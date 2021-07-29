Чем уникален бренд Kerama Marazzi?

Это крупнейший производитель декоративно-отделочных материалов высокого качества. Предприятия оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых современных в Европе. Это мега-производство: заводы, где производят керамогранит и плитку, единственная в своем роде творческая фабрика декоративных элементов, собственный завод сантехники, современные линии по выпуску уникальной плитки макси-формата — проще говоря, очень большой, каковую редкий производитель может себе позволить.



Kerama Marazzi — это большая сеть магазинов, созданных по единому образцу. Кроме керамических материалов, здесь представлены сантехника, мебель для ванных и обои под тем же брендом. Выбор огромный.



Еще один несомненный плюс бренда и магазинов Kerama Marazzi — компетентные продавцы-консультанты. Здесь не нужно бродить, как в строительных гипермаркетах, в поисках нужного. Вся продукция представлена в зале, покупатели получают толковую и детальную консультацию и полное сопровождение заказов — от дизайн-проекта на месте до доставки в оговоренный срок.



Каждый год Kerama Marazzi выпускает новые коллекции. Это своеобразное «керамическое путешествие» по миру, где традиции национальных культур сочетаются с дизайнерскими решениями и трендами. В 2020 году выпущена коллекция Milano — 64 уникальных серии керамогранита и плитки в разных стилях и форматах. По названию понятно, что источником вдохновения стал Милан в частности и итальянская культура в целом. Эта коллекция пользуется большим успехом.

При этом цены здесь вполне приемлемые. Основной ассортимент — это средняя ценовая категория. Но есть как и совсем недорогие материалы — от 400 рублей за квадратный метр, — так и эксклюзив. Всё зависит от пожеланий конкретного покупателя.



