К счастью, поймать удалось всё семейство. Веранду пришлось разбирать: «Мы связались с управой Старое Крюково, и там нам очень помог главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Клюев Павел Николаевич. Он быстро связался с „Жилищником“, и те прислали двух сотрудников с инструментом», — комментирует Ирина. Когда вскрыли веранду, под полом обнаружили целых 12 слепых «мокроносов».

В приюте мест для «новичков», к тому же таких маленьких, нуждающихся в тепле и комфорте, очень мало. До этого там уже содержалось около 50 подросших щенков, еще два десятка увеличили поголовье в полтора раза — при этом численность всех жителей приюта приближается к 900. Сейчас малышей поселили в тёплую комнату, предназначенную для кошек. Смешивать щенков из разных помётов не рекомендуется, особенно до прививок. Первой задачей работников и волонтёров приюта станет создание им условий для выживания. А затем — поиск лучших хозяев, как только щенки станут немного самостоятельнее.

«Щенки в приюте попадают в довольно безрадостные условия, где их ждут всевозможные инфекции из-за скученности, а потом холодный вольер площадью в три метра, который придется годами делить ещё с тремя-четырьмя собаками, и полное отсутствие внимания», — рассказывает один из постоянных волонтеров приюта.

Приют и его волонтёры рады любой помощи — финансовой, кормам и пелёнкам, лекарствам, помощи в социализации и пиаре. Все желающие могут приехать в приют каждые выходные с 13:00 до 17:00, чтобы увидеть условия жизни животных в приюте, погулять со взрослыми собаками и со щенками, поиграть с ними, присмотреться и, может быть, забрать кого-то домой.