Физика — один из основных экзаменов для поступления в Национальный исследовательский университет «МИЭТ», и одновременно — один из самых сложных предметов для сдачи ЕГЭ. О том, как к этому готовят на подготовительных курсах МИЭТа, от привычных до игровых и онлайн-форматов, чем отличается физика в школе и в вузе, и почему физика — это красиво в интервью «Зеленоград.ру» рассказывает Галина Васильевна Манилова, преподаватель подготовительных курсов, доцент кафедры общей физики МИЭТа, учитель физики и астрономии в зеленоградской школе 1692 (теперь это школа 1528).
Занятия на подготовительных курсах построены как уроки в школе. Во-первых, даётся новый материал — для 11-классников это повторение пройденного за прошлые годы, а в 10-м классе есть своя программа, которая для кого-то опережает школьную. Синхронизироваться с ней сложно, так как все дети учатся по разным программам, у кого-то два часа физики в неделю, у кого-то — семь, и часто случается так, что мои 10-классники на курсах всё-таки опережают школьную физику. Я их об этом предупреждаю, и они не в обиде — рассказывают, что второй раз эти темы в школе у них прошли «как по накатанной», всё было понятно, они написали контрольные лучше всех.
Порядок на занятиях у нас такой: я заранее объявляю ребятам, что они могут свободно входить и выходить, не мешая другим. Поскольку мои группы занимаются по пятницам и субботам (в будние дни я занята в школе) — прекрасно понимаю, что дети приезжают на занятия уставшие после школьной недели, голодные. Часто едут издалека, по морозу, неизвестно каким транспортом, ведь на курсы ездят ребята и из Солнечногорска, из Твери, со всей округи.
Я сама не делаю перерывов в занятии, мне это важно для концентрации и непрерывной динамики процесса — всё время их чем-то «цеплять», мотивировать, держать их внимание. Но дети могут потихоньку выйти из аудитории или зайти, если опоздали. Можно покушать — сжевать свой бутерброд, слушая меня. Если ребенок устал и хочет кушать — какая физика? Так надо, это не школа. При этом, на удивление, дети достаточно редко пользуются всеми «демократическими свободами» — их так захватывает происходящее на занятиях, что жалко что-то пропустить.
После разбора теории мы начинаем решать задачки. Редко всё идет по заранее продуманному сценарию, со всеми запасёнными мной «фишками», и каждый раз перед занятием я волнуюсь, как молоденькая актриса перед выходом на сцену — ничего не могу с этим поделать. Занятие — это абсолютно живой процесс, какая-то мелочь — и всё пошло иначе. Например, кто-то задаёт вопрос — я не могу его проигнорировать, даже если он совершенно из другой оперы, но он же мучает человека!
Часто использую на занятиях свои педагогические находки: всевозможные конкурсы, викторины, опросы, игры с формулами. Всё это — попытки возбудить интерес к предмету, на волне которого можно много сделать. Если физика нравится — человек мотивирован, пусть даже пока он не очень хорошо подготовлен, но он хочет знать физику. И тогда это просто вопрос времени и вложенного труда. Физика слишком «вкусная» штука, чтобы заталкивать её насильно, самое главное — заинтересовать.
Например, у нас есть такой формат (мы называем это номинацией) — «Я покажу вам задачу». Ребята дома готовятся, ищут красивую задачу и у доски всем её объясняют. Такой подход отлично работает, ведь задачи нужно решать самому — так они лучше всего запоминаются, и потом эта память срабатывает в стрессе экзамена. А ещё лучше, если ты объясняешь задачу кому-то, «десять раз объяснил — даже сам понял». Вот ребята и выступают с задачами. Есть даже любители, которые с самого начала занятия занимают очередь: «Галина Васильевна, можно сегодня я покажу вам задачу?» Иногда задачи бывают настолько красивыми, что весь класс аплодирует!
В прошлом году у меня на курсах учился Дима Сухоруков, — он потом закончил школу с золотой медалью и с золотым значком ГТО, удивительный мальчик, — так вот, он выступал в этой «номинации» регулярно: всегда в пиджаке, галстуке, и не поверишь, что школьник. Была такая история: идёт занятие, Дима показывает задачу, я сижу на последней парте, и тут в класс заглядывает мой коллега-преподаватель — и видит молодого человека, который что-то объясняет, а все слушают, затаив дыхание. И потом мне сказали: «Галина Васильевна, так у вас аспиранты занятия проводят? И хорошего какого аспиранта вы нашли, его так все слушали!..»
Есть у нас и другая номинация — «Я задам вам вопрос по задаче», когда кто-то долго пытался решить задачу дома, и не получилось. В этой номинации тоже выступают на занятиях.
