Имя Эльзы Петровны Мельшиян хорошо знакомо многим горожанам. Для одних она — педагог из музыкальной школы: строгий учитель сольфеджио, вдохновенный музыкант, прививший любовь к музыке многим поколениям юных зеленоградцев. Для других — создатель и бессменный руководитель камерного хора «Глория», который отметит в этом году 45-летний юбилей. Для третьих — пример того, как сочетать счастливую семейную жизнь и любимую работу и, несмотря на годы, оставаться в строю. Обо всем этом «Зеленоград.ру» поговорил с Эльзой Петровной.
Я родилась за год до войны в 1940 году. Мой папа работал на Коломенском машиностроительном заводе, и когда началась война, их предприятие эвакуировали в Красноярск. Вместе с ним в эвакуацию отправилась вся наша семья: мама, мы с сестрой, а также две мои тети — папины сестры. В Красноярске нас с сестрой определили в ясли и детский сад, поскольку взрослые, работали на «трудовом фронте» — завод круглосуточно выпускал продукцию для армии, а мама была фельдшером в госпитале. В силу возраста я почти не помню лет, проведённых в Сибири, запомнила только пленных японцев. Они вели какие-то земляные работы, и всё время просили у нас поесть. Мы давали им, что у нас было — кусочки хлебушка, печеньица.
В 1946 году моего папу, который был отличным сварщиком, пригласили работать в Загорск, сейчас это Сергиев Посад. И мы переехали из Красноярска в Подмосковье. Сначала жили в частном доме, потом нам дали комнату от завода, а потом и двухкомнатную квартиру. В Загорске наша семья прожила до 1966 года. Там я начала заниматься музыкой. Очень любила петь. Когда к нам приходили гости, меня, пока была маленькой, ставили на стул — как артистку на сцену, и я с удовольствием распевала песни на радость слушателям. Подросла — поступила в музыкальную школу, освоила фортепиано. С большим удовольствием пела в хоре, меня определили во вторые сопрано, где была самая сложная партия. И мне это нравилось. И когда пришло время выбирать профессию, поняла, что хочу связать свою жизнь с музыкой.
После школы я поступила в Коломенское областное музыкальное училище. В Коломну после эвакуации вернулись сестры моего отца, так что мне было, где жить. Я выбрала дирижерско-хоровое отделение — сказалась любовь к пению, занятия в школьном хоре. Руководила этим отделением выпускница Московской консерватории Наталья Давыдовна Баева. Замечательный музыкант и педагог, автор известного учебника по сольфеджио для первых и вторых классов, по которому занималось не одно поколение школьников, и который я впоследствии тоже использовала для преподавания.
У Натальи Давыдовны был колоссальный хоровой опыт. Культура хорового пения в Коломне связана с именем нашего великого земляка — знаменитого хормейстера Александра Свешникова, стоявшего у истоков советской хоровой музыки и соединившего ее с традициями русского народного и профессионального пения. И Наталья Давыдовна, руководившая большим училищным хором, работала в свешниковских традициях. Где мы только ни выступали! Пели и в малом зале Московской консерватории, выезжали в Прибалтику и пели вместе с тамошними коллективами… У Натальи Давыдовны я научилась дирижированию хором, и не только. Уже окончив училище, долго поддерживала связь с замечательной преподавательницей. Она организовала взрослый камерный хор, состоявший из студентов и выпускников училища. И я в течение пяти лет регулярно ездила к ней в Москву на репетиции. Могу сказать, что мой собственный камерный хор «Глория», тоже появился благодаря Наталье Давыдовне.
Окончив училище в 1963 году, я вскоре вышла замуж за молодого инженера, и через год родила сына. В это время мы жили в Загорске. Мой муж работал инженером на «Скобянке» — так называли Загорский электромеханический завод. Мирное название «Скобянка», долгое время прочно скрывало истинное назначение завода, работавшего на оборону. В 1966 году начальника моего мужа пригласили в Зеленоград, а он потянул за собой других молодых ребят. Так мы стали зеленоградцами и поселились в 8-м районе.
