноса.

«Кинотеатр «Электрон» и «Дом быта» — две сохранившиеся исторические остановки в Зеленограде. «Мощная плита, опирающаяся на две не менее мощные поры, способна защитить людей от любых падающих с неба предметов … и служит контрастом стеклянным павильонам остановок XXI века» — так описывал конструкции архитектор Феликс Новиков. Со временем остекленные стенки павильона исчезли, их заменили металлическими решетками. При реконструкции проспекта подремонтировали бетонные крыши, колонны, вернули стекло и длинную лавочку.

Раньше возникающие проблемы с двумя старыми остановками объясняли тем, что они на балансе у префектуры. А «Мосгортранс» не хотел забирать их себе из-за их нестандартности — непонятно, как их эксплуатировать, в отличие от типовых. В 2016—2017 годах остановки все-таки передали «Мосгортрансу». Это значит, что предприятие отвечает за их состояние, вид и безопасность. Но получается не очень хорошо.

Еще в июле жительница Зеленограда Лариса К. написала на портал «Наш город» о сильно протекающей крыше. В августе транспортное предприятие отчиталось, что «повреждения устранены», но буквально на следующий день Лариса предоставила новые фотографии — на них отчетливо видные протечки и отвалившиеся куски бетона. Теперь «Мосгортранс» обещает отремонтировать павильон только до 27 октября — «в связи с необходимостью проведения работ в заводских условиях, с учетом сроков изготовления и поставки комплектующих».

То есть, проблема не косметическая, быстро закрасить-замазать не получится. Почему павильон в таком состоянии всего через четыре года после реконструкции — спросим у «Мосгортранса».

Чтобы сохранить историческую остановку, важно поддерживать её в нормальном состоянии, иначе может наступить момент, когда «Мосгортранс» заявит, что павильон устарел, опасен для пассажиров и его надо снести. Возможно даже, департаменту культурного наследия стоит подумать о предоставлении этим архитектурным сооружениям охранного статуса.

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Метки:
история зеленограда, автобусная остановка
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