На занятиях я стараюсь свести к минимуму электронные инструменты, и вот почему. По большому счёту, — таково моё личное мнение, — наши дети перегружены электронными источниками информации и в школе, и в жизни. Главное, чего им не хватает — живого общения. Я вижу, как они приходят на курсы, знакомятся, начинают дружить, между ними возникают привязанности, и порой весьма нешуточные. Это очень ощутимо на занятиях.
Поэтому, например, с 10-ми классами я часто практикую командные игры, когда команда команде задает вопросы по физике. Вы не представляете, какие вопросы они задают, мне такие даже не придумать! Мы подсчитываем баллы каждой команды, вводится «коэффициент участия», когда все активные члены команды приносят ей дополнительные очки, и в конце сравниваем результаты. Ребята в восторге от этого — они могут быть уставшие вечером в пятницу, не в форме, но под конец занятия отказываются расходиться: «Мы же ещё не доиграли, не подвели итоги!»
Когда весной началась пандемия коронавируса, наши подготовительные курсы продолжали работать в дистанционном формате. Поначалу была всеобщая растерянность, что и как делать. Я записывала видеоролики с темами — рассказывала тему, показывала задачи. Первое время в самом примитивном варианте: у меня дома была простая черная доска и мел, сын снимал процесс на смартфон, мы отправляли запись на курсы. Но через короткое время в школе и в МИЭТе наладилась система веб-конференций через Zoom, и тогда занятия максимально стали похожи на обычные — насколько это возможно для дистанционного образования.
Вместо доски я начала использовать графический планшет. И получила огромное количество новых возможностей: цветные «мелки», которые я обожаю и на доске, тут доступны в полном разнообразии, можно рисовать линии, фигуры, что угодно! А ведь физика — наука рисовательная, если вы нарисуете себе условие задачи — вы её поймёте, так я всегда говорю даже своим самым младшим школьникам.
Сейчас я постоянно применяю онлайн-формат при выполнении домашних заданий на подготовительных курсах. Считаю, что, по крайней мере на курсах, это удобно и правильно. Дети 21-го века — дети компьютерного века, для них работа на компьютере естественна.
Устроено это так: я прошу ребят решать варианты ЕГЭ в обучающей онлайн-системе Дмитрия Гущина, 10-классникам задаю один вариант на неделю, 11-классникам — два, это не много, можно сделать за один-два вечера. Для 10-классников какие-то темы могут быть ещё не знакомы, тогда они решают, что могут — тут главное преодолеть психологический барьер.
Выполнив варианты, ребята делают скриншот на свои смартфоны и показывают его мне на занятии. Правильно решенные задания в системе отображаются зеленым цветом — у сильных ребят на скриншоте всё зелёное; белым окрашено то, за что человек не брался; красным — выполненное неправильно; желтым — выполненное частично правильно, с ошибкой. Мне достаточно взглянуть и увидеть эти цвета.
Затем мы разбираем домашние задания индивидуально, с обсуждением, пусть даже по две минуты: что получилось, что нет, какие проблемы. В самой онлайн-системе есть возможность сразу подсмотреть правильное решение, но этого делать не стоит, ведь главный смысл наших занятий — понять, что «западает», с чем проблемы. Как на приёме у врача, который должен знать, что лечить, и обманывать его не имеет смысла. Главный результат этих домашних работ — увидеть, что не получилось.
За время моего преподавания поколения абитуриентов меняются, меняются и вопросы, задевающие абитуриентов, их требования и требования родителей к уровню подготовки на курсах. Можно сказать, что к сегодняшнему дню всё это изменилось кардинально. Прежде всего, сейчас гораздо меньше молодежи, чем в прошлом, планирует получать техническое образование. За последние пять-шесть лет запрос на него подрос, однако в среднем молодых людей больше привлекает гуманитарная сфера.
Группы по физике в составе подготовительных курсов никогда не были очень многочисленными — из года в год это определённое количество групп. В такие группы всегда приходили ребята с разным уровнем подготовки. Раньше, ещё лет десять назад, сильные ребята, способные выдерживать серьёзную учебную нагрузку и хорошо подготовленные, которые пришли «причесать» и систематизировать свой объём знаний, — они «зажигали» на занятиях. Более слабые прислушивались к ним, списывали с доски, участвовали в общей работе и были всем довольны. Никто не предъявлял претензий, что им скучно, слишком высокий уровень и т. д. Но в последние годы я замечаю такую тенденцию.