В Зеленограде уже была музыкальная школа, она находилась в хозблоке в 1 микрорайоне, в корпусе 123. Это была двухэтажная кирпичная постройка, стоявшая неподалеку от 1-го торгового центра. В ней помещалось сразу две школы — Детская музыкальная школа (ДШМ) №53, и вечерняя школа общего музыкального образования (ВШОМО) №40. У меня в трудовой книжке есть запись: в 1966-м году меня приняли на работу в вечернюю школу педагогом по сольфеджио.
В ВШОМО принимали детей и подростков, которые по разным причинам не поступили в обычные музыкальные школы. Кто-то не прошел по конкурсу, кого-то не взяли, поскольку педагоги сочли, что нагрузка для ребенка будет слишком велика, а кто-то просто хотел освоить минимальную музыкальную грамоту «без замашек» на профессионализм. В отличие от обычной «музыкалки», куда брали семилеток, в вечерней учились дети, начиная с девяти лет. Но срок обучения был короче. Если в детской музыкальной школе по классу фортепиано учились 7 лет, то в вечерней — 5. В остальном обучение в ВШОМО было таким же, как и в дневных музыкальных школах: те же классы, те же уроки сольфеджио, та же необходимость посещать хор и отрабатывать гаммы дома.
Кстати, мои нынешние хористки — они все из вечёрки. Окончили школы, институты, вышли замуж, родили детей и, спустя время, опять вернулись ко мне. Некоторые пришли уже вместе со своими взрослыми детьми. Например, моя ученица Татьяна Головнина привела свою дочку Дашу, и это не единственная у нас «певческая династия». Некоторые стали профессиональными музыкантами: певцами, пианистами. Среди них нынешний концертмейстер хора Анна Фёдорова — тоже моя бывшая ученица.
Сегодня в хоре люди самых разных профессий: преподаватели, врачи, архитекторы, вокалисты — их объединяет одно — с детства обретенная любовь к музыке и хоровому пению.
В корпусе 123 было довольно тесно. Это помещение не было приспособлено для музыкальных занятий. Там были небольшие классы, куда завезли инструменты. И нас преподавателей, тоже было немного. Я начинала работать там вместе с несколькими другими педагогами: Тихомировой Ларисой, Козловской Галиной, Пахомовой Светланой — тогдашним нашим директором, Богдановой Ириной. Ирина Борисовна была моей лучшей подругой. Сначала она была завучем в 53-й музыкальной школе, а позже стала директором школы №71, она её основала и открыла. Можно сказать, положила на это всю жизнь. Словом, у нас был хотя и небольшой, но мощный, сплочённый коллектив. Мы жили великолепно, дружно, много и напряженно работали. Молодой Зеленоград был полон детей и многие из них тянулись к музыке.
Меня не все ученики любили, я была довольно строгим и требовательным учителем. К тому же сольфеджио зачастую самый нелюбимый предмет у школьников. Он многим трудно давался, и далеко не все дети хотели преодолевать эти трудности. Преподавала я по учебнику моей учительницы Натальи Давыдовны Баевой. Там прекрасная подборка народных мелодий и методика, как их изучить, как научить ребёнка слышать музыку, как научить его интонировать. Я и ученикам своим говорила: «Вот, посмотрите, это учебник, который написала моя преподавательница!» Мне повезло: у меня было много одаренных и благодарных учеников, мои девчонки пахали на занятиях как волы! И результат был достойный: участвуя в олимпиадах по сольфеджио, они завоевывали призовые места. И я до сих с гордостью храню грамоты за отличную подготовку детей.
В 1971 году для музыкальной школы построили большое светлое здание на улице Юности. Директором тогда был Климов Александр Степанович, он принимал самое активное участие в строительстве. Человек он был нелёгкий, но держал коллектив и школу в классических академических рамках. В годы его директорства многие наши выпускники шли в музыкальные вузы и училища.
Новая школа нам понравилась, там было просторно, много классов, великолепный концертный зал. По сравнению с хозблоком — прямо раздолье. Одно время там также соседствовали две школы ДМШ №53, и наша ВШОМО №40. А в 1980-х годах нас объединили, и стала единая детская музыкальная школа №53. После объединения я преподавала уже не только сольфеджио, но и музыкальную литературу, и хор. А кроме того заведовала теоретической секцией и участвовала в работе Московского методического кабинета музыкальных школ. Регулярно ездила туда на совещания, где обсуждались вопросы интонирования на уроках сольфеджио, изучения биографий композиторов и их музыки. Мы проводили открытые уроки для педагогов всех школ. И ко мне тоже приезжали коллеги на открытые уроки. Даже предлагали написать книгу, обобщив опыт моей работы, но я не чувствовала в себе писательских способностей.
