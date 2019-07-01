У 21-летнего зеленоградца Олега Антоненко 140 тысяч подписчиков на ютубе, а его самое популярное видео набрало 1,5 миллиона просмотров. В своих роликах он делает каверы на песни популярных исполнителей, поднимает важные социальные темы и делится историями из своей жизни. Он рассказал Zelenograd.ru, как видеоблогинг помогает справляться с комплексами, что делать, если вы столкнулись с травлей в интернете, за что он любит наш город и как можно «испортить» альбом группы, имея хорошее музыкальное образование.
Пою с самого детства — однажды увидел по телевизору «Фабрику звёзд», загорелся желанием петь на сцене, упросил родителей, и они отвели меня в музыкально-художественный центр. В итоге, десять лет пел в зеленоградском хоре «Лель». После 11 класса поступил в МГИК на кафедру эстрадно-джазового вокала, сейчас сдаю последние экзамены и скоро получу диплом. Я рад, что решил профессионально заниматься тем, от чего получаю удовольствие.
Несколько лет назад меня позвали в группу Cindy Rocket в качестве вокалиста. Мы долгое время записывали альбом, который вышел в 2016 году под названием «M-Ocean». После этого я сразу ушёл из группы, потому что понял, что такая стилистика мне совершенно чужда и своим вокалом я не дополнил их работу, а скорее испортил. Работа в коллективе помогла мне окончательно определиться, в каком я бы хотел развиваться. И подарила кучу вдохновения.
Сейчас я занимаюсь сольной карьерой, планирую выпуск сольного музыкального альбома, где упор делаю на психологическую составляющую. Хочется, чтобы подростки нашли в нем отклик. Сами песни готовы, сейчас осталось найти музыкантов и деньги для создания аранжировок.
Снимать видео начал ещё в 2010 году, в форме «Школьных новостей», где мы дурачились с друзьями от нечего делать. Впоследствии это переросло в любимое дело. В интернете проще получить ответную реакцию. Нет необходимости участвовать в различных конкурсах и фестивалях, чтобы быть услышанным. Достаточно просто записать на видео, как ты поешь, и через минуту тебя увидят тысячи.
Благодаря ютубу, я стал более открытым, относительно, но стал принимать и свою внешность, и голос. Вне зависимости от количества аудитории, видеоблогинг, в той или иной мере, помогает справиться с комплексами. Это очень подходящая для музыкантов платформа, здесь получается создать атмосферу душевного разговора с человеком, в отличие от Instagram, например, где циркулирует постоянный поток контента, на который люди частенько тратят время впустую. Хотя эту соцсеть я тоже люблю и веду.
Блогинг помогает конкретно мне, как личности, но также хочется показать на своём примере, что не нужно стесняться быть собой. Чаще всего, причина такого страха — это неуверенность, проявлений много, у всех в разной степени, но суть одна: человек очень боится показывать настоящие чувства и проявлять индивидуальность. Мешает желание «быть любимым», которое вроде бы и свойственно всем людям, но неуверенного в себе человека отличает глубокая вера в то, что таким, какой он есть, его никто не полюбит, что он плохой и недостойный.
С самого детства нам говорят придерживаться определенных стандартов. Впоследствии, в школе начинается травля тех, кто этим стандартам не соответствует, сейчас ко всему добавилась травля в интернете — кибербуллинг. И я не понаслышке знаю, что это такое — оскорбления, угрозы, шантаж, всевозможное психологическое насилие. Я пытаюсь объяснить своим зрителям, что, в первую очередь, важно не поддаваться эмоциям и осознавать, что клин не только клином вышибают — так только развивается и поддерживается культура насилия. Любая агрессия порождает ещё большую агрессию. Никогда не стоит отвечать на травлю, лучше сберечь свои нервы и время. Безразличие — самый верный способ избавиться от обидчиков.
Также хочется донести, что деления на мужские и женские увлечения не бывает; что-то, как ты выглядишь не должно никого касаться. Недавно я проводил флешмоб «Дня самовлюбленности», в котором призвал аудиторию покопаться в себе, хотя бы на день принять то, что они считают своими недостатками и провести 24 часа исключительно в своё удовольствие. И меня поразил тот момент, когда многие стали писать слова благодарности и говорить, что этот день был им необходим. В целом, удивляет отклик аудитории на обсуждаемую тему. Когда люди в комментариях начинают делиться своими личными историями и обсуждать это между собой, получается такая групповая терапия. Пока это самовыражение приносит удовольствие, помогает мне и, в какой-то мере, другим, оно имеет место быть.
140 тысяч подписчиков — довольно много, но, на самом деле, цифры ничего не изменили в моей голове. Я не придаю «популярности» особого значения и по-другому себя не ощущаю, я просто рад, что у меня есть столько единомышленников. Бывает, конечно, что меня узнают на улицах, особенно, если нахожусь в центре Москвы. Чаще всего, просто издали смотрят и шепчутся. Иногда поступают сообщения, что меня видели в тех-то местах Зеленограда. От этого становится жутко. Но я очень люблю свой город, в нём себя чувствуешь максимально уютно и комфортно. Если опустить тот факт, что бывают навязчивые мысли о том, что всегда кто-то может наблюдать, то любые встречи с аудиторией только заряжают и повышают настроение. Прелесть видеоблогинга в том, что им можно заниматься где угодно, поэтому мое местоположение на него никак не влияет.
Как и у любого творческого человека, у меня очень часто появлялись мысли в духе «бросить все». Особенно, когда приходило осознание, что ты больше ничего не можешь дать аудитории. В такие моменты я беру перерыв, отдыхаю, и само собой приходит море идей, которые хочется реализовать, и тогда я вновь берусь за дело.
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