Есть те, кто приходит практически «на нуле», как будто школьной физики не было совсем, и рассчитывает, оплатив курсы, за несколько месяцев резко поднять свой уровень, при этом не прикладывая сколько-нибудь серьёзных собственных усилий. Предъявляются гипертрофированные требования к аудиторной работе, и эти требования не всегда можно выполнить — хотя бы потому, что образовательный процесс идёт для всех, а не индивидуально.
Я изо всех сил пытаюсь принести пользу максимальному числу учеников, и, как правило, в рамках определенных тем работаю по-разному с тремя подгруппами внутри каждой группы курсов — провожу тестирование, выделяю ребят разных уровней и даю им разные задания. Тогда более слабые не чувствуют себя обделенными и не сидят «как на чужих именинах». Бывает, что уровень подготовки детей отличается разительно: то, что сильные схватывают за две минуты и показывают на доске, слабым можно объяснять полтора часа, и они всё равно не поймут. Поэтому такая задача и не ставится, они ориентируются на сдачу первой части ЕГЭ, решение «одноходовых» задач, это их устраивает, и такая работа идёт отдельно.
Самое критичное для меня, что морально подавляет — когда ребёнок, оплатив курсы (точнее, платят его родители или спонсоры), просто не ходит на занятия. Или ходит, но в «мигающем» режиме, или приходит ненадолго и сидит, чем-то занимаясь в своём смартфоне, считая, что преподаватель этого не видит… А я, конечно же, вижу, я же каждого пытаюсь нащупать «сердцем», вовлечь в занятие. Деликатно пытаюсь его подцепить, он делает вид, что начинает заниматься, а потом спрашивает «Можно мне уйти?» — «Можно…». Можно не приходить, можно прийти и на половину занятия или уйти с середины, можно сказать родителям, что ходите — и не ходить. Всё можно. Вопрос в том, а нужно ли?
В общем-то, так было всегда — не все дети проявляли способности к учёбе, и в советские времена в обычном классе можно было бы по пальцам одной руки сосчитать ребят, успешных в физике. Так оно и осталось. Но вот в чём новость: раньше дети, неуспешные в предмете, не претендовали на поступление в технический вуз. Сейчас специфика воспитания такова, что ощущается откровенное чувство вседозволенности и всемогущества у молодых людей, совершенно не адекватные их способностям и реальным возможностям. В итоге те, у кого в школе даже «тройки» нет по физике, вдруг почему-то захотели сдавать физику и поступать в технический вуз: «Возьмём репетитора, пойдём на подготовительные курсы, заплатим деньги».
Считается, что деньги — это эквивалент знаний, которые можно получить за несколько месяцев. Я получаю даже предложения вроде: «Заплатим сколько угодно, а вы за два месяца подготовьте ребенка к поступлению туда-то», — и на подобные авантюры никогда не соглашаюсь. Вот и получается, что раньше такие ребята вообще не приходили на подготовительные курсы — у них была какая-то реальная самооценка, был естественный отбор, у кого не было способностей, кто не старался и не трудился, понимал, что им тут делать нечего. А сейчас приходят все.
Встречаются и супер-подготовленные ребята, которым нужно только кидать задачи, как в топку — даешь, и задачу через две минуты «порвали», какой бы сложности она не была. Бывают же такие, буквально «со звездой во лбу»! Смотрят на задачи, и их озаряет. И в самом деле, физические задачки, даже самые сложные, делаются за три минуты, если их физическая идея стала понятна. Главное, подобрать к этой шкатулке золотой ключик. И я бесконечно рада, что в каждой группе на курсах обязательно есть один-два таких школьника — даже не знаю, как они получаются у родителей, у школы, как они растут и воспитываются, это просто удивительная редкость.
Поскольку я веду в МИЭТе годичные курсы для 10-х и для 11-х классов — очень радуюсь, когда мои 10-классники приходят ко мне в новый набор 11-классов — значит, я хорошо сделала свою работу, и дети хотят ко мне вернуться.
Моё стратегическое преимущество, как и у любого преподавателя МИЭТа, работающего на подготовительных курсах — мы знаем перспективу. Знаем, как готовить детей, чтобы они, придя в МИЭТ или любой другой технический вуз, не оказались беззащитными перед проблемами, которые сразу навалятся в начале учёбы. Переход от школьной жизни к студенчеству — серьезное испытание для любого молодого человека, это переход ко взрослой жизни, другому ритму и нагрузкам. Какие-то чисто учебные вещи могут вызвать непреодолимые трудности, даже у отличников, которые «натасканы» на определённый тип задач для сдачи ЕГЭ, и в вузе начинают чувствовать, что всё как-то не так — их знания рассыпаются.
