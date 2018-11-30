«Мы так и называем их — двадцать два мокрых носа, — смеётся зеленоградка Ирина, которая помогала спасать щенков и теперь ухаживает за ними в приюте. — Представляете, хвостатые мамки будто сговорились и родили щенков прямо в детских садиках: одна в 10 микрорайоне, а другая через дорогу, в 9 микрорайоне». 26 и 28 ноября, с разницей в два дня, в зеленоградский муниципальный приют для собак привезли два десятка щенков. Теперь у волонтёров прибавилось хлопот, хотя приют уже переполнен: щенкам нужен специальный корм и прививки. А главное, каждому из щенков нужно найти хозяев. «Именно это будет для щенков настоящим спасением» , — добавляет постоянный волонтёр приюта.
В первом случае поймать щенков помогли дети, ученики школы 1692: третьеклассник Вася Шипулин, шестиклассники Арина Тихонова и Женя Лисицын. Отделение школы в корпусе 1005А — обычный типовой детский сад с несколькими верандами для прогулок. Под одной из веранд ребята обнаружили щенков и подкармливали их, а потом рассказали обо всём родителям. Родители связались с волонтёрами приюта, сотрудники школы тоже отправили заявку на отлов.
«Когда приехала группа отлова, никто из взрослых даже не мог забраться под веранду, слишком узкий был лаз, — рассказывает Ирина. — Щенков доставали сами ребята». Добывали их общими усилиями: девятерых вытащили Арина и Женя. «Десятого не могли долго достать, и я бегала за Васей в школу. Он залез, долго искал и нашёл» , — добавляет мама Арины.
В результате все десять щенков были спасены, а вот их маму поймать пока не удалось. Для малышей тут же объявили сбор помощи в группе приюта Вконтакте. Первая посылка уже пришла, с сухим кормом и вакцинами для прививок. Но без мамы щенкам придётся туго, утверждают волонтёры — мама должна и греть, и выкармливать их, и передать им иммунитет от всевозможных инфекций. Остаются шансы отловить и присоединить её к щенкам: собака продолжает наведываться к веранде и ищет своё потомство, её видят из окон детского сада, но она слишком пуглива после первого нападения. Все попытки её поймать тщетны, хотя собака хромает — прыгает на трёх лапах. Сейчас в группе волонтёров обсуждают возможность нанять за собственный счёт ловца, который уже помогал в сложных случаях, и собирают на это деньги.
Когда через пару дней, 28 ноября, в приют поступило сообщение об еще одном таком же семействе под детсадовской верандой, — уже в 9 микрорайоне, буквально через дорогу, — группу отлова предупредили сразу: нужно обязательно забрать и щенков, и маму. Щенки были помладше, двухнедельного возраста, еще совсем беспомощные.
К счастью, поймать удалось всё семейство. Веранду пришлось разбирать: «Мы связались с управой Старое Крюково, и там нам очень помог главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Клюев Павел Николаевич. Он быстро связался с „Жилищником“, и те прислали двух сотрудников с инструментом», — комментирует Ирина. Когда вскрыли веранду, под полом обнаружили целых 12 слепых «мокроносов».
В приюте мест для «новичков», к тому же таких маленьких, нуждающихся в тепле и комфорте, очень мало. До этого там уже содержалось около 50 подросших щенков, еще два десятка увеличили поголовье в полтора раза — при этом численность всех жителей приюта приближается к 900. Сейчас малышей поселили в тёплую комнату, предназначенную для кошек. Смешивать щенков из разных помётов не рекомендуется, особенно до прививок. Первой задачей работников и волонтёров приюта станет создание им условий для выживания. А затем — поиск лучших хозяев, как только щенки станут немного самостоятельнее.
«Щенки в приюте попадают в довольно безрадостные условия, где их ждут всевозможные инфекции из-за скученности, а потом холодный вольер площадью в три метра, который придется годами делить ещё с тремя-четырьмя собаками, и полное отсутствие внимания», — рассказывает один из постоянных волонтеров приюта.
Приют и его волонтёры рады любой помощи — финансовой, кормам и пелёнкам, лекарствам, помощи в социализации и пиаре. Все желающие могут приехать в приют каждые выходные с 13:00 до 17:00, чтобы увидеть условия жизни животных в приюте, погулять со взрослыми собаками и со щенками, поиграть с ними, присмотреться и, может быть, забрать кого-то домой.
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