В апреле 1996 года нашей школе присвоили имя Модеста Петровича Мусоргского — в то время всем музыкальным школам стали присваивать имена выдающихся музыкантов. Тогда же вестибюле школы появился бюст Мусоргского, который стоит там и сейчас.
В 1980 году я создала камерный хор из учениц музыкальной школы, которые выделялись своими вокальными и слуховыми данными.
Поначалу у него не было названия — это был камерный хор учащихся музыкальной школы. Имя «Глория», что значит «слава» — слава музыке! — появилось в 1989 году, когда из ученического хор превратился в постоянно действующий при ДШМ коллектив, состоящий из выпускников музыкальной школы.
Чтобы создать хор, нужны люди, которые хотят петь — это главное. И конечно нужен руководитель, который знает, что с этим хором делать. У нас нашлось и то, и другое. Хор получился женским, поскольку наш курс состоял из одних девочек, а не потому что я не хотела работать с мальчиками — просто мальчиков практически не было. Так что со смешанным камерным хором мне поработать не довелось. Но я не жалею.
В советское время наш камерный хор был признан лучшим в Москве. Тогда детский камерный хор — это было новшество. Мы были одни на всю столицу. В те дни считалось, что детский хор — это должно человек сто стоять, стеной! А камерный хор — это особая традиция. В нём бывает от 12 до 30 участников. У него иной репертуар, особое звучание, иначе, чем в обычном хоре, ставятся голоса.
У нашего камерного хора был серьёзный репертуар. Например, мы пели контакты Баха, исполняли музыку Генделя, Вивальди, Моцарта, Шуберта, Чайковского. Как правило, школьные хоры за такие произведения не берутся, это слишком сложно для детей. Но моим девочкам такая музыка была интересна, и главное, она была им по силам. К тому же одна из важнейших задач хора — просветительская: познакомить детей с музыкой разных стран, эпох: Вивальди и Бах — это барокко, Гайдн и Моцарт — венская классика и т. д. Я обязательно подробно рассказывала хористам о каждом произведении, взятом в репертуар, о композиторе, о направлении в музыке, к которому оно принадлежит.
В то время в школе запрещали исполнять классические произведения на иностранном языке. Не знаю, с чем был связан этот запрет, но Баха и Моцарта мы пели на русском. Что ж, у каждого времени были свои требования, к которым приходилось подстраиваться.
Девочки в хоре были замечательные, они меня понимали с малейшего движения, с одного взгляда. Программа у хора была огромная, больше 200 произведений. Я подбирала музыку, ориентируясь и на собственный вкус, и на желание хористок. Они очень любили классическую музыку, однако в репертуаре должно быть всё: и народные песни, и романсы, и произведения советских композиторов, и песни военных лет. Словом, во все времена у нашего хора была очень разнообразная программа, которая не только доставляла удовольствие слушателям, но и просвещала их.
В хор попадали не все желающие. Из участников общешкольного хора я подбирала детей в первую очередь по вокальным и слуховым данным. Одни девочки приходили сами, других приглашала я. Некоторые изначально ни одной живой ноты спеть не могли, но ради музыки столько всего преодолели!
Сначала наш хор выступал в музыкальной школе отдельным номером.
Позже, уже в 1990-х мы вместе с детьми из музыкальной школы ставили музыкальные спектакли. Например, «Щелкунчика», спектакль о весне. Костюмы для этих постановок нам помогли сшить родители. Реквизит изготовили своими силами с помощью моих уже взрослых хористок из камерного хора. С постановкой отдельных сцен мне помогала актриса нашего «Ведогонь-театра» Елена Шкурпело — её сын занимался у меня музыкой. Она приходила на репетиции, и щедро делилась своими знаниями, опытом, профессиональными советами.
В музыкальной школе хор «Глория» оставался до середины девяностых годов, пока меня не уволили из школы по сокращению штатов. Но хор не прекратил своего существования. К тому времени многие мои ученики уже выросли, но с музыкой и хором не расстались. Только теперь это был уже не детский камерный хор, а взрослый. И из стен музыкальной школы он переместился под крышу клуба «Силуэт».