Зная, что потребуется студентам на первом курсе, я могу подготовить к этому абитуриентов. Например, на первых же семинарах по физике в институте будет кинематика и производные, и я предлагаю своим ребятам: давайте попробуем те же задания, которые вы выполняете, выучив школьные формулы, решить как студенты — вас уже научили дифференцировать на математике, вы проходили кинематику на физике, теперь соберем всё вместе. Это просто и красиво. Надеюсь, ребятам такая работа помогает, когда они потом приходят в вуз.
Многие ли мои ученики поступают потом в МИЭТ? Вы знаете, сама я большой патриот МИЭТа — я люблю МИЭТ. И не только потому, что я здесь работаю, а потому, что это действительно достойный вуз. Вуз, дающий неограниченные перспективы в дальнейшем трудоустройстве, на старте карьеры — и научной, и деловой, и исследовательской, вуз с огромным спектром специальностей. А какие здесь люди — педагоги и сотрудники, от буфетчиц до проректоров и ректора! И какие у нас замечательные студенты! Мне кажется, это «магия красных стен» — притягивать хороших людей. Проходишь через проходную МИЭТа, погружаешься в эту ауру, и хочется жить.
Я никогда не говорю со своими ребятами на подготовительных курсах таким пафосным слогом — у нас с ними каждая минута посвящена учёбе. Но любовь сложно скрыть и невозможно имитировать, если ты живешь и дышишь этой любовью, дети это чувствуют. И тогда ребята начинают интересоваться, расспрашивать о МИЭТе. Конечно, для слушателей подготовительных курсов включены все средства и возможности МИЭТа, чтобы заранее познакомить их с университетом — и дни открытых дверей, и дополнительные занятия помимо стандартной подготовки. Вот сейчас я по субботам провожу специальные занятия «Решение сложных задач по физике», на которые могут прийти школьники со всего Зеленограда. Мы водим школьников по лабораториям МИЭТа, показываем занимательные опыты — что мы только не делаем!
В результате я могу с уверенностью сказать, что подавляющее большинство тех, кто прошел подготовительные курсы в МИЭТе, сюда же и поступают. У нас с ними бывают радостные встречи в коридорах МИЭТа. Обычно молодые люди в своей компании не склонны подбегать к педагогам, выказывать какие-то яркие эмоции… Но нет! Мои ученики отрываются от друзей, бегут через весь коридор, кричат: «Подождите, Галина Васильевна! Я поступил! Поступил!» И это очень приятно.
Однако, если ребята идут поступать в другие вузы — это для меня, разумеется, не разочарование. Конечная цель, по большому счёту — не то, где они будут учиться, а будут ли они счастливы. Каждый человек должен найти себя, свою судьбу, самореализоваться. И когда я получаю письма с благодарностями от тех, кто учится в МГУ, на Физтехе и т. д. — это вдохновляет. Они набирают огромные баллы при поступлении, становятся успешными, делятся, какие у них перспективы, куда их приглашают на стажировки, в магистратуру и аспирантуру. И я радуюсь за них.
Как школьный учитель и преподаватель подготовительных курсов, я готовлю ребят к ЕГЭ, а как преподаватель МИЭТ — пожинаю плоды этой подготовки в головах поступивших студентов. Хочу сказать, что поначалу, после введения ЕГЭ, его можно было бы подвергнуть серьёзной критике, особенно на фоне прошлого опыта — конечно, ЕГЭ никогда не заменит письменные и устные экзамены, которые дети сдавали в советские времена. Можно говорить об этом с болью, но как прецедент в некоторых вузах экзамены всё ещё существуют. МГУ, главный вуз страны, эту планку мужественно держит, за что ему огромная благодарность.
Однако со временем я вижу, как сама система ЕГЭ и тесты ЕГЭ постепенно улучшаются. Тесты десятилетней давности и тесты, которые дети пишут сейчас — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Перестраивается структура заданий, пальцем в небо теперь не попадёшь, очень много заданий расчётного характера — нужно посчитать и написать число, а не выбрать качественный ответ.
По заданиям второй части ЕГЭ я ориентирую ребят на сборники от команды М.Ю. Демидовой, которая ежегодно создаёт варианты ЕГЭ по физике. Поскольку я непрерывно готовлю детей, я вижу, как эволюционируют эти задания в направлении усложнения, понимания физической идеи, смысла физических процессов. Они хорошеют прямо на глазах. К ним всё меньше претензий по двусмысленности, которая может привести к неправильному пониманию заданий и, в итоге, к апелляциям. Я вижу реально красивые, не перегруженные варианты — строго в рамках школьной программы.
