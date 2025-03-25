«У нас был лучший хор в Москве!»

В советское время наш камерный хор был признан лучшим в Москве. Тогда детский камерный хор — это было новшество. Мы были одни на всю столицу. В те дни считалось, что детский хор — это должно человек сто стоять, стеной! А камерный хор — это особая традиция. В нём бывает от 12 до 30 участников. У него иной репертуар, особое звучание, иначе, чем в обычном хоре, ставятся голоса.

У нашего камерного хора был серьёзный репертуар. Например, мы пели контакты Баха, исполняли музыку Генделя, Вивальди, Моцарта, Шуберта, Чайковского. Как правило, школьные хоры за такие произведения не берутся, это слишком сложно для детей. Но моим девочкам такая музыка была интересна, и главное, она была им по силам. К тому же одна из важнейших задач хора — просветительская: познакомить детей с музыкой разных стран, эпох: Вивальди и Бах — это барокко, Гайдн и Моцарт — венская классика и т. д. Я обязательно подробно рассказывала хористам о каждом произведении, взятом в репертуар, о композиторе, о направлении в музыке, к которому оно принадлежит.

В то время в школе запрещали исполнять классические произведения на иностранном языке. Не знаю, с чем был связан этот запрет, но Баха и Моцарта мы пели на русском. Что ж, у каждого времени были свои требования, к которым приходилось подстраиваться.

Девочки в хоре были замечательные, они меня понимали с малейшего движения, с одного взгляда. Программа у хора была огромная, больше 200 произведений. Я подбирала музыку, ориентируясь и на собственный вкус, и на желание хористок. Они очень любили классическую музыку, однако в репертуаре должно быть всё: и народные песни, и романсы, и произведения советских композиторов, и песни военных лет. Словом, во все времена у нашего хора была очень разнообразная программа, которая не только доставляла удовольствие слушателям, но и просвещала их.

В хор попадали не все желающие. Из участников общешкольного хора я подбирала детей в первую очередь по вокальным и слуховым данным. Одни девочки приходили сами, других приглашала я. Некоторые изначально ни одной живой ноты спеть не могли, но ради музыки столько всего преодолели!

Сначала наш хор выступал в музыкальной школе отдельным номером.