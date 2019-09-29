«Его целенаправленно убивали». Как молодой зеленоградец погиб за свою доброту и как убийцы пытаются уйти от ответственности 29.09.2019 ZELENOGRAD.RU

История о жестоком убийстве 27-летнего Владимира Ш. в начале сентября потрясла Зеленоград. Изувеченное тело мужчины, забитого до смерти, обнаружили в гаражном комплексе возле промзоны Алабушево.

Травмы были настолько чудовищными, что некоторые СМИ додумали и превратили их в еще более страшные. Родные попросили не пугать людей и удалить эту неправду из интернета, но безуспешно.

Близкая родственница убитого рассказала «Зеленоград.ру» о случившемся, чтобы не было никаких домыслов. Она сообщила также, что убийцы добиваются менее тяжкой статьи за свое преступление.

Хотел показать короткую дорогу

Владимир шел домой из 10-го микрорайона. По дороге познакомился с двумя разнорабочими с алабушевской стройки. Судя по камерам видеонаблюдения, это произошло возле «Иридиума».

Компания перешла в «новый» город. Дважды ходили купить алкоголь, причем угощали рабочие — 22- и 24-летний приезжие из другой области. Позже Владимир предложил показать короткую дорогу из 14-го микрорайона назад в 10-й. 

Там, на территории особой экономической зоны, между железными гаражами всё и произошло в ночь на 8 сентября. Владимира избивали обломком деревянной доски, руками и ногами. Минимум два удара из нанесенных по голове оказались смертельными. Когда его нашли — с открытой черепно-мозговой травмой и сломанной шеей, лица практически не было. Опознали только по документам, которые у него были при себе (банковская карта, паспорт и медицинский полис).

Признание убийц

Обоих задержали через несколько дней. Они дали признательные показания, но настаивают, что не собирались убивать нового знакомого. Денег у него не было, но был смартфон Xiaomi за семь тысяч, который и забрали эти двое. А убийство — это, мол, нечаянно вышло. С их слов, когда они уходили, Владимир якобы был еще жив.

«Хотят, чтоб им сделали убийство по неосторожности. Только вот они не собирались просто ограбить и уйти. Нет, они именно убивали, целенаправленно», — говорит родственница.

«Год удачно идет»

Владимир родился и жил в Зеленограде. Знакомые рассказывают, каким хорошим парнем он был. Неконфликтный, контактный, очень открытый человек. Никогда не отказывал в помощи, всегда помогал. Добрый и, наверное, чересчур общительный.

Недавно вернулся с Черного моря, где отдыхал с родными. Он впервые был на море — радовался, как ребенок.

Говорил, что многое налаживается, что вообще этот год удачно идет. На прежней работе что-то не ладилось, а тут нашел новую — и очень понравилось (Владимир по специальности электрик). Познакомился с девушкой, которая ему тоже очень нравилась. Собирался купить машину — в октябре хотел идти учиться на права. Планы были грандиозные.

Следствие

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Следствие ждет заключения судмедэксперта, в котором будут описаны все травмы и указано, какие из них были смертельными.

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