Так что, если нет надежды, что ЕГЭ отменят — по этому поводу всё меньше скорби и стенаний. Уровень ЕГЭ поднимается, сдавать становится всё тяжелее, и баллы, которые дети получают, вполне обоснованы. Я сужу по своим ученикам в школе и на курсах МИЭТа: действительно, кто как готовился, тот такие баллы и получает, я могу им заранее сказать, в каком примерно промежутке баллов будет их результат — и мои прогнозы сбываются.
Я бы, конечно, поддержала введение вузовских экзаменов. Каждый вуз знает, какой уровень ему нужен. Экзамены, которые может предложить наша кафедра, — а у нас замечательная кафедра общей физики в МИЭТе, её уже 20 лет возглавляет Николай Иванович Боргардт, который подобрал беспрецедентно высокий уровень профессорско-преподавательского состава, — так вот, экзамены для абитуриентов у нас были бы хорошие и, наверное, лучше ЕГЭ. Есть сборники экзаменов в МИЭТ прежних времён, я готовлю ребят в том числе и по этим сборникам. Физика — всё равно физика, а задачки-то там какие красивые!
Помимо университета я работаю в зеленоградской школе 1692 (корпус 1017), которая недавно вошла в состав школы 1528 (ранее гимназии). При этом наш корпус остался обычным общеобразовательным, и я остаюсь здесь. Просто люблю свою школу, своих учеников — они с 7 по 11 класс растут на моих глазах, свой кабинет, свой астрономический школьный кружок. У нас есть два телескопа, астрономическая карта, все нужные приспособления для наблюдений. Четыре года назад астрономию вернули в школьную программу, и замечательные учёные ГАИШ МГУ, профессор А.В. Засов и доцент В.Г. Сурдин, написали учебно-методический комплекс по астрономии. Они же читают открытые лекции, мы ездим на дни «тротуарной астрономии» на Нахимовском проспекте и сами проводили такие встречи в Зеленограде — на поляне за Дворцом творчества в 9-м микрорайоне. Выезжаем с ребятами и в Троицк, где ежегодно весной проводится Физический марафон «Шаг в науку»: надо сделать прибор, презентовать его командой, и затем прибор остаётся в музее — «Физической кунсткамере».
По физике я со своими детьми уже десять лет занимаюсь исследовательскими работами — это меня особенно вдохновляет как педагога. В нашем корпусе есть физико-математические старшие классы, и я ребятам в начале года даю на выбор темы научно-исследовательских работ. Иногда подключаются и дети из более младших классов. Какие невероятные опыты мы выполняем! У нас и гейзеры бьют, и летающие тарелки летают, мы запускаем ракеты — сначала в химическим варианте, потом печатаем их на 3D-принтере при содействии МИЭТа. Дети увлекаются, и я сама, как ребенок, увлекаюсь всем этим.
Свои работы мы представляем на Московском городском конкурсе научно-исследовательских и проектных работ, а также на конференции «Творчество юных» МИЭТа — каждый год подаём не менее десяти работ и, как правило, занимаем призовые места. Стараюсь, чтобы работы были высокого качества. Для детей такая деятельность полезна не только тем, что она стимулирует интерес к физике и даёт навыки проведения исследований, но и с прагматической стороны — МИЭТ даёт призёрам конференции дополнительные баллы при поступлении, и эти баллы очень часто становятся решающими.
Кроме того, я прививаю ребятам культуру публикации своих работ — настаиваю, чтобы наиболее целеустремленные из них обязательно оформили свои работы в виде статей, которые проходят внешнее рецензирование. Мы публикуемся с ними во всероссийском научном журнале «Студент. Аспирант. Исследователь» и в других изданиях — соблюдая требования к качеству исследований, которые должны быть проведены школьником или студентом в соавторстве с учёным, я, как доцент МИЭТа, выступаю соавтором этих работ. Порядка пяти публикаций уже вышло, планируем, что будут ещё. Эти публикации важны как элемент портфолио абитуриента при поступлении в любой технический вуз и позже — например, при поступлении из бакалавриата в магистратуру вуза, в ходе конкурса на бюджетные места, можно предъявить свои опубликованные школьные работы и получить дополнительные баллы.
Исследовательская работа в школе имеет гораздо более далёкие перспективы, чем можно подумать. И для меня, как для учителя физики, это буквально оазис, который делает мою работу в школе и учёбу для детей во много раз прекраснее. Кроме того, такая деятельность сказывается на профориентации ребят. В прошлом году из одного физмат-класса, где я вела физику, в МИЭТ поступили 9 из 23 учеников.
Для желающих заниматься в небольших группах есть курсы в мини-группах, а также индивидуальные занятия с педагогом.
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