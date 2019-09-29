Хотел показать короткую дорогу

Владимир шел домой из 10-го микрорайона. По дороге познакомился с двумя разнорабочими с алабушевской стройки. Судя по камерам видеонаблюдения, это произошло возле «Иридиума».

Компания перешла в «новый» город. Дважды ходили купить алкоголь, причем угощали рабочие — 22- и 24-летний приезжие из другой области. Позже Владимир предложил показать короткую дорогу из 14-го микрорайона назад в 10-й.

Там, на территории особой экономической зоны, между железными гаражами всё и произошло в ночь на 8 сентября. Владимира избивали обломком деревянной доски, руками и ногами. Минимум два удара из нанесенных по голове оказались смертельными. Когда его нашли — с открытой черепно-мозговой травмой и сломанной шеей, лица практически не было. Опознали только по документам, которые у него были при себе (банковская карта, паспорт и медицинский полис).