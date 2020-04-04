Я постоянно мониторил информацию о возвратном рейсе. На сайте авиакомпании и в моем «личном кабинете» по номеру бронирования никаких изменений и отказов не было. На сайте аэропорта Гран-Канарии [остров, на котором расположен Лас-Пальмас] наш возвратный рейс также не был в списке отмененных.

25 марта мы приехали в аэропорт и обнаружили, что рейс отменен. Что делать? Сидеть в порту? Сколько сидеть? Лететь куда-либо? Куда? На Тенерифе? Но это тоже остров, и можно ли оттуда быстро улететь, непонятно. В Мадрид, откуда, как пишут в российской прессе, «эвакуируют» граждан?

Позвонил в консульство России — мне вежливо так сказали: обращайтесь ко всем знакомым и родственникам, просите деньги, покупайте билет и возвращайтесь. Билет на 25-е в Мадрид из аэропорта Лас-Пальмас в кассе стоил 3071 евро! К тому же Мадрид — рассадник заразы, а заразиться коронавирусом очень бы не хотелось.

Попросили дочь, и она взяла нам билеты на утренний рейс в Барселону. При этом мы известили российское посольство в Испании о нашем положении, предоставили всю информацию — там тоже ответили, чтобы мы просили деньги у родственников и покупали сами билеты до Москвы.

С 26 марта мы находимся в городке Льорет-де-Мар под Барселоной. На 3 апреля дочь взяла нам билеты из Барселоны в Мадрид, а на 4-е — на рейс «Аэрофлота» из Мадрида в Москву. А накануне, 2 апреля, мы узнали, что «Аэрофлот» отменил наш рейс SU2603 из Мадрида в Москву, поскольку, как написано на их сайте, «Шереметьево» принимает не более 500 человек в день, а это всего лишь два А320. Только вот граждан, которым надо вернуться домой, по всему миру на несколько порядков больше!

Вот и сидят сейчас вдвоем 68-летний пенсионер с 62-летней женой в Испании. Платят за проживание, никуда не выходят, кроме ближайшего супермаркета за едой. Признаков заболевания пока вроде нет. И думают эти два пенсионера: сколько еще власти страны не позволят им возвратиться домой? Хорошо, что здесь есть интернет. Мы регулярно смотрим программу «Время» и очень «рады» узнавать из нее, как власти страны обеспокоены состоянием граждан за ее пределами.

Так вот. На самом деле слова «вывоз граждан и эвакуация» — пустые. Реально — это запрет или ограничение въезда в страну для граждан.