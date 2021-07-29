Kerama Marazzi — международный и крупнейший российский бренд, лидер в производстве керамической плитки и керамического гранита. В магазине на улице Гоголя,2 представлено более тысячи наименований плитки — на любой вкус и для любых потребностей. Рассказываем и показываем, что внутри магазина, и почему выгодно и правильно покупать плитку именно здесь.
Это крупнейший производитель декоративно-отделочных материалов высокого качества. Предприятия оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых современных в Европе. Это мега-производство: заводы, где производят керамогранит и плитку, единственная в своем роде творческая фабрика декоративных элементов, собственный завод сантехники, современные линии по выпуску уникальной плитки макси-формата — проще говоря, очень большой, каковую редкий производитель может себе позволить.
Kerama Marazzi — это большая сеть магазинов, созданных по единому образцу. Кроме керамических материалов, здесь представлены сантехника, мебель для ванных и обои под тем же брендом. Выбор огромный.
Еще один несомненный плюс бренда и магазинов Kerama Marazzi — компетентные продавцы-консультанты. Здесь не нужно бродить, как в строительных гипермаркетах, в поисках нужного. Вся продукция представлена в зале, покупатели получают толковую и детальную консультацию и полное сопровождение заказов — от дизайн-проекта на месте до доставки в оговоренный срок.
Каждый год Kerama Marazzi выпускает новые коллекции. Это своеобразное «керамическое путешествие» по миру, где традиции национальных культур сочетаются с дизайнерскими решениями и трендами. В 2020 году выпущена коллекция Milano — 64 уникальных серии керамогранита и плитки в разных стилях и форматах. По названию понятно, что источником вдохновения стал Милан в частности и итальянская культура в целом. Эта коллекция пользуется большим успехом.
При этом цены здесь вполне приемлемые. Основной ассортимент — это средняя ценовая категория. Но есть как и совсем недорогие материалы — от 400 рублей за квадратный метр, — так и эксклюзив. Всё зависит от пожеланий конкретного покупателя.
Всё написанное выше применимо к магазину в Зеленограде, поскольку Kerama Marazzi — это единый ассортимент и стиль. Магазин находится возле станции Крюково напротив 10-го микрорайона, в большом здании рядом с ТЦ «Иридиум» — в торговом и бизнес-центре «Серебряный кит». Время работы: с 9:00 до 19:00 ежедневно.
Рядом с магазином есть удобная бесплатная парковка. Там почти всегда можно найти место, а в выходные тем более — офисные помещения в эти дни пустуют.
Можно и приехать на автобусе: рядом остановка «10-й микрорайон» (автобусы 4, 9, 24). Или дойти пешком от станции Крюково, это займет пять-шесть минут.
Внутри магазина глаза сразу же разбегаются от обилия красивой стильной плитки с самыми разными дизайнерскими решениями — от «восточных ковров» и мозаики до мотивов Ренессанса и строгих геометрических узоров. Впрочем, пространство организовано удобно: образцы представлены на стенах и стендах, сгруппированы по коллекциям и форматам, всё можно рассмотреть и потрогать. Выделены отдельные тематические зоны — плитка под камень, бетон, дерево, мрамор.
Строго говоря, основной ассортимент — керамогранит, а «плитка» мы говорим по привычке. В отличие от обычной керамической плитки, это очень прочный, твердый и практически вечный материал. Его можно применять в любых помещениях для разных целей. На полу, стенах, потолках, фасадах, в комнатах, кухнях, санузлах, бассейнах, в квартирах, частных домах и общественных пространствах.
Например, плитку «под дерево» можно положить в квартире вместо ламината или паркетной доски. И она будет не в пример долговечнее, к тому же водонепроницаемой. А по фактуре ничем не отличается от дерева.
Для стен можно подобрать плитку и под текстиль, и под кирпич. А если нужны плиты очень большого размера — тоже не проблема, есть даже редкие образцы 260х320 cм. Можно подобрать и любую привычную плитку для ванной или кухни, в том числе мелкую мозаику.
Здесь же представлены итальянские обои Kerama Marazzi. Опять же, с самыми разными рисунками и текстурой. Они отлично сочетаются по стилю с плиточными материалами. Дополняют ассортимент магазина стильная мебель для ванной комнаты и санузлов. Таким образом, можно полностью закупить красивые и качественные отделочные материалы для всей квартиры или дома.
Выбор плитки — дело вкуса, но к рекомендациям всегда можно прислушаться. Коллекция 2020 года вдохновлена Миланом — столицей мировой моды. Выполнена она с большим вкусом, в ней сочетается высокий стиль и скромность, разнообразие и лаконизм, красота и практичность, Ренессанс, образ Леонардо да Винчи и современность. В этих уникальных сериях несомненно найдутся новые интерьерные идеи.
В магазине работают не просто продавцы, а люди, разбирающиеся в своем деле. Им можно задавать самые разные вопросы, они ответят. Здесь же выполняют визуализацию любого интерьера с выбранной плиткой и (или) обоями. Покупатель получает полноценный дизайн-проект, он уже видит, как будет выглядеть его квартира, дом или отдельные помещения. Делается это бесплатно при покупке продукции. Программа Ceramic 3D позволяет воплотить любые задумки. Единственное, что нужно от заказчика — точные размеры помещения.
Можно выполнить такой 3D-дизайн и без покупки, в этом случае он стоит три тысячи рублей.
Доставка по Зеленограду: 300 рублей до подъезда.
Адрес: Зеленоград, улица Гоголя дом 2
Время работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
Телефоны: 8-800-700-69-21, 8-991-591-68-08
Магазин в Зеленограде: keramir24.ru
Сайт: kerama-marazzi.com
zelenograd@keramir24.com