«Я самовыражаюсь с помощью съемки видеороликов, которые выкладываю в интернет. В своем блоге я делюсь как музыкальным творчеством, так и рассуждениями на важные для меня темы»

Пою с самого детства — однажды увидел по телевизору «Фабрику звёзд», загорелся желанием петь на сцене, упросил родителей, и они отвели меня в музыкально-художественный центр. В итоге, десять лет пел в зеленоградском хоре «Лель». После 11 класса поступил в МГИК на кафедру эстрадно-джазового вокала, сейчас сдаю последние экзамены и скоро получу диплом. Я рад, что решил профессионально заниматься тем, от чего получаю удовольствие.

Несколько лет назад меня позвали в группу Cindy Rocket в качестве вокалиста. Мы долгое время записывали альбом, который вышел в 2016 году под названием «M-Ocean». После этого я сразу ушёл из группы, потому что понял, что такая стилистика мне совершенно чужда и своим вокалом я не дополнил их работу, а скорее испортил. Работа в коллективе помогла мне окончательно определиться, в каком я бы хотел развиваться. И подарила кучу вдохновения.

Сейчас я занимаюсь сольной карьерой, планирую выпуск сольного музыкального альбома, где упор делаю на психологическую составляющую. Хочется, чтобы подростки нашли в нем отклик. Сами песни готовы, сейчас осталось найти музыкантов и деньги для создания аранжировок.