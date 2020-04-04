Власти России в ночь на 4 апреля приостановили все международные авиарейсы для возвращения российских граждан домой, сообщил оперативный штаб по коронавирусу. Зеленоградец Анатолий с женой оказались одними из 30 тысяч россиян, застрявших за рубежом. Они не могут вернуться в Россию с 25 марта. Российское консульство разводит руками: ничем не можем помочь, просите деньги у родных или знакомых, выбирайтесь сами. Но как? Рейс, которым 4 апреля зеленоградцы должны были вылететь в Москву, отменили — как и предыдущий. Когда будет следующий — неизвестно. Сообщается только, что выделены деньги для организации пребывания россиян за рубежом. Продолжит ли Россия вывозить своих граждан из других стран, официально не сообщается. Анатолий рассказал редакции «Зеленоград.ру», как власти «помогают» своим гражданам.
— Вот уже десять лет мы с женой выезжаем каждый март продлить лето и поправить здоровье на Канарские острова. Этот год не был исключением.
13 марта мы вылетели через Амстердам — там всё нормально, никаких проблем. Вечером прилетели в город Лас-Пальмас [одна из двух столиц Канарских островов], устроились в отеле — тоже всё нормально, 14-го скатались на великолепный пляж Амадорес — всё замечательно. 15-го тоже поехали на пляж, но на подходе к нему нас остановил полицейский и предложил покинуть пляж, поскольку введен режим ограничения перемещений.
Мы вернулись в отель и всё оставшееся время до 25 марта находились в своем номере, выходя из него только на завтрак и ужин, для похода в магазин и прогулок по территории отеля.
Я постоянно мониторил информацию о возвратном рейсе. На сайте авиакомпании и в моем «личном кабинете» по номеру бронирования никаких изменений и отказов не было. На сайте аэропорта Гран-Канарии [остров, на котором расположен Лас-Пальмас] наш возвратный рейс также не был в списке отмененных.
25 марта мы приехали в аэропорт и обнаружили, что рейс отменен. Что делать? Сидеть в порту? Сколько сидеть? Лететь куда-либо? Куда? На Тенерифе? Но это тоже остров, и можно ли оттуда быстро улететь, непонятно. В Мадрид, откуда, как пишут в российской прессе, «эвакуируют» граждан?
Позвонил в консульство России — мне вежливо так сказали: обращайтесь ко всем знакомым и родственникам, просите деньги, покупайте билет и возвращайтесь. Билет на 25-е в Мадрид из аэропорта Лас-Пальмас в кассе стоил 3071 евро! К тому же Мадрид — рассадник заразы, а заразиться коронавирусом очень бы не хотелось.
Попросили дочь, и она взяла нам билеты на утренний рейс в Барселону. При этом мы известили российское посольство в Испании о нашем положении, предоставили всю информацию — там тоже ответили, чтобы мы просили деньги у родственников и покупали сами билеты до Москвы.
С 26 марта мы находимся в городке Льорет-де-Мар под Барселоной. На 3 апреля дочь взяла нам билеты из Барселоны в Мадрид, а на 4-е — на рейс «Аэрофлота» из Мадрида в Москву. А накануне, 2 апреля, мы узнали, что «Аэрофлот» отменил наш рейс SU2603 из Мадрида в Москву, поскольку, как написано на их сайте, «Шереметьево» принимает не более 500 человек в день, а это всего лишь два А320. Только вот граждан, которым надо вернуться домой, по всему миру на несколько порядков больше!
Вот и сидят сейчас вдвоем 68-летний пенсионер с 62-летней женой в Испании. Платят за проживание, никуда не выходят, кроме ближайшего супермаркета за едой. Признаков заболевания пока вроде нет. И думают эти два пенсионера: сколько еще власти страны не позволят им возвратиться домой? Хорошо, что здесь есть интернет. Мы регулярно смотрим программу «Время» и очень «рады» узнавать из нее, как власти страны обеспокоены состоянием граждан за ее пределами.
Так вот. На самом деле слова «вывоз граждан и эвакуация» — пустые. Реально — это запрет или ограничение въезда в страну для граждан.