В это время в репертуар хора вошла духовная музыка, которую уже никто не запрещал исполнять. Мы дали несколько сольных концертов в Москве, в концертном зале церкви святой Варвары, что на улице Варварка. Ездили на фестиваль в Новоиерусалимском монастыре в Истре. Вообще наш хор довольно много выступал в храмах. Одной из постоянных наших «площадок» был храм святого Алексия в Середниково. Для прихожан этой церкви мы с 2015 года регулярно в течение многих лет давали Рождественские и Пасхальные концерты, а еще выступали в День Славянской культуры, который отмечается 24 мая.
Кроме того мы устраивали выступления в центрах социального обеспечения в 4-м и 20-м районах (сейчас это центры «Московского долголетия»), в ЦСО «Солнечное», в хосписе, в госпитале ЦКБ в Голубом. Не раз пели для ветеранов труда — гостей пансионата «Никольский парк». Все эти концерты мы давали и даем бесплатно — вход свободный для всех желающих.
В 2005 году мы придумали новый формат выступлений — серию концертов «Оперный салон». Конечно, полноценную оперу силами камерного хора поставить невозможно, но создать красивый костюмированный музыкальный спектакль из фрагментов оперы — это нам по силам. Первой нашей постановкой стало произведение Глюка «Орфей и Эвридика». Постановка имела большой успех у зрителей и вдохновила нас на продолжение работы.
Следующей в 2006 году стала «Волшебная флейта» Моцарта. Для участия в спектакле нам понадобился исполнитель мужской роли. И это был единственный раз, когда пришлось на время привлечь в наш женский коллектив молодого человека из школьного хора.
Следующим опытом в таком роде стала сцена из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», поставленная нами в 2015 году. В том же году случилось еще одно важное для нашего хора событие — из «Силуэта» нас перевели в КЦ Зеленоград.
В двухтысячных годах у хора появилась возможность выезжать за границу. Есть такая международная организация «Интеркультура», известная тем, что уже более 20 лет организует Всемирные хоровые игры — крупнейший международный хоровой конкурс, направленный на развитие международного обмена и сохранение национальных традиций. Это как Олимпиада, только для хоровиков. В 2008 году мы подавали заявку на участие в очередных хоровых играх, послали свои записи, и получили приглашение. В середине июля наш коллектив отправился в Австрию, которая в тот год принимала Игры у себя. Концерты прошли в городе Граце — это второй после Вены город в стране. На этом конкурсе наш коллектив получил серебряную медаль.
В ноябре 2011 года мы выступали на Мальте, в столице этой республики — Валлетте, где проходил международный фестиваль хорового искусства. Пели в соборе святого Публия во Флориане перед духовенством, съехавшимся со всего мира. Домой привезли серебряный диплом фестиваля.
В 2013 году мы ездили в Италию — в милый городок Рива дель Гарда на итальянском озере Гарда, где традиционно проходил международный конкурс хоров. Наш хор стал обладателем бронзового диплома.
Из «домашних» хоровых состязаний мы четырежды участвовали в масштабном международном конкурсе «Приношение Петру Чайковскому» в 2013, 2015, 2017 и 2019 годах. Выступали в номинациях «Духовная музыка» и «Светская музыка», завоевали серебряные и бронзовые медали, а также в 2013 году специальный приз жюри за лучшее исполнение произведения Чайковского.
Кстати, Чайковский — один из моих любимейших композиторов, наряду с Бахом, Моцартом, Вивальди. И, должна сказать, что исполнять произведения Петра Ильича очень сложно, хотя у нас в репертуаре они всегда были, и есть до сих пор. Мы поём много его музыки, в том числе из опер.
В этом году «Глория» отметит свое 45-летие. Удивительно, но факт: всё это время хор существует в одном и том же составе. Я не брала никого «с улицы», так как в хоре у нас люди музыкально образованные, умеющие читать с листа. Возрастных ограничений у нас нет. И основная задача коллектива — прежняя: приобщение к всемирной музыкальной культуре и популяризация русской и мировой хоровой музыки. Со временем наш репертуар обогатился и расширился. Теперь мы исполняем и джаз, и спиричуэл и современные хоровые произведения.