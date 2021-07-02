«Буквально через ситечко просеивал информацию»

— Собирая материал для книги, я, к сожалению, очень быстро понял, что то, что написано в большинстве публикаций, на веру принимать нельзя. Поэтому буквально через ситечко просеивал и перепроверял всю информацию. Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться, — переводы древних текстов на русский язык.

Некоторых церковных авторов нередко переводили так, что первоначальный смысл отдельных мест зачастую искажался принципиально. Я работал в основном с источниками на русском языке, но там, где чувствовал (такой навык приобретается только в ходе работы с документами и не за один год, в университетах и академиях этому не учат), что перевод вызывает серьезные вопросы, проверял по оригиналам первоисточников. Это оказалось довольно тяжело, потому что древнегреческий я, например, практически не знаю, в нескольких случаях приходилось обращаться к сторонней помощи специалистов.

Но некоторые священники-греки уходили от контакта, потому что даже в таком, казалось бы, безобидном деянии видели вторжение в идеологию страны пребывания. (Примерно такая же ситуация сложилась и в консультациях по истории иконописи с московскими представителями Армянской апостольской церкви. Определенный диалог удалось осуществить только в одном из удаленных от столицы армянских монастырей.) С переводами с латыни было проще, так как нужно было переводить не десятки страниц, а лишь какой-то конкретный фрагмент, вызывающий сомнения. Еще один способ работы — сверяться с тем, как это изложено в переводах на английский язык в авторитетных и признанных научным сообществом изданиях. Так я обнаружил, что в русскоязычных вариантах древних текстов очень много сознательных, отнюдь не случайных искажений.

Для наглядности приведу один пример. История начала V века. В Александрии жила выдающийся философ и математик, ученый и блистательный преподаватель по имени Гипатия. Знаете, как ее убили? Религиозные фанатики разрезали ее морскими ракушками на части и сожгли. А вот теперь конкретный пример с переводом. События эти наиболее подробно описаны в труде одного древнего христианского историка. При переводе данной истории на русский язык произошла сознательная подмена слов. В русскоязычной версии есть фрагмент, повествующий, что убийство Гипатии навлекло большую печаль на архиепископа Кирилла. А в оригинале написано, что убийство Гипатии навлекло большой позор на архиепископа и Александрийскую церковь. Замена одного слова полностью изменила смысл текста. Об этом еще в начале ХХ века написал российский церковный историк, который нашел эту якобы ошибку. Но до сих пор ее никто не исправил и не исправляет. Вот и делайте выводы сами.