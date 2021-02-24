«Магия красных стен»

Поскольку я веду в МИЭТе годичные курсы для 10-х и для 11-х классов — очень радуюсь, когда мои 10-классники приходят ко мне в новый набор 11-классов — значит, я хорошо сделала свою работу, и дети хотят ко мне вернуться.

Моё стратегическое преимущество, как и у любого преподавателя МИЭТа, работающего на подготовительных курсах — мы знаем перспективу. Знаем, как готовить детей, чтобы они, придя в МИЭТ или любой другой технический вуз, не оказались беззащитными перед проблемами, которые сразу навалятся в начале учёбы. Переход от школьной жизни к студенчеству — серьезное испытание для любого молодого человека, это переход ко взрослой жизни, другому ритму и нагрузкам. Какие-то чисто учебные вещи могут вызвать непреодолимые трудности, даже у отличников, которые «натасканы» на определённый тип задач для сдачи ЕГЭ, и в вузе начинают чувствовать, что всё как-то не так — их знания рассыпаются.

Зная, что потребуется студентам на первом курсе, я могу подготовить к этому абитуриентов. Например, на первых же семинарах по физике в институте будет кинематика и производные, и я предлагаю своим ребятам: давайте попробуем те же задания, которые вы выполняете, выучив школьные формулы, решить как студенты — вас уже научили дифференцировать на математике, вы проходили кинематику на физике, теперь соберем всё вместе. Это просто и красиво. Надеюсь, ребятам такая работа помогает, когда они потом приходят в вуз.

Многие ли мои ученики поступают потом в МИЭТ? Вы знаете, сама я большой патриот МИЭТа — я люблю МИЭТ. И не только потому, что я здесь работаю, а потому, что это действительно достойный вуз. Вуз, дающий неограниченные перспективы в дальнейшем трудоустройстве, на старте карьеры — и научной, и деловой, и исследовательской, вуз с огромным спектром специальностей. А какие здесь люди — педагоги и сотрудники, от буфетчиц до проректоров и ректора! И какие у нас замечательные студенты! Мне кажется, это «магия красных стен» — притягивать хороших людей. Проходишь через проходную МИЭТа, погружаешься в эту ауру, и хочется жить.

Я никогда не говорю со своими ребятами на подготовительных курсах таким пафосным слогом — у нас с ними каждая минута посвящена учёбе. Но любовь сложно скрыть и невозможно имитировать, если ты живешь и дышишь этой любовью, дети это чувствуют. И тогда ребята начинают интересоваться, расспрашивать о МИЭТе. Конечно, для слушателей подготовительных курсов включены все средства и возможности МИЭТа, чтобы заранее познакомить их с университетом — и дни открытых дверей, и дополнительные занятия помимо стандартной подготовки. Вот сейчас я по субботам провожу специальные занятия «Решение сложных задач по физике», на которые могут прийти школьники со всего Зеленограда. Мы водим школьников по лабораториям МИЭТа, показываем занимательные опыты — что мы только не делаем!

В результате я могу с уверенностью сказать, что подавляющее большинство тех, кто прошел подготовительные курсы в МИЭТе, сюда же и поступают. У нас с ними бывают радостные встречи в коридорах МИЭТа. Обычно молодые люди в своей компании не склонны подбегать к педагогам, выказывать какие-то яркие эмоции… Но нет! Мои ученики отрываются от друзей, бегут через весь коридор, кричат: «Подождите, Галина Васильевна! Я поступил! Поступил!» И это очень приятно.

Однако, если ребята идут поступать в другие вузы — это для меня, разумеется, не разочарование. Конечная цель, по большому счёту — не то, где они будут учиться, а будут ли они счастливы. Каждый человек должен найти себя, свою судьбу, самореализоваться. И когда я получаю письма с благодарностями от тех, кто учится в МГУ, на Физтехе и т. д. — это вдохновляет. Они набирают огромные баллы при поступлении, становятся успешными, делятся, какие у них перспективы, куда их приглашают на стажировки, в магистратуру и аспирантуру. И я радуюсь за них.